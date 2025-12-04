Daños en Moray tras caída de auto: fractura en andén activó trabajos de recuperación y evaluación estructural

El 29 de noviembre, un automóvil cayó sobre los andenes de Moray, dañando una de las plataformas del sector Q’echumuyu.

Un automóvil cayó sobre los andenes de Moray el sábado 29 de noviembre y provocó la fractura de un elemento lítico en una de sus plataformas. El impacto ocurrió cerca del mediodía, ante numerosos visitantes que recorrían el conjunto arqueológico. La caída activó de inmediato la intervención de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, quienes se trasladaron al lugar para evaluar los daños.

Los primeros reportes indicaron que el vehículo se desplazó desde la parte alta del sitio arqueológico. La Policía Nacional confirmó que la unidad terminó sobre la segunda plataforma de Q’echumuyu. Las imágenes registradas por turistas mostraron la magnitud del accidente y la posición en la que quedó el automóvil dentro de las terrazas circulares.

Horas después, personal técnico de la Zona Arqueológica de Moray completó una inspección preliminar. La prioridad consistió en identificar el punto exacto de la fractura y definir las acciones de estabilización de la zona afectada. El trabajo inicial permitió establecer las dimensiones del daño y coordinar la participación de especialistas del Ministerio de Cultura.

En ese contexto, la DDC Cusco movilizó a profesionales de distintas áreas de conservación para ejecutar un procedimiento que cumpla con los estándares internacionales aplicados en sitios patrimoniales.

Evaluación del daño y primeras medidas

La entidad cultural informó que el daño se localiza en una piedra de los andenes de la segunda plataforma de Q’echumuyu. Los técnicos verificaron que la pieza presenta “una fractura de aproximadamente 15 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho”. La revisión se realizó sobre la base de las características originales del elemento lítico y de la posición en la que quedó después del impacto.

El arqueólogo Zenobio Valencia García, jefe del equipo de trabajo de Moray, indicó que el procedimiento de restauración cumplirá con lo establecido en los protocolos internacionales de conservación. Según explicó, “se procederá al pegado del fragmento lítico con materiales epóxicos, en coordinación con especialistas del laboratorio físico

Moray, construido en época Inca, posee terrazas circulares que permiten diversos microclimas según la distancia al centro de cada nivel. A partir de esta estructura se desarrollaron experimentos agrícolas que posibilitaron la producción de verduras y miles de variedades de papas, además de procesos para domesticar especies vegetales.

Cómo ocurrió el accidente

La caída del automóvil sucedió cuando la unidad estaba estacionada en la parte alta del sitio arqueológico. Según el informe policial, el Suzuki Ertiga, color negro y gris, placa ATG-634, cayó “unos 300 metros aproximadamente sobre la parte superior de las terrazas”. La Policía señaló que el vehículo se desplazó sin control y terminó en la plataforma donde se produjo la fractura.

Los agentes identificaron al conductor como Alberth Del Castillo, de 21 años. El joven declaró que dejó el automóvil en la puerta del restaurante MILK mientras descargaba productos. Explicó que, tras salir del local, “fue informado por transeúntes que el vehículo había caído a los andenes de Moray”.

La presencia de visitantes durante el accidente generó una rápida alerta al personal policial y a los encargados de la administración del sitio. Posteriormente se coordinaron las acciones para retirar la unidad sin provocar daños adicionales en las terrazas.

Restauración y control de la zona intervenida

Los especialistas iniciaron trabajos de estabilización, recuperación y restitución en la plataforma afectada. La DDC Cusco indicó que estas labores buscan asegurar la integridad estructural del elemento lítico y evitar impactos en sectores cercanos. El equipo técnico revisó también la disposición de los andenes para confirmar que no existan desplazamientos o alteraciones producto del impacto.

El proceso incluye el uso de materiales autorizados por el laboratorio físico-químico del Ministerio de Cultura. La restitución del fragmento lítico se desarrolla con criterios técnicos compatibles con la estructura original, siguiendo un procedimiento que prioriza la conservación del sitio arqueológico.