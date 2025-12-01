Gratificación de diciembre 2025: estos trabajadores recibirán un 43% más de su ingreso neto, pero solo si trabajaron desde julio

Más de 4 millones de trabajadores formales del sector privado recibirán la gratificación de fin de año en Perú.

En la primera quincena de diciembre, más de 4 millones de trabajadores formales del sector privado en el Perú recibirán la gratificación correspondiente a fin de año.

Este beneficio representa un ingreso extraordinario que supera en algunos casos hasta en 43% el salario neto mensual habitual, según cálculos recientes de especialistas en finanzas laborales.

El pago de la gratificación debe efectuarse hasta el lunes 15 de diciembre de 2025, y las empresas que incumplan el plazo se exponen a multas que superan los S/120.000, dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Gratificación de diciembre inyectará más de S/10.000 millones a la economía peruana

El derecho a percibir esta gratificación lo tienen los empleados del sector privado inscritos en planilla, así como los trabajadores del sector público que están bajo el régimen laboral del sector privado.

No están incluidos los trabajadores de la microempresa, independientes, informales y otros regímenes especiales. De acuerdo con estimaciones del profesor y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, el monto total que se abonará por este concepto en diciembre podría superar los S/10.000 millones.

El cálculo del monto de la gratificación parte del sueldo bruto mensual que percibe el trabajador. Quienes hayan estado en planilla desde el 1 de julio de 2025 tienen derecho a recibir, como mínimo, un sueldo bruto íntegro. Pero existen más detalles que los trabajadores deben conocer.

Gratificación y bonificación de 9% de EsSalud aumentarán hasta 43% el ingreso neto de algunos trabajadores

A este monto se suma una bonificación extraordinaria equivalente al 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud que en esta ocasión puede entregarse como suma adicional en efectivo. Este pago no está sujeto a descuentos de AFP, ONP ni Impuesto a la Renta de quinta categoría.

La suma de la gratificación más la bonificación supone un beneficio notorio para los trabajadores. Por ejemplo:

Para un sueldo bruto de S/2.000, el ingreso neto mensual es de S/1.740, y la gratificación más bonificación será de S/2.180, es decir, un 25% más que el ingreso neto.

Para un sueldo bruto de S/3.000, el ingreso neto mensual llega a S/2.580, y la gratificación más bonificación alcanza S/3.270, lo que implica un 27% adicional.

Con un sueldo bruto de S/4.000, el ingreso neto es de S/3.356, y la gratificación más bonificación asciende a S/4.360, un incremento del 30% sobre el neto.

Si el sueldo bruto es de S/5.000, el ingreso neto es de S/4.104, y la gratificación más bonificación suma S/5.450, un 33% más que el salario neto.

Para quienes perciben S/10.000 de sueldo bruto, el ingreso neto mensual es de S/7.637, pero la gratificación más bonificación alcanzará los S/10.900, representando un 43% más sobre el ingreso neto.

Según el modelo detallado por Carrillo Acosta, el pago será proporcional para aquellos que hayan trabajado menos de seis meses entre julio y diciembre.

Solo trabajadores en planilla accederán a la gratificación completa

No todos los regímenes acceden a este beneficio completo. Los trabajadores de la pequeña empresa, inscritos bajo el régimen REMYPE, perciben solo el 50% de la gratificación.

El personal del sector público convencional, en lugar de gratificación, recibe un “aguinaldo” otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo monto para 2025 está fijado en S/300.

Por su parte, los practicantes y jóvenes en formación laboral acceden a media subvención económica al cumplir seis meses en el puesto, independientemente de la fecha. Trabajadores de la microempresa, independientes y empleados informales quedan excluidos de esta disposición.

Finalmente, Carrilo Acosta expresa que el pago puntual de la gratificación representa un alivio financiero para miles de familias peruanas y un impulso estacional al consumo, con un impacto positivo en la economía local durante la campaña navideña y de fin de año. ¿Y usted, ya revisó su cuenta?