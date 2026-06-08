Así votó San Borja, el distrito de Lima donde viven Roberto Sánchez y Keiko Fujimori: más del 80% respaldó a uno de ellos

Una valla publicitaria que muestra a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Keiko Fujimori para la segunda vuelta de 2026 se erige en el Parque San Borja, rodeada de árboles y el letrero del distrito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el conteo nacional de la segunda vuelta presidencial continúa avanzando y los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) siguen actualizándose, los datos desagregados muestran una marcada tendencia en el distrito limeño de San Borja, donde tanto el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, como la postulante de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, emitieron su voto y tienen registrada su residencia electoral.

De acuerdo con el último reporte disponible de la ONPE, con más del 95% de actas contabilizadas a nivel distrital, la lideresa de Fuerza Popular concentra más del 80% de los votos válidos en San Borja, equivalente a 71.521 sufragios. En contraste, Roberto Sánchez registra un poco más del 19%, con 17.153 votos. Si bien estas cifras podrían experimentar ligeras variaciones conforme se incorporen las actas restantes, la tendencia en el distrito se mantiene ampliamente favorable a la candidata fujimorista.

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La diferencia supera los 54 mil votos y convierte a San Borja en uno de los distritos limeños donde la hija del expresidente Alberto Fujimori obtuvo uno de sus respaldos más contundentes durante la segunda vuelta celebrada el pasado 7 de junio, un escenario que contrasta con la estrecha disputa que se registra a nivel nacional.

¿Quién ganó en la mesa donde votó Roberto Sánchez?

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reacciona tras los primeros resultados de la segunda vuelta contra la candidata conservadora Keiko Fujimori, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El amplio respaldo a Keiko Fujimori también quedó reflejado en la mesa de sufragio donde emitió su voto el candidato presidencial Roberto Sánchez. De acuerdo con el Acta N.° 059355 de la ONPE, correspondiente a la IEP María Reiche, ubicada en San Borja, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo una amplia ventaja sobre su contendor.

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En esta mesa estaban habilitados 299 electores, de los cuales acudieron a sufragar 242 ciudadanos, alcanzando una participación del 80,936%.

Los resultados contabilizados muestran que Keiko Fujimori obtuvo 187 votos, equivalentes al 81,659% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez consiguió 42 votos, lo que representa el 18,341%.

Además, el acta registra 2 votos en blanco, 11 votos nulos y ningún voto impugnado hasta el cierre de esta nota.

¿Quién ganó en la mesa donde votó Keiko Fujimori?

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

De acuerdo con el Acta N.° 059318 de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo una amplia victoria en la mesa ubicada en la IEP Libertador San Martín, en el distrito de San Borja, el mismo local donde emitió su voto durante la segunda vuelta presidencial.

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Según los resultados oficiales contabilizados, la candidata de Fuerza Popular alcanzó 196 votos, equivalentes al 83,761% de los votos válidos, mientras que su contendor, Roberto Sánchez, obtuvo 38 votos, lo que representa el 16,239%.

El acta corresponde a una mesa con 299 electores hábiles, de los cuales 244 acudieron a sufragar, registrándose una participación ciudadana del 81,605%. La ONPE reporta además que el documento se encuentra en estado de “contabilizada”.

Al igual que ocurrió en el caso del local donde votó Roberto Sánchez, los resultados reflejan la marcada preferencia que tuvo San Borja por la candidatura de Keiko Fujimori, uno de los distritos limeños donde la postulante obtuvo algunos de sus porcentajes más altos durante la jornada electoral del 7 de junio.

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