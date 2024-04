Joven policía que apareció en el Cusco llegó a Lima y fue llevada a la sede de la Dirincri (Latina Noticias)

El caso de la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nicole Aurora Mesía Castro, continúa captando la atención de la ciudadanía. La joven de 23 años de edad, quien estuvo desaparecida por una semana y fue encontrada en Cusco, ya se encuentra en la ciudad de Lima.

Según informó Latina Noticias, la joven arribó a la capital la noche del jueves en un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao. Salió por la puerta 13 intentando cubrir su rostro con una gorra.

Las imágenes mostradas por dicho medio evidencian una gran cantidad de periodistas y personas que la esperaban por lo que tuvo que ser protegida por varios agentes policiales. Incluso, tuvo que correr para evadir las preguntas de la prensa.

Se conoció además que la suboficial fue trasladada a la sede de la Dirincri, donde permaneció toda la noche a fin de cumplir con las diligencias respectivas, y luego fue llevada por sus familiares a su domicilio en San Juan de Lurigancho.

Policía desapareció en SJL y fue hallada en Cusco

Como se recuerda, la suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, fue encontrada el último jueves por miembros de la Región Policial Cusco. Ella había desaparecido el pasado 18 de abril, en horas de la mañana, cuando se destinaba a su centro de labores en SJL, al cual nunca llegó.

Ante la falta de respuesta a sus llamadas, su padre no tardó en denunciar su desaparición. La incertidumbre creció cuando, revisando cámaras de seguridad, se la vio bajar de un mototaxi para luego abordar una minivan que no se dirigía hacia su comisaría. En respuesta, la PNP desplegó a 30 efectivos en Lima y otras regiones en su búsqueda.

Nicole Mesía Castro, la joven policía de SJL que desapareció el pasado 18 de abril fue hallada el día 25 en Cusco | Foto captura: PNP

El 25 de abril, el viceministro de orden interno del Mininter, Juan José Santiváñez, confirmó que la joven se encontraba en buen estado de salud y deambulaba por su propia cuenta en varias ciudades del Perú. La información la habían obtenido gracias a una labor de inteligencia.

Horas después, una familiar de la suboficial expresó su preocupación por Nicole enfatizando que esta evidenciaba estar desorientada.

“Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto”, dijo Mía Fernández, familiar de la suboficial.

Suboficial reportada como desaparecida fue hallada en la ciudad del Cusco. Familiares esperan mayor información en la sede de la Dirincri| RPP

Cabe mencionar que Mesía Castro fue hallada en una plaza de Cusco el día jueves con la misma ropa que fue vista un día antes en Ica. El rastreo de su ubicación se dio gracias a las cámaras de seguridad de establecimientos bancarios a los que la joven había acudido para retirar dinero.

Expareja de joven policía es sospechoso

Mientras los días transcurrían y nada se sabía de Nicole Mesía, su familia apuntaban como principal sospechoso a su expareja, David Anthony Quispe Flores, quien fue denunciado por la joven en setiembre pasado por violencia psicológica y amenazas de muerte.

La suboficial de la PNP permanecía desaparecida desde hace una semana en Cusco - crédito composición Infobae Perú / ATV / PNP

A pesar de que Quispe Flores rechazó las acusaciones argumentando que estaba trabajando el día en que ocurrió la desaparición, el padre de Nicole informó que el contacto entre ambos continuó incluso después de que la denuncia fuera cerrada.

“Después de la denuncia, sí me comentó que él la seguía buscando, [luego] que se ha archivado. Él la buscaba, le escribía. Todo está en investigación”, declaró su progenitor a TV Perú.

Las autoridades, en sus esfuerzos por ubicar a la joven, citó también a la actual pareja de Nicole, para que brinde sus declaraciones. El joven, que inició una relación sentimental al poco tiempo de que se finalazara la relación que había entre David y Nicole, no brindó detalles a la prensa al términp de su declaración.