Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

Rodrigo Palacios es parte de la puesta en escena Un Espejo, del teatro La Plaza

En 'Un Espejo’, la obra metateatral que continúa en cartelera en el Teatro La Plaza, Rodrigo Palacios enfrenta uno de los desafíos más complejos y reveladores de su carrera: un personaje que demanda una energía inagotable, una estructura escénica que se reinventa con cada público y un proceso creativo marcado por la enfermedad y posterior partida de su padre. En conversación con Infobae Perú, el actor detalla cómo este montaje no solo lo sacó de su zona de confort, sino que también lo llevó a explorar nuevas capas emocionales, convirtiéndose en una experiencia tan intensa como sanadora.

La puesta en escena le permite a Palacios sumergirse en la metateatralidad y establecer una complicidad directa con los espectadores. Durante la entrevista, destacó el carácter profundamente interactivo de la pieza. “Siempre decimos que es una obra dentro de una obra, dentro de una obra, como un juego de muñecas rusas, donde abres una y dentro hay otra y otra”, explicó.

Esa estructura multiplicada no solo rompe la cuarta pared, sino que convierte al público en un participante activo, creando realidades que cambian cada noche. “Todos los días es una experiencia distinta. Y eso a mí, por lo menos, me encanta. Lo hace muy divertido, muy lúdico, muy retador también, porque hay que reaccionar a lo que te da el público, cada día de manera diferente”, señaló el actor, resaltando que en 'Un Espejo’ la interacción no es un recurso adicional, sino el motor que redefine el sentido de cada función.

Un reto en todos los sentidos

Acerca de la construcción de su personaje, Rodrigo Palacios explicó que el proceso fue tanto desafiante como enriquecedor. Señaló que su interpretación del señor Sánchez —un rol que considera particularmente exigente por la energía y la fuerte presencia escénica que demanda— le permitió explorar nuevos matices actorales y profundizar en aspectos emocionales que no había abordado antes.

“Mi personaje es una persona muy distinta a mí; además, la obra maneja un código que yo no solía manejar. Entonces, cuando te sacan de tu zona de confort, es más interesante. A todos los actores nos encanta hacer cosas distintas y retarnos a nosotros mismos. Para mí este personaje ha sido un regalo, porque ha sido muy distinto a todo lo que he hecho. Tiene mucha energía, casi no sale de escena. Había que sostener la obra y necesitaba mi atención permanente”, señaló.

La obra parte de una historia medio distópica, donde la censura y el abuso de poder toman el mando, pero sin quedarse solo en la queja o la denuncia directa. Según Palacios, “desde que existe el arte en la humanidad, existe la censura”. El actor insistió en la necesidad de que esta profesión, y en especial el teatro, sirva como canal de autocrítica y debate en la sociedad.

“El arte sirve para porder autocriticarnos y entendernos a nosotros mismos, para ir mejorando cada día. Sirve para incomodar, reclamar, protestar, y también, obviamente, para entretener y conmover. Para mover sensibilidades y conectarnos con esa parte. De eso se trata, para poder tener más empatía entre nosotros los seres humanos”, agregó.

En diálogo con Infobae Perú, Palacios señaló que, aunque la censura retratada en la obra responde a una realidad futurista y extrema, problemas como el abuso de autoridad y la manipulación sí encuentran equivalentes en la vida social y profesional actual. “La obra habla mucho sobre el abuso de poder, que ocurre no solo en el ámbito cultural, sino también en el corporativo, en la familia, en la sociedad en general. Por eso es importante ser valiente, levantar la mano y no permitir que estas prácticas continúen”, explicó.

Entre la actuación y el Derecho

El recorrido artístico de Rodrigo Palacios está marcado por la versatilidad. Además de su trabajo actual en el teatro, es abogado de formación y durante varios años ha combinado su labor profesional en el ámbito corporativo con proyectos escénicos, audiovisuales y cinematográficos. Reconoce que el “malabarismo” entre ambas facetas resulta agotador, pero asegura que el arte le “alimenta el alma”, y que siempre busca reservar espacio para proyectos que lo entusiasmen y le planteen nuevos desafíos.

“Ahora he regresado a trabajar en un banco, no como abogado, sino en el área legal, en corporativo. Así desde hace tres años y medio que he vuelto a manejar las dos cosas a la vez. ¿Cómo los manejo? Pues, haciendo malabares, es una locura (ríe) Pero nada, es lo que me gusta hacer, siempre le trato de dar un espacio porque si no siento que me muero, me comienzo a oxidar. Apenas me llaman para un proyecto chévere de cine, busco mi espacio. Pido vacaciones, licencia, lo que fuera y me voy a grabar. Hay cosas que no puedo hacer, obviamente, por tiempo", explicó.

Palacios ha participado en producciones como “El último bastión” y “La reina del sur”, resaltando que ha avanzado manteniendo perfil bajo. Así es como se siente cómodo, priorizando la calidad de los proyectos.

“Me gusta separar bastante la vida personal de la chamba. Y sí, mejor, porque así cubres tu vida personal, cuidas a tu gente y disfrutas mejor las cosas que haces, creo yo. La fama es un costo que hay que pagar, si algún día llega un proyecto recontra mediático y por ahí da rebote, en buena hora se tendrá que ver qué se hace en el momento, pero no es algo que yo busque para nada”, sentenció.

Respecto a la industria teatral y cinematográfica peruana, el actor se mostró optimista sobre el incremento de producciones en los últimos años, pero resaltó que aún falta consolidar una verdadera industria en el país. “Está bueno que se haga cine de todo tipo, para que se genere mercado para todos los gustos. Hacer cine y teatro genera muchos puestos de trabajo y visibilidad para el Perú”, opinó.

El duelo de su padre en medio del estreno

La puesta en escena de “Un Espejo” también se ha convertido en un proceso personal especial para Palacios. El actor afrontó los ensayos de la obra al mismo tiempo que su padre atravesaba una grave enfermedad, situación que consideró un reto emocional adicional. El deceso de su padre una semana antes del estreno otorgó un significado aún más profundo a la experiencia, que Palacios describió como dolorosa, pero también sanadora y enriquecedora, gracias al apoyo y la conexión con el equipo artístico.

“Esta obra ha sido para mí particularmente difícil, me refiero al proceso. Ha sito retador en todo sentido. Muy entretenido y sanador . Hemos conectado con los compañeros. La verdad que en cada temporada se genera una familia, ha sido una red de soporte alucinante”, explicó.

Con solo unas funciones restantes, Palacios invita al público a presenciar una puesta en escena que combina juego, reflexión y crítica social, y que involucra activamente al espectador, haciéndolo parte del relato. “Es una obra hermosa, es divertida, es lúdica y muy interesante. Toca temas que nos interpelan y que vale la pena discutir”, concluyó.

