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Elecciones 2026: con transmisión en vivo, JNE inicia hoy el recuento público de votos de actas observadas

La revisión voto a voto de las actas observadas se convierte en el centro del proceso electoral en medio de cuestionamientos logísticos. Desde las 8:00 a.m. se dará inicio a las audiencias públicas desde los canales oficiales del organismo

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La revisión pública de votos en regiones marca una etapa decisiva para saber quién disputará la presidencia con Keiko Fujimori, en una elección marcada por márgenes estrechos
La revisión pública de votos en regiones marca una etapa decisiva para saber quién disputará la presidencia con Keiko Fujimori, en una elección marcada por márgenes estrechos| Foto: Gemini IA/JNE

Hoy, 20 de abril, inicia el recuento de votos de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, proceso clave que definirá quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) transmitirá en vivo las sesiones públicas, que arrancan hoy en provincias como Chanchamayo, con la expectativa de cerrar el escrutinio presidencial.

La jornada de recuento responde a la existencia de actas observadas, un procedimiento excepcional que, según el JNE, busca preservar la voluntad popular expresada en las urnas. Según la normativa vigente, cuando una acta presenta irregularidades detectadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se convoca a este recuento público para revisar voto a voto el resultado.

El organismo electoral ha contabilizado ya el 93,570 % de las actas, de un total de 92.766, mientras que el 6,246 % fue derivado al Jurado Electoral Especial (JEE) y el 0,184 % permanece pendiente.

La apertura de mesas públicas y la fiscalización del JNE ponen en juego el pase a la segunda vuelta, mientras persisten dudas tras retrasos y observaciones en el proceso
La apertura de mesas públicas y la fiscalización del JNE ponen en juego el pase a la segunda vuelta, mientras persisten dudas tras retrasos y observaciones en el proceso| JNE

Programación de audiencia hoy 20 de abril

La programación oficial del JNE para este lunes 20 de abril incluye audiencias públicas en Chanchamayo, Huamanga, Huancayo y Piura, entre otros distritos, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. En la primera sesión se revisará la mesa de sufragio N° 027042 en Junín, provincia de Chanchamayo, mientras que a lo largo del día se sumarán otras mesas de sufragio de Junín, Piura y Satipo. El cronograma actualizado contempla sesiones virtuales y públicas, transmitidas en directo a través de los canales oficiales del organismo electoral.

El avance del escrutinio mantiene en vilo a los candidatos, ya que el margen que separa al segundo y tercer lugar resulta estrecho. Los últimos datos sitúan a Keiko Fujimori con un 17 % de votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con 12 % y Rafael López Aliaga con 11,9 %. La definición de quién enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio se resolverá voto a voto, según reportó el propio JNE.

La revisión pública de votos en regiones marca una etapa decisiva para saber quién disputará la presidencia con Keiko Fujimori, en una elección marcada por márgenes estrechos
La revisión pública de votos en regiones marca una etapa decisiva para saber quién disputará la presidencia con Keiko Fujimori, en una elección marcada por márgenes estrechos| JNE

La programación de las audiencias públicas continuará durante la semana en diferentes jurisdicciones electorales, incluidas Arequipa y Lima Norte, hasta completar la revisión de todas las actas observadas. El JNE reiteró que el calendario busca asegurar un proceso transparente y abierto, invitando a la ciudadanía a seguir el desarrollo de las sesiones a través de sus plataformas digitales.

¿En qué casos se puede pedir el recuento?

El procedimiento inicia cuando un acta presenta observaciones como falta de firmas de los miembros de mesa, datos ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en las sumas. Estas actas observadas son enviadas por la ODPE al Jurado Electoral Especial (JEE).

Pasos del procedimiento:

  1. Recepción del acta observada: La ODPE remite el acta con error material al JEE.
  2. Evaluación y cotejo: El JEE revisa si puede corregir el acta cotejando con su copia o ejemplar. Si el cotejo es posible y resuelve la observación, no hay recuento. Si no es posible, se ordena el recuento de votos.
  3. Audiencia pública de recuento: Se convoca una audiencia pública de recuento, que debe realizarse al menos tres días después de la convocatoria. En esta audiencia se abren las urnas y se cuentan nuevamente los votos de esa mesa, por lo que regresa a la ODPE para ingresar los resultados.

Antes de la modificación normativa, cuando un acta tenía errores materiales, no se revisaban los votos físicos. Solo se analizaban administrativamente las actas y, si no se podía subsanar el error, el acta se anulaba.

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