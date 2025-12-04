Desayuno y almuerzo especial navideño en San Marcos: ¿cuándo es, qué incluye el menú y quiénes acceden?

Desayuno y almuerzo especial en San Marcos, una jornada que revive el “gusano legendario”| San Marcos (TikToK)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el regreso del desayuno y almuerzo especial del comedor universitario para este martes 16 de diciembre. La iniciativa busca ofrecer una opción alimentaria.

La entrega del desayuno está prevista desde las 7:00 a. m., mientras que el almuerzo será a partir de las 11:00 a. m.

Este servicio, una tradición interrumpida, retorna con una propuesta pensada en la temporada de Navidad 2025. De acuerdo con información difundida por la UNMSM, la distribución del desayuno y el almuerzo especial priorizará a los miembros de las sedes Ciudad Universitaria, Cangallo y Veterinaria, incluyendo un total de 7.600 raciones combinadas para ambas comidas.

Desayuno especial: lo que incluye la jornada

El desayuno especial programado para este sábado 16 cuenta con una combinación de productos de estación y elementos emblemáticos de la cultura local. Según el anuncio institucional, la ración está compuesta por chocolate, un cuarto de panetón, fruta de temporada y tamal, elemento que se incorpora por su valor nutricional y vínculo con celebraciones tradicionales. El enfoque se dirige a revivir “hasta en parciales” el espíritu festivo y colectivo que caracteriza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La distribución será la siguiente: Ciudad Universitaria recibirá 1.900 raciones, Cangallo 300 y Veterinaria 150. De esta forma, la universidad busca asegurar una cobertura equilibrada y eficiente entre sus principales sedes.

Almuerzo especial: variedad y cobertura

El almuerzo especial contempla un menú basado en pavo o cerdo al horno —cuarto o 250 gramos—, acompañado de papa, choclo, fruta y yogurt Batimix. Además, se agrega crema y jugo para completar el menú. Asimismo, irá acompañado de una sorpresa.

La cantidad de raciones asignadas para el almuerzo replica la lógica del desayuno: 1.900 para Ciudad Universitaria, 300 para Cangallo y 150 para Veterinaria, tanto para el desayuno como para el almuerzo. De esta manera, la UNMSM planea entregar un total de 7.600 raciones en una jornada, resultado de 3.800 desayunos y 3.800 almuerzos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Para recibir el desayuno especial y el almuerzo especial en la UNMSM, los interesados deben cumplir con dos condiciones principales. La primera es estar matriculado en el semestre actual, solo estudiantes pregrado. La segunda consiste en presentar el carné universitario, el carné de biblioteca o el Documento Nacional de Identidad (DNI/CĒ) al momento de solicitar su ración.

Gusano legendario

La expresión “gusano legendario” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) representa un símbolo de la vida estudiantil y la convivencia universitaria. Según el relato de la propia comunidad, el término “gusano” alude a las extensas filas que se forman afuera de los comedores universitarios, donde estudiantes esperan su turno para acceder a los boletos de desayuno, almuerzo o cena.

A lo largo de los años, la palabra fue adoptando un sentido más amplio dentro de San Marcos. El “gusano” ha dejado de ser solo una referencia a la espera y actualmente es interpretado como un símbolo de la paciencia colectiva y la capacidad de enfrentar retos comunes. Se ha convertido en un elemento identitario que une a quienes transitan la experiencia universitaria.