Gratificación de diciembre 2025: Sunafil advierte multas de hasta S/ 139 mil por errores comunes en el depósito

El cierre del 2025 llega con uno de los beneficios laborales más relevantes para millones de trabajadores y, a la vez, uno de los más vigilados por la Sunafil: la gratificación de diciembre. Este pago, que muchos empleados esperan para afrontar gastos de fin de año o equilibrar sus finanzas, tiene un plazo de depósito estrictamente fijado hasta el 15 de diciembre. Las empresas que omitan el pago, lo realicen fuera de fecha o lo calculen de manera incorrecta pueden enfrentar sanciones que superan los S/ 139 mil, de acuerdo con la escala vigente basada en la UIT 2025.

Mientras miles de trabajadores revisan sus boletas y proyectan cuánto recibirán, las áreas de Recursos Humanos y planillas viven una de las semanas más intensas del año. Altas cargas operativas, movimientos de personal y procesos manuales incrementan los errores más frecuentes detectados por los inspectores laborales.

“En diciembre el nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error. Sin embargo, Sunafil no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual”, afirma Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú, quien advierte que cada temporada se repiten fallas previsibles.

¿Qué errores podrían costarle más de S/ 139 mil a una empresa?

Según Buk Perú, el error más habitual es el pago fuera de plazo, considerado infracción grave. Aunque las microempresas no están obligadas a pagar gratificación, las pequeñas empresas pueden enfrentar sanciones entre S/ 2,407.50 y S/ 24,075, mientras que las empresas que no pertenecen al régimen MYPE pueden recibir multas entre S/ 8,399.50 y S/ 139,742, dependiendo del número de trabajadores afectados.

Otra falta que se repite cada año es omitir a colaboradores que cumplen los requisitos, incluso cuando están con vacaciones, licencia o trabajo remoto. Todo empleado en planilla al 30 de noviembre con al menos un mes completo trabajado debe recibir el pago. La omisión genera sanciones proporcionales a la cantidad de trabajadores perjudicados.

También es común el cálculo incompleto de la gratificación, especialmente cuando no se incluye la bonificación extraordinaria de EsSalud o EPS. “Omitir estos porcentajes es uno de los errores que más se repiten todos los años”, señala Huatuco. A esto se suma el incumplimiento de la gratificación proporcional en sectores con alta rotación, donde es usual que no se reconozcan los meses completos laborados por trabajadores que ingresaron o cesaron durante el semestre.

Las infracciones también alcanzan hechos como no entregar boletas claras, registrar mal la información en la planilla electrónica o no sustentar adecuadamente el cálculo. Estas faltas forman parte de los procesos sancionadores regulados por el DS 008-2020-TR, que fija los rangos de multa tomando como base la UIT de S/ 5,350 para 2025.

Para los trabajadores, herramientas digitales como la Calculadora Laboral de Sunafil permiten estimar el monto exacto de su beneficio y verificar que el depósito se realice correctamente. Para las empresas, en cambio, los especialistas recomiendan evitar procesos manuales que incrementan errores en diciembre. “Contar con sistemas digitales ayuda a que el cálculo, la comunicación y el registro sean automáticos, y eso reduce al mínimo las omisiones”, comenta el representante de Buk Perú.

¿Quiénes tienen derecho a la gratificación de diciembre 2025?

La gratificación navideña es un derecho para todos los trabajadores del sector privado sujetos a relación de dependencia, sin importar si cuentan con contrato indefinido, a plazo fijo o jornadas menores a cuatro horas diarias. Según la normativa, si el vínculo laboral se mantuvo de julio a diciembre, corresponde recibir un sueldo completo. En caso de haber trabajado menos de ese periodo, el monto se calcula de manera proporcional, asignando un sexto del salario por cada mes íntegro laborado.

Este beneficio también incluye condiciones especiales según el régimen laboral. En las pequeñas empresas inscritas en el Remype, los trabajadores contratados luego de ese registro acceden a medio sueldo como gratificación, mientras que los empleados de microempresas solo reciben ese monto si su contrato fue firmado antes de que la empresa ingresara al registro. Los empleados bajo Remuneración Integral Anual (RIA) no reciben este pago adicional, debido a que su remuneración ya incorpora dichos beneficios.

El cálculo también contempla bonificaciones adicionales. Los trabajadores afiliados a EsSalud reciben un bono extraordinario del 9%, mientras que quienes están en una EPS suman un 6,75% adicional. Además, la asignación familiar, equivalente al 10% del salario mínimo y fijada en S/ 102.50 para 2025, incrementa el monto final siempre que el empleado tenga hijos menores de edad o estudiantes.

En caso de cese laboral durante el semestre, corresponde la llamada gratificación trunca, calculada en base a los meses calendario completos trabajados desde julio hasta la fecha de retiro. Este depósito debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde el fin de la relación laboral.