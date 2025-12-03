Perú

Delincuentes lanzan perros contra agentes en pleno allanamiento antidrogas en Surquillo

Un enfrentamiento inusual se vivió en Surquillo, cuando delincuentes lanzaron perros agresivos contra policías que allanaban una vivienda señalada como punto de venta de droga. Los agentes resultaron ilesos y hallaron, además de drogas, teléfonos robados y dinero en la casa intervenida

Un enfrentamiento inusual marcó un operativo antidrogas en el distrito de Surquillo, luego de que un grupo de delincuentes utilizó perros de raza peligrosa para tratar de evitar la intervención policial. Los hechos se registraron en una vivienda identificada como punto de venta de droga, ubicada en una zona considerada de alta peligrosidad en el distrito.

Defienden casa de droga con perros bravos

El operativo se inició cuando agentes de la policía llegaron a allanar el inmueble, donde ya habían obtenido información sobre la existencia y comercialización de sustancias ilícitas. Al percatarse del despliegue policial, los implicados optaron por usar a varios perros como defensa. Prácticamente arrojaron a los animales contra los oficiales, intentando frenar el ingreso a la vivienda y evitar la captura de los involucrados.

Este método de resistencia sorprendió incluso a los vecinos, quienes grabaron varios videos capturando el tenso momento de la intervención. Los agentes debieron enfrentar no solo el peligro habitual de este tipo de operativos, sino el riesgo adicional de un ataque canino planificado.

Criminales también receptaban celulares robados

Durante la inspección en la vivienda de Surquillo, los policías descubrieron que las actividades ilícitas no se limitaban al tráfico de drogas. La organización se dedicaba también a la receptación de celulares robados, ampliando el espectro de delitos cometidos en el lugar. Entre los objetos incautados se encontraron drogas, dinero en efectivo y teléfonos móviles presuntamente obtenidos a través de robos.

Llamó la atención la presencia de un altar informal dentro de la casa, lo que podría indicar la existencia de prácticas vinculadas a supersticiones o rituales, posiblemente con el objetivo de obtener protección para su actividad criminal. Este hallazgo refuerza la complejidad del entorno en el que operaba el grupo intervenido.

Agentes fuera de peligro y rescate de animales

A pesar de la agresividad mostrada por los delincuentes y sus intentos de disuadir el operativo con la utilización de perros bravos, los agentes no sufrieron heridas graves. Las autoridades confirmaron que los policías atacados se encontraban estables, gracias a la rápida reacción que permitió neutralizar la amenaza sin mayores consecuencias.

La situación también generó preocupación sobre el destino de los animales. Los perros, forzados a participar en hechos delictivos y expuestos a un ambiente de maltrato, quedaron bajo custodia tras la intervención. Se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar su bienestar, alejándolos de quienes los utilizaron como herramientas de defensa ilegal.

Operativo concluye con incautaciones

Finalmente, el operativo logró cumplir su objetivo. La policía incautó droga, dinero y teléfonos móviles, frustrando así las actividades de la organización criminal. Las impactantes imágenes recopiladas por los vecinos y la presencia masiva de agentes dejaron en evidencia la peligrosidad del grupo y su nivel de preparación para enfrentar a la autoridad.

El hecho sirve como recordatorio de la creatividad y la peligrosidad con que algunas bandas intentan evitar a la justicia, así como del riesgo constante que enfrentan los agentes encargados de combatir el delito en zonas conflictivas como Surquillo. La intervención deja abierta la necesidad de estrategias integrales que protejan tanto a las fuerzas del orden como a los animales involucrados en estos incidentes.

