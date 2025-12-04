Perú

Gamarra: Comerciantes piden a la Municipalidad de Lima retirar ambulantes de la Av. Aviación

Acusan competencia desleal y piden medidas urgentes para liberar una de las principales vías de acceso, bloqueada en plena temporada alta

(Infobae Perú)
(Infobae Perú)

El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, recibe diariamente a miles de compradores y comerciantes. Su dinámica habitual ha sido alterada en las últimas semanas tras el intenso avance del comercio ambulatorio sobre la avenida Aviación, una de las principales vías de acceso.

La situación ha forzado a los empresarios de la zona a realizar un llamado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la que piden medidas urgentes para liberar estos espacios.

Tras los operativos de la Municipalidad de La Victoria y la Policía Nacional del Perú (PNP), el Damero C y otros corredores interiores como Humboldt con Parinacochas permanecen actualmente libres de vendedores informales, lo confirmó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Según indicó a Panamericana Televisión, “los accesos principales al emporio se encuentran controlados, con la participación de personal del Ejército y la fiscalización del municipio”.

El Damero A y el Damero B también fueron liberados en su totalidad de ambulantes, creando entradas despejadas para los visitantes y garantizando mayor comodidad durante la temporada de compras navideñas.

A pesar de esos avances, la intervención municipal no ha alcanzado a la avenida Aviación, donde, según el gremio, persiste la ocupación masiva que impide el libre tránsito de peatones y vehículos.

“Hemos pedido a la Municipalidad de Lima que apoye a la Policía y a la Municipalidad de La Victoria en la recuperación de estos espacios; hasta el momento, no se ha logrado concretar”, sostuvo Saldaña.

Añadió que este pedido anual data de hace más de cinco años y la situación no ha cambiado a pesar de los reclamos.

La congestión generada por los ambulantes ha restringido el uso de la avenida Aviación a solo un carril en varios tramos, complicando el ingreso vehicular y peatonal.

Durante los días de mayor afluencia, la acumulación de módulos y puestos informales forma cuellos de botella que no solo afectan el tránsito, sino que también aumentan el riesgo en caso de emergencias, como señala el gremio.

Crédito Composición Infobae/Renato Pajuelo/Héctor Vinces

Reclamos empresariales

Para los comerciantes formales del emporio, la presencia de ambulantes representa competencia desleal. El gremio señala que parte de la problemática radica en la ausencia real de fiscales y en la falta de acciones coordinadas entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de La Victoria.

Los puestos informales ocupan incluso dos carriles completos de la vía, impidiendo la circulación libre y disminuyendo el flujo de potenciales compradores a las galerías internas.

“Las autoridades no hacen respetar el derecho de libre tránsito. Apenas un carril queda habilitado y, si los informales pudieran, cerrarían toda la vía”, indicó la dirigente.

Los empresarios apuntan también al riesgo de desabastecimiento en locales formales y refieren casos de extorsión y cobro de cupos en la zona tomada por ambulantes.

“Nos mantenemos firmes en mantener abiertas las rejas y corredores para no dificultar la evacuación y el tránsito libre”, afirmó Saldaña. Así, los comerciantes remarcan la urgencia de restituir el orden y la transitabilidad en beneficio tanto de visitantes como de la economía formal.

