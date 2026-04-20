Qué se celebra el 20 de abril en el Perú: el día que reúne hechos históricos en el Perú

Las efemérides de esta fecha abarcan nacimientos y fallecimientos de figuras relevantes, junto con un lamentable incidente aéreo, enmarcando una jornada significativa para la memoria nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 20 de abril reúne hechos relevantes en la historia del Perú. Destaca el nacimiento de Rosa de Lima en 1586, figura central de la fe católica en América.

En 1920 nació Fernando Cabieses Molina, impulsor de la neurocirugía moderna en el país. En 1967 falleció Santiago Antúnez de Mayolo, científico clave en el desarrollo energético.

También se recuerda la muerte del futbolista Antonio Maquilón en 1984 y los nacimientos de Ricardo Lagos y Lucca Mesinas en 1996. En 2001 ocurrió un trágico derribo de una avioneta en la Amazonía. En 2011 falleció el cantante criollo Eddy Martínez.

20 de abril de 1586 – Nace Rosa de Lima, primera santa de América y símbolo de devoción en el Virreinato del Perú

La figura de Rosa de Lima trascendió su época al convertirse en la primera santa de América, reflejando una vida de sacrificio y servicio. (Andina)

Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en Lima, bajo el nombre de Isabel Flores de Oliva. Desde temprana edad destacó por su profunda vocación religiosa, marcada por la oración, la austeridad y el servicio a los más necesitados.

Ingresó como terciaria dominica y dedicó su vida a atender enfermos y personas vulnerables, ganando reconocimiento por su espiritualidad.

Falleció en 1617 a los 31 años y su fama de santidad se expandió rápidamente. Fue canonizada en 1671, convirtiéndose en la primera santa de América y patrona del Perú y del continente.

20 de abril de 1920 – Nace Fernando Cabieses Molina, pionero peruano de la neurocirugía y la medicina moderna

Fernando Cabieses Molina impulsó avances médicos y promovió la integración entre saberes tradicionales y ciencia moderna en el país. (Científica.edu)

Fernando Cabieses Molina nació el 20 de abril de 1920 en Mérida, México. Fue un destacado médico, científico y neurocirujano peruano que revolucionó la medicina en el país. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se especializó en neurología en Estados Unidos.

A su regreso al Perú, introdujo la cirugía de aneurismas cerebrales y el tratamiento de la epilepsia. Además, impulsó la integración entre medicina tradicional y científica mediante investigaciones sobre plantas medicinales.

Fundó instituciones médicas y académicas, y tuvo una amplia labor docente y científica, consolidándose como una figura clave en la historia de la medicina peruana.

20 de abril de 1967 – Muere Santiago Antúnez de Mayolo, pionero peruano de la física y la ingeniería moderna

La trayectoria de Santiago Antúnez de Mayolo consolidó aportes fundamentales en ciencia y proyectos hidroeléctricos nacionales. (BNP)

El 20 de abril de 1967 falleció en Lima Santiago Antúnez de Mayolo, destacado científico peruano que dejó una huella profunda en la física y la ingeniería. Nacido en Áncash en 1887, desarrolló estudios en Europa y Estados Unidos antes de regresar al país para impulsar proyectos energéticos clave.

Fue precursor de teorías sobre la estructura de la materia, anticipando la existencia del neutrón años antes de su confirmación.

Además, promovió el desarrollo hidroeléctrico nacional, con propuestas para centrales como el Cañón del Pato y el complejo del Mantaro. También ejerció la docencia universitaria y fue candidato al Premio Nobel de Física.

20 de abril de 1984 – Antonio Maquilón muere y deja huella como capitán de Perú en el Mundial de 1930

Antonio Maquilón fue protagonista en los inicios del fútbol peruano y líder en la Copa del Mundo de 1930. (Retrobolas)

El 20 de abril de 1984 falleció Antonio Maquilón, exdefensor de la selección peruana y figura clave en los inicios del fútbol nacional. Nacido en Lima en 1902, desarrolló su carrera en clubes como Sportivo Tarapacá, Circolo Sportivo Italiano y Atlético Chalaco.

Fue internacional con Perú entre 1927 y 1930, periodo en el que disputó la Copa América y el primer Mundial de la historia en Uruguay, donde además ejerció como capitán.

Su liderazgo lo convirtió en el primer peruano en portar la cinta en una Copa del Mundo. Tras su retiro, también incursionó en la vida pública.

20 de abril de 1996 – nace Ricardo Lagos Puyén, lateral del fútbol peruano profesional

La trayectoria de Ricardo Lagos Puyén refleja regularidad y crecimiento en el balompié peruano. (Andina)

El 20 de abril de 1996 nació en Trujillo Ricardo Lagos Puyén, lateral izquierdo que ha desarrollado su carrera en clubes del fútbol nacional y se consolidó como una opción constante en la Liga 1.

Formado en equipos locales, debutó profesionalmente con Universidad César Vallejo en 2017 y luego destacó en Carlos A. Mannucci, donde logró el ascenso a primera división.

Su rendimiento lo llevó a Alianza Lima, con el que obtuvo títulos nacionales. Con experiencia en torneos internacionales, Lagos ha mantenido regularidad como defensor y volante por banda.

20 de abril de 1996 – Nace Lucca Mesinas, campeón panamericano que llevó al surf peruano a la élite mundial

Lucca Mesinas alcanzó reconocimiento internacional con títulos y presencia en competencias globales. (Andina)

El 20 de abril de 1996 nació en Lima Lucca Mesinas, uno de los máximos exponentes del surf nacional. Creció en Máncora, donde desarrolló su vínculo con el mar y comenzó a competir desde temprana edad.

Alcanzó reconocimiento internacional tras ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y obtener podios en campeonatos mundiales ISA.

Su rendimiento le permitió clasificar al circuito Championship Tour de la World Surf League, siendo el primer hispanoamericano en lograrlo. También representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consolidándose como referente del surf peruano.

20 de abril de 2001 – Avioneta con misioneros estadounidenses es derribada por error en la selva peruana

Un operativo antidrogas terminó en tragedia cuando una avioneta civil fue derribada por error en la selva peruana.(IPS)

El 20 de abril de 2001 ocurrió una tragedia en la selva peruana cuando una avioneta civil con misioneros estadounidenses fue derribada durante una operación antidrogas conjunta entre Perú y Estados Unidos.

La aeronave fue confundida con un vuelo del narcotráfico, lo que llevó a que un avión de la Fuerza Aérea del Perú abriera fuego.

Como resultado, murieron una mujer y su hija pequeña, mientras otros ocupantes lograron sobrevivir tras un aterrizaje forzoso en el río Amazonas. Investigaciones posteriores revelaron fallas graves en la comunicación y errores en los protocolos de identificación.

20 de abril de 2011 – Fallece Eddy Martínez, voz emblemática de la música criolla y símbolo del himno “Perú campeón”

La muerte de Eddy Martínez marcó la partida de una voz emblemática del cancionero criollo. (Andina)

El 20 de abril de 2011 falleció en Lima Eddy Martínez, reconocido intérprete de música criolla y figura destacada del cancionero nacional. Su deceso ocurrió a los 78 años a causa de una fibrosis pulmonar, tras permanecer internado en una clínica.

Martínez alcanzó notoriedad por su interpretación de la polca “Perú campeón”, tema asociado a la clasificación de la selección peruana al Mundial de 1970 y convertido en un símbolo deportivo.

Inició su carrera en la década de 1950 y compartió escenarios con artistas internacionales, consolidando su legado en la música peruana.