Perú

Rafael Belaunde asegura que no pedirá garantías para su vida luego de atentado: “¿Qué resuelve eso?"

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, aseguró que no cree que el ataque en su contra tenga una motivación política

Guardar
Pedro Cateriano reveló que a
Pedro Cateriano reveló que a pesar del ataque Rafael Belaúnde Llosa se encuentra estable. - Crédito Revista ProActivo

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, afirmó que no pedirá garantías para su vida. “Cada peruano que está sometido a estos problemas de inseguridad ciudadana va a pedir garantías. ¿Qué resuelve eso?“, cuestionó durante una conferencia de prensa.

Por otro lado, acotó que desconoce el motivo del ataque. Indicó que si bien “podría ser un intento de robo”, no quiere especular. “Tenemos una gran relación con la municipalidad, que trabaja diligentemente. No conozco los acontecimientos del entorno”, añadió.

Sin embargo, sí subrayó que, dese su perspectiva, no tendría ninguna vinculación con la policía. “Es un tema de seguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días", dijo.

Candidato presidencial vinculó el hecho
Candidato presidencial vinculó el hecho a una "situación convulsa". | Canal N

El mensaje de Belaunde

Rafael Belaunde, anteriormente, hizo un llamado a que no se debe acostumbrar a vivir bajo la delincuencia. "Tenemos que defendernos. No podemos normalizar una situación que tiene arrinconada a las familias, a los peruanos, sobre todo a los que menos tienen, porque esto que me ha pasado a mí les pasa a miles”, mencionó en ese momento.

Además, agradeció la rápida intervención policial y “la cordialidad del general Zanabria y la de todos los oficiales y suboficiales que estuvieron ayer en la diligencia”.

En cuanto al resguardo especial de la Policía, aseguró que solicitará algún trato diferenciado fuera de la norma. “No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa. Cada microempresario necesitaría un custodio y no alcanzarían los efectivos para eso. Bueno, hay un cronograma, me parece que es hacia el 23 que la seguridad del Estado nos va a brindar seguridad”, aseguró. “Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma. Lo único que pediría”, agregó.

Rafael Belaunde repelió el atentado
Rafael Belaunde repelió el atentado en Cerro Azul realizando 12 disparos contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

Rafael Belaunde sobrevivió a ataque

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, sufrió un ataque a balazos en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. El hecho ocurrió en horas de la mañana del 2 de diciembre, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba el exministro. Resultó ileso, reportando solo leves raspones posteriores al incidente.

En sus primeras declaraciones, el político calificó la experiencia como inexplicable y mostró agradecimiento a la Policía Nacional, que acudió inmediatamente al lugar de los hechos. El precandidato enfatizó que considera un milagro haber salido casi ileso y declaró que no vincula el ataque con actividades de su partido político. Añadió que la investigación ahora está en manos de la policía y llamó a la ciudadanía a no resignarse ante este tipo de hechos.

Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, confirmó el ataque y lamentó el contexto de inseguridad que afrontan los candidatos en la actual coyuntura. Destacó la suerte de que los agresores no hayan logrado su objetivo y subrayó la importancia de esclarecer a fondo lo sucedido.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que Belaunde no había recibido amenazas, extorsiones ni chantajes previos al ataque. Arriola precisó que el precandidato estaba solo y respondió al ataque con al menos 12 disparos. Las autoridades continúan revisando grabaciones y evidencias balísticas como parte de una investigación exhaustiva.

Temas Relacionados

Rafael BelaundeLibertad PopularAtentadoPNPperu-politica

Más Noticias

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El técnico brasileño fue consultado por el tanto errado por el delantero extranjero y dio contundente respuesta en conferencia de prensa

Paulo Autuori y su tajante

Rafael Belaúnde da detalles inéditos tras ataque de sicarios: disparó su arma 7 veces y descarta motivación política

Pese al atentado que sufrió, el precandidato de Libertad Popular descartó pedir garantías “¿Qué resuelve eso?“, cuestionó

Rafael Belaúnde da detalles inéditos

Más de un millón de extranjeros de estas nacionalidades entraron al Perú en el tercer trimestre del 2025

En el periodo julio–septiembre de 2025, el Perú recibió a más de 1,1 millones de visitantes extranjeros, en su mayoría provenientes de Chile, Estados Unidos y Ecuador, de acuerdo a cifras del INEI

Más de un millón de

Repartija en el MINEM: José Jerí arriesga la masificación y pone a un viceministro de Hidrocarburos sin experiencia en el sector

El nombramiento de Luis Jiménez Borra en reemplazo de Iris Cárdenas cierra un círculo de relevos en puestos clave que comenzó hace menos de una semana

Repartija en el MINEM: José

Felipe Vizeu aseguró que “la cancha estaba mal” tras fallar insólito gol en Sporting Cristal vs Alianza Lima, y avisó: “El campo de Matute es mejor”

El delantero brasileño se refirió a la ocasión que erró en el duelo en el Estadio Nacional y que pudo haber cambiado la historia a favor de los ‘celestes’ contra los ‘blanquiazules’

Felipe Vizeu aseguró que “la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Belaúnde confirma que portaba

Rafael Belaúnde confirma que portaba un arma al momento de ser atacado por sicarios: “la defensa personal es un derecho”

Harvey Colchado oficializa su candidatura con Ahora Nación: será el número 1 por Lima en Elecciones 2026

Ulises Villegas sigue prófugo luego de ser condenado a seis años a prisión: ¿Quién lo reemplazará como alcalde de Comas?

Subcomisión aprueba segundo informe final que propone inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

José Jerí busca reunirse con presidente de Ecuador, Daniel Noboa: Esta es la agenda completa

ENTRETENIMIENTO

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

Cristian Rivero confiesa que muchos le cuestionaron su regreso a Panamericana Televisión: “Hay que confiar”

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero apuestan por Panamericana TV: Los nuevos ‘jales’ y programas

⁠¿Beto Ortiz y El Valor de la Verdad no va más en Panamericana? Periodista no apareció en la preventa del canal

Ethel Pozo celebra la vuelta de Gisela Valcárcel a Panamericana: “La única está de regreso”

DEPORTES

Paulo Autuori y su tajante

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Felipe Vizeu aseguró que “la cancha estaba mal” tras fallar insólito gol en Sporting Cristal vs Alianza Lima, y avisó: “El campo de Matute es mejor”

Felipe Vizeu perdió increíble gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal tras resbalarse solo: la molesta reacción de Paulo Autuori

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo se define al ganador tras empate en la semifinal ida por la Liga 1 2025?

Yoshimar Yotún explotó con periodista por insinuar falta de “jerarquía” en Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima