El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz se muestra con un atuendo de chef, cigarrillo en boca y un cuchillo en mano, en una imagen que anticipa su próximo concierto en Perú.

El artista puertorriqueño Álvaro Díaz ofrecerá un concierto en Lima el próximo 30 de agosto en Costa 21, retomando el contacto con su público en Perú. Reconocido por fusionar rap, hip hop, pop alternativo y electrónica, Díaz se ha convertido en una de las figuras centrales de la música urbana en español.

Su llegada responde a la demanda persistente de sus seguidores peruanos, que durante años esperaron la oportunidad de verlo en vivo. La presentación promete una producción internacional con un recorrido por los éxitos que han definido su carrera.

Álvaro Díaz es uno de los nombres más influyentes de la nueva generación de artistas urbanos. Ha colaborado con figuras como Feid, Rauw Alejandro, Tainy, Mora, C. Tangana, Nathy Peluso y Sen Senra, ampliando su impacto en la escena musical latinoamericana. Su propuesta artística se caracteriza por la innovación y la búsqueda de sonidos frescos, alejados de las fórmulas tradicionales del género.

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Álvaro Díaz vuelve a Perú: lugar, fecha, entradas y más sobre el concierto

Preventa de entradas

La preventa de entradas para el concierto de Álvaro Díaz en Lima se realizará el 11 y 12 de junio a través de Teleticket. Durante este periodo, los clientes de Interbank podrán acceder a un descuento exclusivo del 15%. Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer los precios oficiales de las entradas, solo han confirmado las fechas de preventa y el canal de venta habilitado.

El evento ha despertado gran expectativa entre los seguidores del artista, quienes esperan agotar rápidamente las localidades disponibles. El anuncio en redes sociales generó una amplia repercusión y posicionó el nombre de Álvaro Díaz entre las tendencias nacionales.

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Trayectoria y reconocimientos

El impacto de Álvaro Díaz en la música urbana se refleja en los logros obtenidos con sus proyectos más recientes. El álbum “Sayonara” alcanzó el puesto número uno en US Latin Albums y se ubicó en el Top 20 de Apple Music en Estados Unidos. En Billboard, el disco llegó al octavo puesto del listado Latin Rhythm Albums, y en Spotify debutó en la segunda posición global de Top Albums Debut Global.

El artista puertorriqueño Álvaro Díaz posa seriamente frente a una pila de cajas, mientras se anuncia su regreso a Perú para un esperado concierto.

El artista cuenta con tres nominaciones a los Latin Grammy y acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando una base de seguidores en distintos países. Su presencia en Lima representa un hito para la escena urbana local y una oportunidad para que el público peruano experimente, por primera vez, un show de nivel internacional a cargo de uno de los representantes más destacados del género.

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¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Álvaro Díaz: Una vez logueado, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

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