Gratificación llega en un mes: Esta es la fecha límite para el depósito de diciembre

Además del retiro AFP y el pago de la CTS, los trabajadores recibirán su gratificación en estos últimos meses del 2025

Los trabajadores del sector privado
Los trabajadores del sector privado recibirán su gratificación poco antes de la Navidad de 2025. - Crédito Andina

Ya falta solo un mes para el pago de la gratificación de diciembre. Como se sabe, los trabajadores formales estarán retirando este mes de noviembre los montos de su pago de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y pronto recibirán también su primera UIT del retiro AFP (si hicieron la solicitud).

Pero no solo estos serán los montos que irán destinados, también, al consumo por las fiestas de Navidad y Año Nuevo en diciembre. También la gratificación para el sector privado (y el aguinaldo para el público) llegará máximo el lunes 15 de diciembre.

Cabe recordar que este es el segundo pago de este año y el monto que recibirán los trabajadores equivale a aproximadamente una remuneración integra mensual; es decir, al 100% del sueldo que uno recibe (antes de descuentos por AFP y otros). Pero esto variará dependiendo del régimen en que se encuentre y otros montos a considerar.

Las empresas pueden afrontar multas
Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

El monto de la gratificación

¿Cómo se determinará el monto de la gratificación? Por ejemplo, un empleado en planilla recibirá una gratificación equivalente a su sueldo (básicamente), pero alguien que trabaja estando en el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, recibe la mitad de los beneficios (medio sueldo).

Pero hay más, además de este pago, también los trabajadores recibirán la bonificación extraordinaria del 9% por el pago de EsSalud; o de 6,75% en caso estén afiliados, adicionalmente, a una Empresa Prestadora de Salud o (EPS).

Asimismo, entran en la base del cálculo de las gratificaciones los siguientes conceptos

  • Remuneraciones: Sueldos y salarios básicos, comisiones o destajo, horas extras, compensación por trabajo en días de descanso y en feriados, remuneración vacacional, premio por ventas, alimentación en dinero, prestaciones alimentarias: suministro directo, incremento 10,23 % AFP, incremento 3,00% AFP, remuneración en especie, incremento 3,3% SNP, remuneración por la hora de permiso por lactancia
  • Asignaciones: Asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente
  • Bonificaciones: Bonificaciones por tiempo de servicios, bonificación por riesgo de caja, bonificación por producción, altura, turno, etc.; y otras bonificaciones regulares
  • Gratificaciones: Gratificaciones otorgadas de forma ordinaria
  • Otros: Licencia con goce de haber, tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.
Errores en planillas amenazan el
Errores en planillas amenazan el pago de gratificaciones en Perú: Es fundamental actualizar cualquier dato personal, como el nombre o el estado civil, ya que cualquier desactualización podría obstaculizar el pago. - Crédito Difusión

De este modo, si un trabajador ha trabajado todo el semestre, este debe percibir un monto mayor a su sueldo por gratificación (más el 9% del aporte de EsSalud o 6,75% por EPS).

  • Si ganas S/1.130 y te hacen aporte a EsSalud (9%), tu grati en diciembre será de /1.231,70.
  • Si ganas S/1.500 será de S/1.635
  • Si ganas S/2.000 será de S/2.180
  • Si ganas S/2.500 será de S/2.725
  • Si ganas S/3.000 será de S/3.270

Pero si estás en el régimen MYPE, recibirás solo la mitad de estos montos anteriores.

El plazo para el segundo
El plazo para el segundo pago de la gratificación del año es el 15 de diciembre de 2025. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Requisitos

Según la guía de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para percibir las gratificaciones ordinarias es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio o, excepcionalmente bajo alguno de los siguientes supuestos de suspensión de labores

  • Descanso vacacional
  • Licencia con goce de remuneraciones
  • Descansos o licencias establecidos por las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidios
  • Descanso por accidente de trabajo que esté remunerado o pagado con subsidios de la seguridad social
  • Aquellos considerados por Ley expresa como laborados para todo efecto legal.

