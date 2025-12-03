Rafael Belaunde asegura que no pedirá garantías para su vida luego de atentado: “¿Qué resuelve eso?"

Pedro Cateriano reveló que a pesar del ataque Rafael Belaúnde Llosa se encuentra estable. - Crédito Revista ProActivo

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, afirmó que no pedirá garantías para su vida. “Cada peruano que está sometido a estos problemas de inseguridad ciudadana va a pedir garantías. ¿Qué resuelve eso?“, cuestionó durante una conferencia de prensa.

Por otro lado, acotó que desconoce el motivo del ataque. Indicó que si bien “podría ser un intento de robo”, no quiere especular. “Tenemos una gran relación con la municipalidad, que trabaja diligentemente. No conozco los acontecimientos del entorno”, añadió.

Sin embargo, sí subrayó que, dese su perspectiva, no tendría ninguna vinculación con la policía. “Es un tema de seguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días", dijo.

Candidato presidencial vinculó el hecho a una "situación convulsa". | Canal N

El mensaje de Belaunde

Rafael Belaunde, anteriormente, hizo un llamado a que no se debe acostumbrar a vivir bajo la delincuencia. "Tenemos que defendernos. No podemos normalizar una situación que tiene arrinconada a las familias, a los peruanos, sobre todo a los que menos tienen, porque esto que me ha pasado a mí les pasa a miles”, mencionó en ese momento.

Además, agradeció la rápida intervención policial y “la cordialidad del general Zanabria y la de todos los oficiales y suboficiales que estuvieron ayer en la diligencia”.

En cuanto al resguardo especial de la Policía, aseguró que solicitará algún trato diferenciado fuera de la norma. “No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa. Cada microempresario necesitaría un custodio y no alcanzarían los efectivos para eso. Bueno, hay un cronograma, me parece que es hacia el 23 que la seguridad del Estado nos va a brindar seguridad”, aseguró. “Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma. Lo único que pediría”, agregó.

Rafael Belaunde repelió el atentado en Cerro Azul realizando 12 disparos contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

Rafael Belaunde sobrevivió a ataque

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, sufrió un ataque a balazos en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. El hecho ocurrió en horas de la mañana del 2 de diciembre, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba el exministro. Resultó ileso, reportando solo leves raspones posteriores al incidente.

En sus primeras declaraciones, el político calificó la experiencia como inexplicable y mostró agradecimiento a la Policía Nacional, que acudió inmediatamente al lugar de los hechos. El precandidato enfatizó que considera un milagro haber salido casi ileso y declaró que no vincula el ataque con actividades de su partido político. Añadió que la investigación ahora está en manos de la policía y llamó a la ciudadanía a no resignarse ante este tipo de hechos.

Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, confirmó el ataque y lamentó el contexto de inseguridad que afrontan los candidatos en la actual coyuntura. Destacó la suerte de que los agresores no hayan logrado su objetivo y subrayó la importancia de esclarecer a fondo lo sucedido.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que Belaunde no había recibido amenazas, extorsiones ni chantajes previos al ataque. Arriola precisó que el precandidato estaba solo y respondió al ataque con al menos 12 disparos. Las autoridades continúan revisando grabaciones y evidencias balísticas como parte de una investigación exhaustiva.