Homologación del incentivo CAFAE: Dictamen daría nuevo plazo a MEF para reglamentarlo

El plazo para la reglamentación de la Ley de homologación del incentivo único CAFAE venció en octubre

El MEF no cumplió con
El MEF no cumplió con presentar el reglamento de la homologación del incentivo único CAFAE. - Crédito MEF

En agosto se publicó la Ley de homologación del incentivo único CAFAE —este es un Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo, una entidad dentro de las instituciones públicas que se encargan de administrar fondos destinados a asistencia y estímulo para los trabajadores de la institución—.

Estos fondos provienen de diversas fuentes (incluyendo aportes de la propia entidad y, en algunos casos, de los trabajadores; o, por ejemplo, multas que se cobran en caso de tardanza). Dentro de estos es que se da el incentivo único CAFAE, un monto de dinero que va para el servidor. Pero estos comités varían según la entidad y no se manejan del todo similarmente.

Para equiparar estos montos se aprobó la Ley de la homologación CAFAE desde el Congreso y se llegó a promulgar. Sin embargo, se dio un plazo de 60 días calendario para que el MEF publicara el reglamento, el cual no se ha dado hasta ahora. Pero ahora la Comisión de Presupuesto del Congreso ha aprobado una medida extra, la cual dará un nuevo plazo, pero también específicará unos detalles para la implementación de la medida.

Aún se deberá esperar algunas
Aún se deberá esperar algunas semanas para que el MEF publique el reglamento. - Crédito Andina

Homlogación CAFAE con nuevo dictamen

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha aprobado un nuevo dictamen que modificaría la Ley de homologación del CAFAE. Este lleva como nombre Ley que incorpora una disposición complementaria final a la Ley 32424, para regular la implementación de la Homologación del incentivo único - CAFAE.

Este no solo plantea un nuevo plazo para que el Ejecutivo promulgue el reglamento para aplicar esta medida, sino también agrega un detalle extra.

“Se incorpora una segunda disposición complementaria final a la Ley 32424, Ley que establece la homologación del Incentivo Único - CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 en los gobiernos regionales”, acota.

La Ley implica que el
La Ley implica que el monto del CAFAE se equipararía a todos los trabajadores del mismo nivel remunerativo. - Crédito Andina

Lo que plantea esto es una excepción de los límites que podría ponersele a la aplicación de esta Ley en los Gobiernos Regionales. “El financiamiento de la escala homologada del Incentivo Único - CAFAE, exclusivamente para los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras se encuentra exceptuado de las restricciones establecidas en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público vigente o la que haga sus veces en años fiscales subsiguientes”.

Es decir, que la Homologación no estará prohibida como otros aumentos o entrega de montos adicionales en el sector público.

Sigue con obstáculos. En su
Sigue con obstáculos. En su momento, Dina Boluarte había observado la Ley del CAFAE. - Crédito Composición Infobae

Nuevo plazo

Con esto, también se modificará el plazo de presentación del reglamento, el cual aún se encuentra con un plazo incumplido, dado que tuvo que presentarse en octubre. La norma aclara lo siguiente:

“El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su publicación, estableciendo los procedimientos necesarios para sy implementación, incluido el mecanismo de salvaguarda del principio de no reducción y la actualización del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)”.

Así, luego de que esta Ley se apruebe en el Pleno y se promulgue, recién se empezaría a contar el nuevo plazo de 60 días calendario, ya hacia el año 2026.

