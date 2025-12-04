Derrame de petróleo en playa Los Yuyos de Barranco: reportan manchas y olor en gran parte del balneario

(Video: Oceana Perú)

A primera hora de este jueves 4 de diciembre, la conocida playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, se convirtió en escenario de una alerta que encendió las preocupaciones de vecinos y deportistas: un fuerte olor a petróleo impregnó toda la zona desde el amanecer. Usuarios que llegaron para entrenar o disfrutar del mar reportaron que el hedor era tan intenso que interrumpió actividades habituales como la natación, uno de los deportes más practicados en esta playa capitalina.

Los primeros testimonios compartidos en redes sociales muestran que, al ingresar al mar, varias personas encontraron manchas de hidrocarburos extendidas a lo largo de la orilla, con mayor concentración en el sector cercano al Marina Club. En los videos difundidos, se observa cómo un usuario señala la presencia de una sustancia oscura flotando en el agua mientras describen el “bastante derrame de petróleo” detectado en diferentes puntos de la playa. La situación generó preocupación inmediata debido al riesgo para la salud de los bañistas y el posible impacto ambiental en una franja de alta afluencia de la Costa Verde.

Organizaciones ambientales como Oceana Perú pidieron a las autoridades activar de manera urgente los protocolos de verificación y evaluación, a fin de determinar el origen de esta posible contaminación y adoptar medidas de protección. El video atribuye el derrame a dragas del Marina Club, aunque esto aún debe ser corroborado por las entidades competentes. Mientras tanto, quienes frecuentan Los Yuyos solicitan una intervención inmediata para evitar que el presunto derrame de petróleo siga extendiéndose y afecte a más bañistas en plena temporada de verano.

Noticia en desarrollo.