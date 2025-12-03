Perú

La clave de la felicidad está en la manera cómo te despiertas y te acuestas

La forma en que iniciamos y cerramos el día puede marcar la diferencia entre vivir con equilibrio o con desgaste

Guardar
Hay que evitar comenzar el
Hay que evitar comenzar el día con pantallas o estrés inmediato, es mejor dar un espacio para el autocuidado y la calma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace tiempo, en entornos de salud pública, bienestar y también en la cultura popular se promueve la idea de que tener rutinas de mañana y de noche ayuda a comenzar y cerrar el día de forma saludable. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que dormir entre 7 y 8 horas cada noche es clave para controlar el estrés, mejorar el rendimiento intelectual y prevenir enfermedades como hipertensión o diabetes.

Asimismo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) subraya en sus recomendaciones que un buen descanso fortalece la salud física y mental, reduciendo riesgos como los trastornos del sueño, las enfermedades cardiovasculares y los problemas metabólicos. Partiendo de ese reconocimiento institucional del sueño como pilar de salud, muchas voces coinciden en que la forma en que iniciamos y cerramos el día, es decir, cómo despertamos y cómo nos acostamos, puede marcar la diferencia entre vivir con equilibrio o con desgaste.

La clave de la felicidad está en la manera cómo te despiertas y te acuestas

Para dormir hay que crear
Para dormir hay que crear un ambiente propicio para el descanso: dormitorio oscuro, fresco y silencioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con propósito y cerrar el día con gratitud no son meros clichés: constituyen prácticas con respaldo psicológico y biológico. Una rutina matinal estructurada puede mejorar el enfoque, la energía y el ánimo. Por su parte, una rutina nocturna consciente, dejando de lado las pantallas y promoviendo un entorno tranquilo, favorece una mejor calidad del sueño, indispensable para la salud física, el equilibrio emocional y la regeneración mental.

Al convertir en un hábito estas prácticas, se construye un estilo de vida coherente con los ritmos naturales del cuerpo, fortalecido por el sentido de propósito y el autocuidado.

Recomendaciones para despertar con propósito

Dormir y despertar a la
Dormir y despertar a la misma hora todos los días ayuda a regular nuestro ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Exponerse a la luz natural lo más pronto posible: apenas te despiertes, abrir las ventanas o salir a dar un paseo unos minutos al sol (incluso 10 o 15 minutos) ayuda a sincronizar el reloj biológico, regula hormonas como la melatonina y mejora el humor.
  • Iniciar con un gesto consciente: respiración, estiramientos, meditación o beber agua. Estos pequeños rituales permiten activar el cuerpo y la mente sin entrar de lleno al estrés cotidiano. Actividades suaves al amanecer pueden mejorar la claridad mental y reducir la fatiga.
  • Tomar un desayuno nutritivo y equilibrado, y planificar el día con intención: dar un sentido de orden y propósito al día (definir qué harás, tus prioridades) ayuda a mantener el control mental, reducir la ansiedad y enfrentar mejor los retos.
  • Evitar comenzar el día con pantallas o estrés inmediato: entrar directo al trabajo o revisar redes sociales puede disparar ansiedad, comparaciones y comenzar la jornada con carga negativa. Mejor dar un espacio para el autocuidado y la calma.

Recomendaciones para acabar el día con gratitud

  • Establecer un horario constante para ir a dormir: dormir y despertar a la misma hora todos los días ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, mejorar la calidad del sueño y favorecer la salud general.
  • Crear un ambiente propicio para el descanso: dormitorio oscuro, fresco, silencioso; evitar pantallas al menos 30–60 minutos antes. El uso de dispositivos antes de dormir puede perturbar la producción de melatonina y retrasar el sueño.
  • Practicar un ejercicio de gratitud, reflexión o calma: leer, escribir, meditar, pensar en lo positivo del día. Este cierre consciente ayuda a canalizar emociones, reducir estrés, favorecer la regulación emocional y preparar la mente para un descanso reparador.
  • Evitar comidas pesadas, cafeína o estimulantes cerca de la hora de dormir: comer una cena ligera unas horas antes de acostarse y evitar sustancias que interfieran con el sueño promueven un descanso saludable.
  • Incluir actividad física moderada durante el día: el ejercicio ayuda a regular el sueño, mejorar el metabolismo y llevar al cuerpo a un estado que favorece el descanso nocturno.

Temas Relacionados

felicidaddespertarir a dormirperu-salud

Más Noticias

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

El organismo electoral inició un procedimiento contra el líder de Renovación Popular, al aplicar normas que vetan referencias religiosas en la propaganda electoral. El congresista Alejandro Muñante consideró la medida como un intento de censura

JNE inicia proceso sancionador contra

Fiscal es detenido en baño de Saga Falabella por presunto cobro de USD 3 mil a investigado por estafa

La operación se ejecutó en pleno horario comercial luego de que un denunciante afirmara haber sido presionado para entregar efectivo a cambio de beneficios en un proceso penal. El acta fiscal confirmó el hallazgo del monto pactado

Fiscal es detenido en baño

Tres sismos el mismo día en Lima y Callao: ¿Qué dispositivos electrónicos incluir en tu mochila de emergencia?

La prevención es clave ante los sismos, pero durante una emergencia, estar comunicado puede marcar la diferencia. Los dispositivos tecnológicos permiten acceder a información vital y pedir ayuda cuando más se necesita

Tres sismos el mismo día

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los celestes tienen a Yoshimar Yotún en el banco de suplentes por decisión técnica. Mientras que los ‘blanquiazules’ juegan con un once similar al del triunfo ante UTC. Sigue las incidencias del cotejo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Andrea Arana sufre caída en vivo y provoca risas y asistencia de Gian Piero Díaz y Gino Tassara

La conductora sufrió una aparatosa caída en pleno cierre del programa, generando una ola de reacciones tanto en el estudio como en redes sociales.

Andrea Arana sufre caída en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba suspender viáticos y

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

ENTRETENIMIENTO

Andrea Arana sufre caída en

Andrea Arana sufre caída en vivo y provoca risas y asistencia de Gian Piero Díaz y Gino Tassara

Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug tras ruptura con Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”

Yahaira Plasencia afirma que nunca existió vínculo sentimental con Sergio George: “hay un cariño grande, pero nada más”

Samahara Lobatón lanza potente mensaje tras ruptura con Bryan Torres: “Mientras me hacían daño, yo estaba aquí”

Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025