Roberto Sánchez se pronuncia por el empate técnico con Keiko Fujimori: “Confiados, pero el conteo al 100 % aún está por develarse”

Roberto Sánchez lidera el conteo rápido de Ipsos y Transparencia, pero Keiko Fujimori va liderando el conteo de la ONPE. - Crédito AP Foto/Guadalupe Pardo

A su salida de una sesión en el Congreso de la República, donde retomó este lunes 8 de junio sus funciones parlamentarias, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, respondió sobre el empate técnico con Keiko Fujimori, su contrincante en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“Nosotros, en primer lugar, hay que tener tranquilidad y serenidad. Ya se han emitido importantes resultados a conteo rápido y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero como corresponde el conteo al 100 % oficialmente [de la ONPE], aún está por develarse”, indicó Sánchez.

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El candidato de izquierda también hizo un llamado a sus personeros y sus equipos técnicos para cuidar el voto, pero aclaró que más allá de tener esa confianza en que el resultado sea a su favor, todavía se debe esperar.

Roberto Sánchez Palomino supera a Keiko Fujimori por estrecho margen en el escrutinio presidencial de Perú| Foto: Facebook de Roberto Sánchez

“¿Nosotros a qué llamamos? Pues a lo que corresponde: que cada quien haga su chamba, su trabajo. Tenemos a nuestro personeros y los equipos técnicos, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100 %“, señaló.

“Respetar los resultados”

Agregó: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados... Creo que una contienda electoral tiene esas características, pero acabado estas, y como corresponde, lo que viene es trabajar por el país. Invocar a todos los concensos, porque el Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad desatada y la pobreza, que son aspectos más grandes que tenemos que ser capaces de ponerlos en el centro".

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Al ser consultado por sus reiteradas declaraciones en contra de un “pacto mafioso” a nivel parlamentario, Sánchez contestó: “Hay libertad de expresión, de opinión. Finalmente son nuestras votaciones que dicen cual es la perspectiva y mirada que tenemos. Y si hay una mayoría política y una ciudadanía que piense así, yo también y por eso no debo ser criminalizado”.

Además, aclaró sobre sus visitas al penal Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente de la república Pedro Castillo.

“En el ejercicio de mis funciones parlamentarias siempre he ido no solamente a acompañar al presidente Pedro Castillo en a veces urgencias médicas, temas de salud y otros, y siempre lo he hecho en esas funciones. El día de ayer nosotros oficialmente para asuntos electorales hemos convocado a conferencia de prensa en la Plaza San Martín. Allí he hecho una acción política, una acción electoral. Yo ayer he visitado al presidente en mis funciones como corresponde y sin declaraciones ni nada de caracter político”, aclaró.

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“Pelear” cada acta

Del otro lado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, hizo un llamado a los personeros del partido político a“pelear y analizar”cada acta y sostuvo que respetará los resultados finales “sea cual sea el ganador” en la segunda vuelta.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (c) celebra junto a simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Paul Vallejos

“Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad.Hago también un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos más de 100 de ellos en todo el Perú, puesvan a tener que pelear, analizar cada una de estas actasy bueno,vamos a tener que esperar y respetar los resultados sea cual sea el ganador“, manifestó.

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En esa línea, mencionó que corresponde a ambos partidos políticos “tender los puentes” una vez que el JNE proclame los resultados de forma oficial. “De nuestro lado hay toda la disposición”, sostuvo Keiko Fujimori.