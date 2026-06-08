Perú

Corte de luz en Lima: Cinco distritos se quedarán sin el servicio de Pluz este martes 9 de junio

Las interrupciones del servicio forman parte del plan de reforzamiento de la red eléctrica que busca mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de fallas en distintos distritos de la capital

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Corte de luz
Corte de luz

La empresa Pluz continuará este martes 9 de junio con su cronograma de cortes de luz programados en distintos distritos de Lima Metropolitana y la provincia de Barranca. Las interrupciones temporales forman parte de las labores de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, orientadas a mejorar la continuidad y seguridad del servicio.

De acuerdo con la programación oficial, los trabajos se desarrollarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas residenciales, asociaciones de vivienda, urbanizaciones, calles y avenidas de Puente Piedra, Carabayllo, Independencia, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Pativilca.

Zonas y horarios de los cortes del 9 de junio

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

En este distrito, el corte programado afectará el sector de Las Vegas – Industrial, específicamente la manzana E, lote 9, donde el suministro eléctrico será suspendido por varias horas debido a trabajos en la red.

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Carabayllo — 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Carabayllo, la interrupción alcanzará el centro poblado Chocas Alto, afectando las manzanas A, B, C, D y E. El corte tendrá una duración aproximada de ocho horas.

Independencia — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Independencia, el servicio eléctrico será suspendido en la urbanización Mesa Redonda y diversas vías como el jirón 21 de Agosto (cdra. 1 y 2), jirón 3 de Octubre (cdra. 1), además de las manzanas T, U, X y Z. También se verán afectados sectores de la avenida Chincha (cdras. 2, 3 y 4), calles El Progreso (cdras. 3 y 4), Huascarán (cdra. 2) y Los Astronautas (cdra. 1).

San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

En SJL, el corte afectará diversas vías principales como la avenida Gran Chimú (cdras. 4, 11, 12 y 13) y la avenida Las Lomas (cdras. 1, 2, 3 y 4). También se incluyen calles como Miguel Checa Eguiguren, jirones El Curaca, El Haravicu, Huamán Poma, Los Amautas, Los Varayoc, Tahuantinsuyo, Tiahuanco y Villac Umo, además de calles como Ayllu e Inca, entre otras.

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En otro horario, el distrito también registrará un corte de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. que afectará a la Asociación Ayacucho (mz. J, M, N, O, P), Asociación Santa Elizabeth (mz. F), Urbanización Canto Bello (mz. T), así como vías como la avenida Canto Grande (cdras. 2, 25 y 26), calles Carlos III (cdra. 1), jirón Carlos II (cdra. 25) y jirón Juana I (cdra. 25), además del pasaje Amadeo (cdra. 1).

Pueblo Libre — 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

En este distrito, el servicio será interrumpido en dos franjas horarias. En la primera, afectará la avenida Bolívar (cdra. 6) y el paseo de los Andes (cdra. 6). En la segunda, alcanzará la avenida Paso de los Andes (cdra. 5), avenida San Martín (cdra. 6), calles como José Payán, Rodríguez de Mendoza, Alomia Robles, además del jirón Moreyra y Riglos (cdra. 7) y la Urbanización Fondo de Empleados (pasajes B, C, D, F y pasaje Olivos).

Barranca / Pativilca — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

En la provincia de Barranca, distrito de Pativilca, el corte alcanzará calles como Argentina, jirón Ica, calle Ramón Castilla, calle Lima, Asociación de Vivienda Santa Rosa y calle Las Monjas, donde el servicio será suspendido durante varias horas.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Pluz informó que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un servicio más estable, seguro y eficiente en Lima y otras zonas del país.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar equipos eléctricos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje.
  • Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces de emergencia.
  • Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.
  • Prever alternativas para personas que dependen de equipos médicos eléctricos.
  • Contar con un kit de emergencia con agua, radio, pilas y alimentos no perecibles.
  • Para consultas o reportes, comunicarse al Fonocliente de Pluz 517-1717 o usar sus canales oficiales.

Pluz precisó que cualquier modificación en los horarios será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.

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