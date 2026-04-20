Perú

Gestionar la innovación es el verdadero reto del Perú

Innovar no es un lujo ni una moda, es más bien una necesidad estructural para competir en un mundo donde la tecnología redefine industrias enteras

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Un médico con bata blanca y un holograma de figura humana azul interactúan con pantallas holográficas que muestran datos médicos en una sala moderna.
Un médico y una inteligencia artificial colaboran en el análisis de datos médicos complejos, utilizando tecnología holográfica avanzada para comparar diagnósticos y mejorar la precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 21 de abril, el mundo conmemora el Día Mundial de la Creatividad e Innovación, una fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas se transforman en progreso tangible. Este año, esa reflexión cobra especial urgencia en el Perú, pues la verdadera frontera para nuestro desarrollo ya no está solo en producir más, sino en gestionar la innovación de manera estratégica y sostenible.

Innovar no es un lujo ni una moda, es más bien una necesidad estructural para competir en un mundo donde la tecnología redefine industrias enteras. La Industria 4.0, impulsada por la digitalización, el uso de datos y la automatización inteligente, ya está transformando modelos productivos en múltiples países y sectores. En el Perú, hay un mayor acceso a internet y surgimiento de startups tecnológicas, así como programas como ProInnóvate que buscan financiar proyectos innovadores. No obstante, aún enfrentamos retos estructurales, como mejorar la infraestructura digital y fortalecer la investigación y desarrollo con políticas coherentes.

La revolución tecnológica no se detiene en la Industria 4.0. Está emergiendo una nueva fase —conocida como Industria 5.0— que va más allá de la automatización para integrar principios de sostenibilidad y enfoque humano. Esta tendencia no reemplaza la eficiente maquinaria de la cuarta revolución, sino que la complementa con tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la colaboración avanzada entre humanos y robots (cobots), y sistemas más inteligentes que personalizan soluciones y procesos.

La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ya está siendo usada globalmente para automatizar tareas creativas y de análisis, desde generación de contenidos hasta apoyo en toma de decisiones complejas en empresas. Para el Perú, esto significa una oportunidad histórica si logramos incorporarla en sectores productivos clave y en servicios públicos con marcos éticos y de gobernanza claros. Del mismo modo, la robotización —cuando se integra con capacidades de IA— puede aumentar la productividad hasta entre 25% y 40% en manufactura, según estimaciones recientes vinculadas a iniciativas locales de automatización.

Sin embargo, gestionar la innovación implica más que adoptar tecnología: es cultivar una cultura que la entiende como proceso continuo y colaborativo. Países líderes en innovación cuentan con ecosistemas dinámicos donde gobierno, empresas, universidades y emprendedores trabajan articuladamente. El Perú, por su parte, continúa escalando posiciones en el Índice Global de Innovación, aunque aún lejos de los países más avanzados. Esto refleja una brecha que no se cerrará solo con inversión en tecnología, sino con una gestión estratégica que vincule talento, educación, infraestructura y políticas públicas.

La innovación es una apuesta de largo plazo, y no todas las ganancias son inmediatas. Requiere identificar y fortalecer capacidades locales, incentivar la investigación aplicada, y crear incentivos claros para que las empresas inviertan en investigación y adopción tecnológica. Impulsar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030, con metas de inversión y producción científica, puede ser un paso determinante para posicionar al país en la nueva economía del conocimiento.

Finalmente, gestionar la innovación es un desafío —pero también una oportunidad— para reconfigurar el futuro del país. No se trata solo de “seguir la tecnología mundial”, sino de integrarla con propósito social, desarrollo humano y sostenibilidad económica. En un mundo donde la competitividad y la resiliencia dependen de nuestra capacidad de reimaginar procesos, productos y servicios, el Perú tiene la capacidad de transformar creatividad en progreso real.

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