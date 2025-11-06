Andrés Wiese fue operado de emergencia y revela su delicado diagnóstico: “Nos quedamos hospitalizados”

Andrés Wiese fue operado de emergencia: el actor reveló que sufre de apendicitis y diverticulitis. Infobae Perú / Captura: IG

El actor Andrés Wiese volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue internado de emergencia y sometido a una operación quirúrgica debido a un delicado diagnóstico médico. A través de sus redes sociales, el recordado ‘Nicolas’ de ‘Al fondo hay sitio’ compartió detalles sobre su estado de salud, mostrando su característico sentido del humor a pesar del difícil momento que atraviesa.

Wiese sorprendió a todos al publicar en sus historias de Instagram una imagen desde una cama de clínica, acompañada de un mensaje que alarmó a sus miles de seguidores. “No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, escribió con humor, intentando restarle dramatismo a la situación.

El actor explicó que su diagnóstico combinaba dos afecciones complicadas: apendicitis aguda, que requiere intervención inmediata, y diverticulitis, una inflamación del intestino que suele causar fuertes dolores abdominales. Horas después, Andrés compartió un video desde la clínica donde confirmó que la operación había sido exitosa.

“Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente, todo salió bien, acaba de venir el cirujano a verme. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica sin comer y después hay que seguir haciendo otras pruebas más para descartar otras cosas”, relató con voz pausada pero optimista, agradeciendo además las muestras de cariño recibidas desde el primer momento.

Los seguidores del artista reaccionaron rápidamente con mensajes de apoyo y buenos deseos, expresando su alegría por saber que la intervención había salido bien. Algunos incluso recordaron que esta no era la primera vez que Andrés Wiese pasaba por una emergencia médica, pues meses atrás también había sufrido un accidente que lo llevó a ser atendido de urgencia.

A pesar de las complicaciones, el actor se mostró positivo y con buen ánimo, actitud que muchos admiraron. Su sentido del humor y cercanía con el público le permitieron mantener la calma y enviar un mensaje de resiliencia. “Gracias por los mensajes, por preocuparse. Estoy bien y en buenas manos. Toca descansar un poco y recuperarme”, habría comentado en privado a sus allegados, según fuentes cercanas.

Este episodio llega en un momento en el que Andrés Wiese se encontraba disfrutando de una etapa de tranquilidad personal y profesional. En entrevistas anteriores, el actor había confesado que estaba viviendo un período de introspección, luego de un año y medio de soltería tras el fin de su relación con la exMiss Perú Janick Maceta.

“Después de mi última relación ha pasado más de un año y medio, estoy bien, estoy tranquilo”, declaró tiempo atrás en conversación con la periodista Verónica Linares, señalando que había aprendido a disfrutar de su propia compañía y que, por ahora, su prioridad era su bienestar emocional y sus proyectos.

