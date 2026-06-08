Flor Ortola aclara vínculo con Renato Rossini Jr.: “Me preguntó si tendría una relación abierta”

La relación entre Flor Ortola y Renato Rossini Jr. ha generado comentarios tras el paso del influencer por el reality ‘La Granja VIP’. La conductora argentina abordó los rumores y dejó en claro que, aunque existe un interés mutuo, no contempla un compromiso tradicional. Ortola confirmó que ha salido con Rossini Jr. y que ambos comparten una visión sobre las relaciones personales, alejada de la exclusividad.
Desde que Renato Rossini Jr. abandonó la competencia, las especulaciones sobre un posible romance con Flor Ortola aumentaron. Ambos han sido vistos juntos fuera de las cámaras, lo que motivó preguntas sobre la naturaleza de su vínculo. Ortola no evitó el tema y se refirió directamente a su relación con el exintegrante del reality.
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En declaraciones recogidas por el streaming ‘Sin más que decir’, la presentadora argentina precisó: “Nos estamos conociendo, él tiene una visión muy parecida a la mía, me agrada estar soltera, conocer gente, no estoy con intenciones de tener una relación”, expuso la conductora. Esta afirmación marca distancia respecto a cualquier expectativa de exclusividad.
La argentina subrayó que Rossini Jr. le consultó si estaría dispuesta a involucrarse en una relación abierta.
“Incluso, Renato me preguntó si tendría el interés de tener una relación abierta con un hombre y le dije que sí”, explicó Ortola en conversación con Trome. Con esto, la conductora dejó claro que no descarta un vínculo sentimental, pero prioriza la libertad personal y la transparencia sobre la formalidad.
El interés entre ambos no ha pasado inadvertido para el público ni para los medios. Ortola reconoció que existe atracción mutua, aunque insistió en que no existen compromisos ni planes de formalizar. Esta postura se alinea con su filosofía de “vivir el presente” y no apresurarse a definiciones.
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Renato Rossini declara su gusto por Flor Ortola
La atención mediática sobre esta pareja se intensificó luego de la última gala de ‘La Granja VIP’, donde Renato Rossini Jr. volvió al set tras su eliminación. Durante el programa, Ortola participó como crítica y ambos coincidieron en el estudio, lo que generó un momento de tensión y expectativa entre los asistentes.
En ese contexto, el influencer no ocultó su admiración por la conductora. Frente a cámaras y en presencia del resto del elenco, Rossini Jr. expresó: “Me pareces una chica súper linda, pero a mí más que la belleza, lo que me atrae es la inteligencia. Me encantaría que cuando ya tenga mi teléfono te mande un mensajito”. La declaración, realizada en directo, provocó reacciones y comentarios de parte del público y los presentadores.
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La conductora Ethel Pozo intervino para consultar a Rossini Jr. sobre sus interacciones con Ortola en redes sociales. La pregunta surgió a raíz de rumores sobre mensajes privados y emojis enviados entre ambos. Rossini Jr. confirmó el intercambio y Ortola añadió un matiz: “Es cierto, pero yo no respondo fueguitos, respondo invitaciones”, señaló, lo que provocó una ola de comentarios en el set y en redes sociales.
La dinámica entre ambos personajes ha mantenido la atención de los seguidores del reality y de la prensa de espectáculos. Tanto Ortola como Rossini Jr. se han mostrado abiertos a explorar una relación, aunque insisten en que no existe presión por definir su vínculo bajo etiquetas convencionales.
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Mientras crecen las expectativas sobre nuevos encuentros, la postura de ambos deja claro que priorizan la autenticidad y el respeto por sus espacios personales. La posibilidad de un romance continúa presente, pero sin la urgencia de establecer acuerdos exclusivos o compromisos formales.
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