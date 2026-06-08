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Korina Rivadeneira se reencuentra con Paloma Fuiza en TV tras revelaciones sobre Mario Hart

La modelo venezolana se refirió al encuentro con la brasilera en el programa que ahora aprece y resaltó la buena vibra que tienen ambas

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Imagen dividida: a la izquierda, Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza se abrazan sonriendo; a la derecha, Paloma Fiuza con expresión seria y un micrófono
Tras las revelaciones sobre Mario Hart, Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza comparten un emotivo abrazo en su esperado reencuentro televisivo, capturando la atención del público.

El reciente encuentro entre Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza en el set de ‘Me caigo de risa’ atrajo la atención del público, ya que se produjo semanas después de que la brasileña hiciera pública una confesión sobre Mario Hart, esposo de la actriz venezolana. El interés se centró en la reacción de Rivadeneira ante la presencia de Fiuza, en un contexto mediático marcado por especulaciones.

Durante la transmisión, Korina Rivadeneira optó por mostrar una actitud relajada y participativa frente a las cámaras. Su comportamiento fue observado de cerca por la audiencia, que esperaba señales de incomodidad o tensión entre ambas figuras.

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Consultada sobre su situación personal, Rivadeneira compartió que transita una etapa de estabilidad emocional y disfrute. “Enérgica es la palabra de hoy. Diversión total, ahorita estoy en un punto de diversión, ya no estoy como preocupada por sobrevivir, simplemente estoy disfrutando, aceptando lo que se venga como se venga”, expresó en el programa.

Korina Rivadeneira y Paloma Fuiza se abrazan y ríen en un set de televisión, frente a una audiencia borrosa y un fondo animado de ciudad roja
Korina Rivadeneira y Paloma Fuiza se abrazan emocionadas en un set de televisión durante su esperado reencuentro tras recientes revelaciones.
En otro momento, la actriz venezolana resaltó el papel de Paloma Fiuza dentro del equipo. “Por eso dije la palabra ‘Energía’, porque ella tiene una energía tan increíble, tan arriba, tan hermosa, que nos ha contagiado a todos, así que todos estamos eléctricos”, afirmó, haciendo referencia al ambiente positivo generado por la presencia de la modelo brasileña en las grabaciones.
Korina Rivadeneira, con cabello castaño claro ondulado y una sudadera morada, sonríe ligeramente con un micrófono en la mejilla, frente a un fondo colorido de ciudad
Korina Rivadeneira sonríe en el estudio de televisión, preparándose para su esperado reencuentro con Paloma Fiuza en un programa televisivo tras las recientes revelaciones que involucran a Mario Hart.

¿Qué dijo Paloma Fiuza de Mario Hart?

La aparición de Paloma Fiuza en el programa ‘Sin +Q Decir’ reavivó los rumores sobre un posible vínculo sentimental con Mario Hart. En esa ocasión, la modelo brasileña describió al piloto como “lindo” y “atractivo”, y admitió que le cae muy bien.

Creo que Mario es lindo. Mario es lindo, es educado, nos trata superbien… Me encanta Mario”, declaró. No obstante, Fiuza puntualizó que su comentario no tenía una connotación romántica, e insistió en que Mario Hart debe resolver su situación personal antes de que ella pueda pronunciarse de otra manera.

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Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Paloma Fiuza y los rumores con Mario Hart. Captura: Amor y Fuego.
Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Paloma Fiuza y los rumores con Mario Hart. Captura: Amor y Fuego.

Paloma Fiuza explicó que la cercanía entre ambos se remonta a su etapa compartida en el programa “Combate” y que actualmente se encuentra soltera y abierta a nuevas experiencias. Al mismo tiempo, Mario Hart negó públicamente cualquier relación amorosa con Fiuza, subrayando que solo existe una amistad de larga data entre ellos. Por su parte, Korina Rivadeneira aseguró no sentir celos por los comentarios y mantuvo un trato cordial durante el reciente encuentro televisivo.

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