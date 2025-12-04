Conoce cuál es la importante cultura precolombina de la costa peruana que inspira la nueva moneda de 1 sol

Banco Central de Reserva lanza moneda de 1 sol con cerámica precolombina Nasca. (Foto: Agencia Andina)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha anunciado la puesta en circulación de una nueva moneda de un sol dedicada a la cerámica de la cultura Nasca. Esta pieza forma parte de la serie numismática ‘Cerámica Precolombina Peruana’, cuyo objetivo es resaltar el legado artístico de las civilizaciones ancestrales que habitaron el actual territorio peruano. La emisión, que constituye la cuarta entrega de un total de once planeadas, busca acercar a la ciudadanía a las expresiones culturales que definieron la identidad nacional.

La iniciativa tiene el respaldo y la organización del propio BCR, que impulsa este proyecto como una forma de difusión y valorización del arte prehispánico. Con este programa, la entidad pretende consolidar un recorrido visual y físico por las culturas más relevantes del país a través de monedas conmemorativas de circulación corriente.

Retrata la cosmovisión Nasca

La moneda lanzada hoy, con un tiraje de 10 millones de unidades, lleva como motivo principal un cántaro de cerámica que representa a un ser mítico antropomorfo, considerado deidad dentro de la cosmovisión Nasca. En la imagen, la figura principal sostiene a otras dos, lo que refleja la profundidad simbólica y espiritual característica de esta cultura. Estos detalles buscan poner en relieve la riqueza religiosa y artística de los Nasca, conocidos por su especial atención a la iconografía mitológica.

La cerámica Nasca destaca por su policromía y variedad de motivos, incluyendo personajes mitológicos, elementos del entorno, escenas cotidianas y formas geométricas. De acuerdo con estudios arqueológicos, a diferencia de otras culturas prehispánicas, la cerámica de esta civilización se encontraba en todos los estratos sociales, lo que sugiere una amplia difusión del arte entre la población.

Así luce la nueva moneda de S/1 que el BCRP ha puesto en circulación. - Crédito Andina

Culturas y piezas presentes

La cultura Nasca floreció entre el siglo I y el siglo VII en los valles de lo que hoy corresponde al departamento de Ica. Entre sus manifestaciones más emblemáticas figuran las líneas de las pampas de Jumana, enormes geoglifos que representan figuras antropomorfas y animales, objeto de admiración a nivel mundial.

La serie numismática comenzó el año pasado y ya incluye otras tres monedas conmemorativas. La primera está dedicada a una vasija del Periodo Formativo Andino, vinculada con la cultura Chavín, que se desarrolló en el actual departamento de Áncash entre 1.200 y 200 antes de Cristo. Esta moneda resalta por su forma globular, color negro y un rostro de rasgos felínicos en su parte frontal.

Líneas de Nazca, en Perú (Adobe Stock).

Otras culturas de la colección

Otra moneda de la colección celebra la cultura Mochica, originaria del valle de Lambayeque. Presenta un huaco retrato de un dignatario, distinguido por ornamentos como dos halcones, orejeras y una diadema. Además, la cuarta moneda de la serie —emitida antes de la dedicada a Nasca— exhibe una muestra de cerámica de la cultura Vicus, que se desarrolló en Piura entre los años 500 antes de Cristo y 400. La pieza expuesta es una vasija con asa puente en forma de pato globular, empleada tradicionalmente en ceremonias y rituales.

Con esta nueva emisión, el Banco Central de Reserva reafirma su compromiso con la promoción del arte y la historia prehispánica peruana, ofreciendo a la ciudadanía piezas emblemáticas de la identidad nacional a través de la numismática.

Moneda de S/1 que representa el periodo formativo en Perú. (Foto: Agencia Andina)

Serie tendrá 11 monedas

Esta es la cuarta moneda de la serie numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, que contará con un total de 11 emisiones. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la colección busca difundir el valioso patrimonio cultural del país a través de un medio de pago de uso masivo, además de fomentar el interés por la numismática entre la población.

Las emisiones anteriores de la serie incluyen monedas de S/1 que representan distintas culturas prehispánicas: una alusiva al Periodo Formativo, otra a la Cultura Mochica y una tercera dedicada a la Cultura Vicús. Cada una de ellas destaca por su riqueza artística y por reflejar los elementos simbólicos y ceremoniales característicos de estas civilizaciones.