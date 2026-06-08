Oleajes anómalos causan inundaciones y daños en el norte y sur del Perú: alerta en Paracas, Trujillo y otras zonas costeñas

Los oleajes anómalos provocan inundaciones, suspensión de actividades turísticas y pesqueras, y daños en viviendas a lo largo de la costa de Perú. (Andina)

Oleajes anómalos provocan inundaciones, suspensión de actividades turísticas y pesqueras, y daños en viviendas a lo largo de la costa de Perú, especialmente en Paracas, Trujillo y otras zonas de Ica y Lima. Las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia del fenómeno y coordinan acciones de respuesta y prevención.

La región de Ica enfrenta un escenario desafiante tras la llegada de oleajes anómalos que han obligado a suspender los viajes turísticos a las Islas Ballestas y restringir la pesca.

Según reportó la Marina de Guerra del Perú, la situación ha generado pérdidas económicas considerables para cientos de trabajadores vinculados al turismo y al sector marítimo. La alerta se extiende a buena parte del litoral, donde se mantienen advertencias por la intensidad del oleaje.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

En las provincias de Pisco y Chincha, las restricciones afectan a familias que dependen de la pesca y el turismo, actividades principales en la región. Paracas, uno de los destinos turísticos más visitados del país, sufre una reducción importante en la llegada de visitantes tras la suspensión de los recorridos a las Islas Ballestas y otros circuitos marítimos. El impacto es notorio en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y empresas de transporte, cuyos ingresos diarios disminuyeron durante una temporada clave para el sector.

La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre parcial de nivel V para el puerto de Tambo de Mora, limitando la pesca artesanal e industrial debido a los riesgos por las condiciones oceánicas. Autoridades marítimas informaron que esta decisión se fundamenta en evaluaciones hidro-oceanográficas que advierten peligros para la navegación y las labores en el mar.

PUBLICIDAD

Además, el incremento de los vientos en la zona de Paracas agrava las dificultades para pescadores y operadores turísticos. Los monitoreos continúan de manera permanente, pendientes de que el mar ofrezca condiciones seguras para reiniciar las actividades económicas.

La región de Ica enfrenta pérdidas económicas por los oleajes anómalos que obligaron a suspender viajes turísticos a las Islas Ballestas y restringir la pesca.

Lima cierra playas en Miraflores

El fenómeno no se limita al sur del país. En Lima, la Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de nueve playas ubicadas en la Costa Verde. Esta medida preventiva entró en vigor la noche del sábado 6 de junio y se extenderá hasta la mañana del lunes 8, aunque podría prolongarse si el mar sigue presentando riesgos para la población.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó tras la advertencia de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que alertó sobre olas de hasta tres metros de altura en algunos sectores expuestos.

Las autoridades exhortaron a bañistas, surfistas y visitantes a respetar las restricciones y evitar el ingreso al mar, además de mantenerse alejados de zonas de mayor riesgo como orillas, espigones y rompientes. El Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, vigente hasta el 11 de junio, prevé que el fenómeno continúe afectando gran parte del litoral, con intensidad variable.

La situación ha motivado un mayor seguimiento de las condiciones marítimas y el llamado a la ciudadanía para informarse mediante canales oficiales. Aunque el oleaje afecta gran parte del litoral, se prevé que su mayor fuerza se concentre en el sur del país durante el fin de semana (Crédito: TV Perú).

De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste presentan la mayor exposición al impacto de las olas. El monitoreo contempla factores atmosféricos y oceánicos que influyen en la generación del oleaje.

PUBLICIDAD

Según el Aviso Especial de Viento N.° 04-26, las ráfagas pueden alcanzar velocidades de hasta 22 nudos cerca de la costa y 25 nudos en mar abierto, especialmente entre Cerro Azul y Atico.

Inundaciones y daños

En el norte del país, el oleaje anómalo generó estragos en Trujillo, en la región de La Libertad. El mar avanzó sobre varias calles del distrito de Víctor Larco Herrera, afectando al menos diez viviendas y causando aniegos en vías urbanas. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el evento ocurrió alrededor de las 10:40 a.m. del lunes 8 de junio en los jirones Libertad, Pedro Ruiz y Jorge Chávez, zonas cercanas al borde costero.

PUBLICIDAD

La drástica erosión de la playa afecta seriamente al turismo, fuente de ingresos vital para la comunidad local.

Pese a la magnitud del fenómeno, no se reportaron personas heridas ni daños a la vida o la salud. Personal de Defensa Civil del distrito acudió al lugar para evaluar los daños y coordinar la respuesta inmediata. La municipalidad desplegó dos motobombas y una retroexcavadora para retirar el agua y limpiar los sectores afectados. Las autoridades mantienen el monitoreo y exhortan a la población cercana al litoral a estar atenta ante posibles nuevos incrementos del oleaje.

El evento en Trujillo se suma a las advertencias emitidas para toda la costa peruana por la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, que impactan diversos puntos del litoral en los últimos días.

PUBLICIDAD