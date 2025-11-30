Auto cae dentro del complejo arqueológico de Moray y activa evaluación por posible daño al Patrimonio Cultural de la Nación

Un auto cae dentro de Moray: investigan posible daño en el complejo arqueológico inca

El Monumento Arqueológico de Moray, uno de los enclaves más reconocidos del Valle Sagrado de los Incas, fue escenario de un incidente que generó preocupación entre autoridades y visitantes. Un automóvil particular terminó dentro del área patrimonial después de deslizarse por una pendiente, lo que motivó una respuesta inmediata de las entidades encargadas de la protección del sitio. La escena sorprendió a los turistas que se encontraban en las zonas de observación y que alertaron sobre lo ocurrido.

Las grabaciones difundidas por quienes presenciaron el hecho mostraron el desplazamiento del vehículo desde un punto alto del terreno hasta su caída final. Los visitantes quedaron impactados por la manera en que la unidad ingresó en un sector interno del complejo, sin que nadie pudiera intervenir para detenerla.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor dejó el automóvil estacionado sin accionar el freno de mano. La información difundida en el lugar indicó que la unidad “avanzó sola hasta caer y quedar finalmente dentro del complejo arqueológico”. El desplazamiento se produjo sin ocupantes en el interior y sin provocar lesiones a terceros, pero generó inquietud por la cercanía del impacto a sectores sensibles del sitio.

Evaluación de daños y actuación de las autoridades

Un automóvil particular se deslizó por una pendiente y terminó dentro del área interna del Monumento Arqueológico de Moray.

El personal del Ministerio de Cultura llegó al punto donde quedó el vehículo para realizar las primeras verificaciones. Su labor se concentró en determinar si la caída produjo algún nivel de afectación en las estructuras del monumento. Las autoridades señalaron que “están evaluando si el impacto generó algún daño al patrimonio”. Junto a los especialistas se presentó personal policial para tomar registro del incidente y continuar con las diligencias correspondientes.

Los reportes preliminares precisaron que la unidad estaba estacionada en un área inclinada adyacente a los accesos. Al no tener el freno de mano activado, el automóvil comenzó a desplazarse hasta ingresar en el espacio arqueológico. La Policía Nacional tomó nota del estado del vehículo y de su ubicación final, mientras los representantes culturales revisaron las superficies de las andenerías cercanas.

Testigos del incidente afirmaron que la unidad descendió en pocos segundos y se detuvo muy cerca de sectores considerados sensibles dentro del sitio arqueológico. La proximidad generó preocupación inmediata entre los visitantes y trabajadores del lugar, quienes dieron aviso a los responsables del resguardo patrimonial para activar los protocolos previstos en estos casos.

Características del sitio donde ocurrió el accidente

Los incríbles andenes circulares de Moray. (Blog Inca Rail)

Moray se ubica a una distancia cercana al distrito de Maras, en la provincia de Urubamba. El lugar forma parte de un sector asociado a las comunidades de Misminay y Kaccllarakay. Su nombre proviene del quechua y corresponde a un territorio que, antes de su incorporación al dominio incaico, perteneció a grupos locales. Las fuentes señalan que las depresiones geográficas del área fueron aprovechadas para levantar el conjunto arqueológico, cuya configuración se distingue por sus círculos concéntricos.

Cada plataforma integra una terraza y conforma un sistema que, según estudios citados en la información proporcionada, funcionó como un modelo para la adaptación de plantas con niveles que representaban distintos pisos altitudinales de los Andes. Estas estructuras se conectan mediante sarunas, bloques de piedra ubicados en las paredes que facilitan el acceso de un nivel a otro.

Tras la llegada de los españoles en 1533, no se registraron datos específicos sobre el uso de Moray. El sitio permaneció oculto bajo vegetación abundante hasta 1932, cuando Shirppe Johnson’s lo identificó desde el aire y dio cuenta de su distribución.

El vehículo quedó bajo custodia mientras se desarrollan las pericias técnicas. Las autoridades culturales y policiales mantienen el análisis de la zona para establecer el alcance del impacto y definir las medidas correspondientes. Según lo indicado en la información oficial, se determinarán responsabilidades y se aplicarán las sanciones contempladas en la normativa que protege el Patrimonio Cultural de la Nación.