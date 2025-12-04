Delincuentes usaron un montacargas para robar siete maceteros recién instalados en el Damero B de Gamarra

Siete maceteros recién instalados en el Damero B de Gamarra fueron robados y hallados semidestruidos en otra zona. Fuente: Canal N

La delincuencia se apodera incluso del ornato en Gamarra. Una banda organizada empleó un montacargas durante la madrugada para robar siete maceteros de concreto del Damero B del emporio comercial, exponiendo la fragilidad de la seguridad en una de las zonas comerciales más importantes de Lima. Para las autoridades y vecinos, se trata de un mensaje directo contra quienes defienden el orden y la formalidad.

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, sostuvo que el objetivo principal del hurto fue intimidar a quienes lideran la recuperación del Damero B, un espacio recientemente liberado del comercio informal y de los parqueadores ilegales.

Las amenazas y advertencias contra dirigentes han sido constantes. Saldaña y Andrés Condori, representante de los comerciantes del Damero B, han recibido mensajes intimidatorios de estas mafias. La dirigenta afirmó que estos grupos buscan frenar la formalización y mantienen una vigilancia activa sobre quienes apoyan el reordenamiento de Gamarra. Pese a los avances en la zona, la presencia de estas organizaciones impide consolidar definitivamente la recuperación.

Delincuentes trasladaron siete maceteros de concreto usando un montacargas y simularon una orden municipal. Foto: Composición Infobae Perú

El robo fue posible gracias a la simulación de una orden municipal que permitió a los delincuentes sortear los controles. Saldaña explicó que los responsables engañaron a la seguridad nocturna diciendo: “La municipalidad los había mandado a llevar”. El costo estimado de la operación, solo por el alquiler del montacargas, superó los cinco mil soles, lo que evidencia el nivel de recursos empleados.

Mafia robó maceteros que apenas habían sido instalados

El robo de los maceteros ocurrió apenas diez días después de su instalación en el Damero B, una medida financiada por empresarios y vecinos de Gamarra para fortalecer la seguridad y el ordenamiento en los accesos principales. El objetivo de estos bloques de concreto, con un peso cercano a una tonelada cada uno, era impedir el estacionamiento ilegal y la actividad de ambulantes, quienes suelen bloquear la visibilidad y los ingresos de los comercios formales.

Susana Saldaña detalló que los maceteros fueron ubicados estratégicamente para restringir el acceso de vehículos no autorizados y regular el uso del espacio público. Estos elementos permitieron mantener despejadas las veredas y facilitar el tránsito de compradores, al tiempo que bloqueaban el reingreso de camiones pesados y automóviles usados como puestos de ventas informales. “Solo podrían ingresar vehículos con carga ligera menor a seis toneladas y en horarios determinados”, precisó.

Los maceteros fueron robados durante la madrugada con ayuda de un montacargas. Foto: Composición Infobae Perú

La ausencia de los maceteros ha favorecido el retorno inmediato de autos y ambulantes a los lugares liberados, generando una nueva ola de desorden. Durante un recorrido, Saldaña mostró los espacios vacíos y cómo nuevamente los informales se han asentado donde antes había control.

La dirigente reiteró el pedido a la policía de tránsito y a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para que intensifiquen la fiscalización y eviten que los paraderos informales y el estacionamiento descontrolado vuelvan a imponerse.

El financiamiento y la gestión de los maceteros, asumidos íntegramente por la comunidad local, reflejaron un compromiso conjunto para proteger la principal zona comercial textil del país. Saldaña advirtió que las mafias difunden rumores entre los ambulantes sobre un presunto regreso en diciembre, alentando la expectativa de que los controles serán levantados.

Organizaciones criminales presionan para volver al Damero B

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú aseguró que el robo fue también un acto de amedrentamiento. Las amenazas directas a su integridad y la de otros dirigentes han aumentado desde que se intensificó el proceso de formalización del Damero B. “Nos dicen que estamos contando nuestros últimos días”, denunció Saldaña.

Los comerciantes relatan que la presión no proviene únicamente de las mafias de ambulantes, sino también de grupos organizados que operan como parqueadores ilegales. Pese a las acciones de la policía y la municipalidad para liberar el Damero B, estos actores subsisten en los bordes del emporio y en calles aledañas. La zona se había mantenido libre de delincuentes, pero el retiro de los maceteros ha desestabilizado el frágil equilibrio logrado en meses recientes.

Gamarra, el emporio comercial más importante del país, viene siendo tomado por mafias y casos de extorsión, por lo que la fuerza policial se viene desplegando hacia este lugar. (Mininter)

La incidencia de amenazas, extorsiones y sabotajes ha llevado a los líderes empresariales y vecinales a solicitar medidas de seguridad especiales. Muchos advierten que los operativos de fiscalización suelen diluirse tras los escándalos, permitiendo que los informales regresen en cuestión de días. “El espacio público recuperado corre peligro de volver a caer en manos de quienes lucran ilegalmente”, advirtió Saldaña.

Otra de las preocupaciones es la debilidad del resguardo policial nocturno, dado que los delincuentes lograron retirar 7 maceteros sin radares, ni comunicación por radio, simplemente aparentando estar autorizados.

Saldaña y otros dirigentes hicieron un llamado a la sociedad civil y a las autoridades para fortalecer la vigilancia en la zona y brindar protección a quienes lideran el proceso. Denuncian que la impunidad favorece la persistencia de mafias y perpetúa el temor entre los comerciantes formales.

Lejos de ser un hecho aislado, el hurto de los maceteros forma parte de una serie de actos de sabotaje y violencia que buscan desalentar cualquier avance hacia la formalización de Gamarra. La dirigenta sostuvo que la unidad entre empresarios, vecinos y autoridades es crucial para evitar un retroceso.

Maceteros robados fueron hallados destruidos fuera del Damero B

Los maceteros robados fueron hallados, varios de ellos semidestruidos, en la avenida 28 de Julio, entre las calles América y Huánuco, una zona con baja presencia policial y sin cámaras municipales activas. El traslado y disposición de estos objetos pesados confirmó la participación de una organización con recursos y conocimiento logístico.

Según los propios vecinos, la recuperación de los maceteros no será suficiente si no se refuerzan las acciones preventivas en el Damero B ni se investiga a fondo la identidad de quienes financiaron y ejecutaron el robo.

El hallazgo de los maceteros semidestruidos en la avenida 28 de Julio revela la logística y recursos de las mafias en Gamarra. Foto: Composición Infobae Perú

La sustracción de los maceteros y las amenazas a los dirigentes son solo la expresión más reciente de una intensa disputa por el control del espacio público en Gamarra. Comerciantes formales, autoridades y asociaciones vecinales impulsan desde hace meses una estrategia de recuperación orientada a restablecer la legalidad y el orden, enfrentando la resistencia activa de mafias que han lucrado durante años con la informalidad.

Este conflicto evidencia la fragilidad de los avances frente al poder de grupos organizados decididos a emplear la intimidación y la violencia para restaurar sus privilegios. La disputa por las calles y veredas de Gamarra refleja los desafíos estructurales que enfrenta Lima en su lucha contra la ocupación ilegal y el crimen en el espacio público.