Detienen a policía acusado de robar celular a mototaxista en el mirador Cristo Redentor en Barranca

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial para que se continúe con la investigación correspondiente. El general Manuel Mundaca, jefe regional de Huacho, señaló que también se abrió un proceso disciplinario

Policía es acusado de robar un celular a taxista en la zona del Mirador Cristo Redentor, en Barranca| Latina Noticias

Un policía en actividad fue detenido por miembros del serenazgo de Barranca, acusado de robar el celular de un mototaxista en el cerro Mirador. El efectivo, identificado como Daniel Gustavo Jamanca Fernández, de 24 años, quedó bajo custodia en su propio centro laboral y enfrentará una investigación a cargo de la unidad especializada de su institución.

Durante la intervención, testigos y serenos informaron que el policía, presuntamente en estado de ebriedad, fue reducido y trasladado a la dependencia policial sin incidentes mayores. Según el propio denunciante, el agente lo amenazó: “Dame plata o te quemo”, además de lanzarlo al suelo y esparcir sus pertenencias.

Las imágenes de la intervención, difundidas en redes sociales, muestran al policía negando los hechos y tratando de evitar el arresto. Sin embargo, los serenos, junto a otros efectivos, controlaron la situación y evitaron el uso excesivo de la fuerza.

El general Manuel Mundaca, jefe regional de Huacho, manifestó que la institución rechaza actos de corrupción entre sus miembros y resaltó el compromiso de la mayoría de los policías.

Policía de Barranca recibe prisión
Policía de Barranca recibe prisión preventiva por asalto a mototaxista| Latina Noticias

“Los 99 % que somos los buenos, intervenimos a los malos y los colocamos en el lugar donde tienen que estar”, aseguró Mundaca. Añadió que la lucha contra los delitos internos es continua, tanto fuera como dentro de la entidad policial.

Prisión preventiva

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Daniel Gustavo Jamanca Fernández por el caso. La decisión se tomó tras la denuncia del conductor, Roy Chávez, quien señaló que Jamanca Fernández lo intimidó con un arma de fuego y le arrebató un iPhone 11 Pro en la zona del Mirador Cristo Redentor. Durante su intento de fuga, el policía disparó e, incluso, la policía halló un casquillo percutido en el lugar de los hechos.

Luego de ser detenido por sus propios colegas, Jamanca Fernández fue puesto a disposición de las autoridades. La fiscalía interpuso cargos por el presunto delito de robo agravado, fundamentando la solicitud de prisión preventiva en la gravedad de las pruebas y la posible obstaculización de la investigación.

Policía de Barranca recibe prisión
Policía de Barranca recibe prisión preventiva por asalto a mototaxista| Latina Noticias

La institución policial, por su parte, anunció su disposición para colaborar con el proceso y ratificó su política de tolerancia cero ante conductas delictivas dentro de sus filas.

Otro caso de presunta corrupción

Un sorpresivo operativo en la comisaría de El Agustino desató controversia luego de que agentes del área de Asuntos Internos de la Policía Nacional ingresaran al recinto para investigar posibles irregularidades relacionadas con las llamadas “policías fantasmas”. Según los primeros reportes, existían sospechas de que algunos efectivos abonaban sumas de dinero al comisario con el objetivo de encubrir sus ausencias laborales, fingiendo cumplir turnos que en realidad no realizaban.

Durante la intervención, se revisaron documentos y registros de asistencia para determinar la existencia de este esquema. La investigación busca identificar no solo a los policías que presuntamente pagaban para evitar detectar sus faltas, sino también a los superiores que habrían facilitado estas prácticas ilícitas, afectando gravemente la operatividad y la imagen institucional. Diversos agentes fueron sometidos a interrogatorios y se dispuso la incautación de computadoras y archivos relevantes.

