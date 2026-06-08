El 100% de la ONPE no es el final: así funciona el proceso electoral que definirá al próximo presidente del Perú

Ilustración en acuarela de dos candidatos presidenciales saludando frente a un ánfora de la ONPE, rodeados por decenas de votantes indecisos con signos de interrogación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publica el conteo oficial de la segunda vuelta en tiempo real, pero llegar al 100% de actas contabilizadas no equivale, por sí solo, a tener un presidente oficialmente proclamado. El cierre formal del proceso requiere una cadena de revisiones, resoluciones y proclamaciones que involucra a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y culmina con el juramento del mandatario electo, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el 28 de julio de 2026, fecha establecida por la Ley Orgánica de Elecciones.

En términos simples: la ONPE cuenta y publica, los JEE revisan lo observado, y el JNE proclama.

Resultados de la ONPE 2026.

¿Qué significa el “avance del escrutinio” de la ONPE?

La ONPE difunde el avance del cómputo conforme procesa actas que llegan desde los locales de votación hacia sus centros de cómputo. En esa fase, hay dos estados clave:

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Actas contabilizadas: ya pasaron los controles y sus resultados se sumaron al cómputo.

Actas observadas (o con incidencias): presentan inconsistencias (por ejemplo, errores numéricos, falta de firmas, datos ilegibles) y no se incorporan al cómputo final hasta que se resuelvan en la vía electoral correspondiente.

Esta distinción es la razón principal por la que el proceso puede extenderse incluso después de un “100%” de procesamiento operativo: las observaciones generan un tramo adicional.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

¿Qué ocurre cuando la ONPE llega al 100% (y por qué no es el final)?

Cuando la ONPE alcanza el 100% de actas procesadas y contabilizadas (o, en la práctica, un porcentaje muy alto), suele ocurrir lo siguiente:

1) Se estabiliza la tendencia del resultado, porque ya hay un volumen suficiente de actas incorporadas.

2) Queda pendiente el universo de actas observadas que todavía deben resolverse.

3) Se consolida un mapa claro de dónde se concentra la votación y dónde están los cuellos de botella administrativos.

El punto clave es que el conteo de la ONPE no tiene el valor jurídico definitivo para declarar electo al presidente. Esa atribución es del JNE.

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Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

¿Qué pasa con las actas observadas: el rol de los JEE?

Las actas observadas pasan a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que funcionan como primera instancia. Allí se realizan:

Audiencias públicas , en las que pueden participar personeros de los partidos.

Revisión y resolución de incidencias: correcciones, validación, o en casos extremos, nulidades según corresponda.

Este paso es determinante en elecciones reñidas: cada acta observada puede modificar el margen. Además, si alguna organización política no queda conforme con lo resuelto por el JEE, puede apelar.

El JNE: segunda instancia y proclamación oficial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumple dos funciones esenciales en el cierre del proceso:

Resolver apelaciones contra decisiones de los JEE.

Proclamar oficialmente al presidente electo una vez que: se resolvieron las observaciones, se agotaron (o quedaron firmes) las apelaciones, y se consolidó el cómputo final.



En esta elección, el propio JNE anticipó que el proceso puede extenderse: la vocera Grecia Rentería explicó que la proclamación del 100% y el cierre del proceso se retrasarán por un nuevo mecanismo obligatorio de recuento en casos impugnados u observados, y que las observaciones aumentaron “en más de un 50%” frente a comicios anteriores.

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Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)

¿Qué se entiende por “ganador absoluto” en segunda vuelta?

En segunda vuelta no se exige superar 50% + 1 de votos válidos (eso aplica como condición para ganar en primera vuelta). Aquí se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial: ese término corresponde a encuestas y conteos rápidos, no a la proclamación final.

El tramo final: credenciales y juramento del 28 de julio

Una vez que el JNE proclama al ganador, el sistema entra a su tramo institucional de cierre:

1) Entrega de credenciales al presidente y vicepresidentes electos.

2) Preparación de la transferencia de mando.

3) Juramento y asunción el 28 de julio del año electoral, tal como señala la Ley Orgánica de Elecciones: el presidente y vicepresidentes electos asumen ese día, previo juramento de ley.

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Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez con chalina multicolor y a Keiko Fujimori de pie, sonrientes, frente al Palacio de Gobierno en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los resultados pueden demorar varios días (aunque haya “100%” en ONPE)?

Hay tres razones principales:

Actas observadas: se resuelven fuera del flujo automático de cómputo y requieren audiencias y decisiones formales.

Impugnaciones y apelaciones: pueden escalar de los JEE al JNE, y eso toma tiempo procesal.

Logística nacional: incorporación progresiva de actas desde zonas alejadas y verificación documental.

En suma, el avance de la ONPE es la radiografía numérica del proceso, pero el “cierre” político-jurídico ocurre después, cuando el JNE proclama y otorga credenciales, con el calendario apuntando al 28 de julio de 2026 como hito de asunción.