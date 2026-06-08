Julio César Uribe confirmó que Roberto Mosquera será el DT de Sporting Cristal: “Debió llegar antes”

El 'Diamante' confirmó el arribo del DT peruano para enrumbar al cuadro 'celeste'. (Video: Fútbol Satélite)

La directiva de Sporting Cristal se encuentra en un proceso de reconstrucción profunda tras un primer semestre negativo en la temporada 2026. El equipo ‘celeste’, que llegó a rozar la zona de descenso, busca dejar atrás los resultados adversos con cambios en todos los frentes. La contratación de Hernán Barcos ya fue oficializada, mientras que solo resta el anuncio formal de Roberto Mosquera como nuevo técnico, movimiento que fue confirmado por Julio César Uribe.

En entrevista para Fútbol Satélite, el ‘Diamante’ explicó que la decisión de incorporar al DT peruano ya está tomada. “Faltan detalles muy pequeños para que se consolide su incorporación. Es una decisión mía. Carlos (Gonzales) lo ha dicho y yo simplemente lo corroboro”, expresó en primera instancia.

PUBLICIDAD

El director general de fútbol del club ‘rimense’ justificó la elección de Mosquera por su identificación plena con la institución: “Primero porque es formado en Sporting Cristal. Es un técnico que no tiene que demostrar nada, las ha conocido todas, tanto la sonrisa como las lágrimas. Es una persona exitosa que se le señala por su floro dicen, pero no, es un sentimiento”.

De la misma manera, Uribe remarcó que en Sporting Cristal se valora la capacidad de sentir y expresar el amor por el club: “Aquel que logra la distinción no es porque tenga floro, sino porque expresa en hechos lo que siente y piensa, y aquí eso tampoco se entiende e incomoda. Pero es gente que goza de la confianza y de la identidad que se necesita en Sporting Cristal”.

PUBLICIDAD

Julio César Uribe confirmó que Roberto Mosquera será el DT de Sporting Cristal.

Para quienes buscan entender por qué el retorno de Roberto Mosquera no se dio antes, Julio César Uribe fue autocrítico. Reconoció que durante los últimos meses hubo errores en la toma de decisiones y que la autopercepción del técnico peruano no siempre es valorada como corresponde: “Del antes yo no podría decir específicamente los por qué. Lo que sí, estoy convencido que se ha cometido errores y que en una idiosincracia como la nuestra, se acostumbra a calificar y no comprender, a darle muy poco valor al peruano que lo tiene y se lo quieres quitar”.

En este contexto, la salida de Guillermo Farré en abril de 2025 y la de Paulo Autuori a finales de marzo de este año abrieron vacíos que, según Uribe, podrían haberse cubierto antes con Mosquera. Sin embargo, recién ahora la directiva ha optado por apostar por el entrenador que ya supo dar títulos al club.

PUBLICIDAD

El regreso de Roberto Mosquera a Sporting Cristal luego de cinco años

El retorno de Roberto Mosquera a la banca de Sporting Cristal no ha estado exento de debate. Sin embargo, el comentarista Diego Rebagliati aseguró que la postura dirigencial era apostar por un perfil de entrenador más moderno, un concepto rechazado por Julio César Uribe. “Yo no entiendo qué es un técnico más moderno”.

Roberto Mosquera sacó campeón nacional a Sporting Cristal el 2020. - créditos: Difusión

El directivo de 68 años remarcó que los resultados y la gestión anterior de Mosquera en el club hablan por sí solos. “He conversado mucho con Roberto y entiendo perfectamente que puedan haber diferencias, pero los hechos son los que hablan por uno, no los dichos. Y Roberto en la etapa anterior que tuvo en Cristal fue productivo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Al abordar el concepto de modernidad en el fútbol, Julio César Uribe fue tajante: “El fútbol, históricamente, el concepto ha sido el mismo con diferente metodología por el recorrido del tiempo: es defender y atacar bien, listo”. Planteó que el trabajo de un entrenador radica en la estrategia, la inteligencia y la capacidad de interpretar el juego, más allá de modas pasajeras: “Tengo que guardarme cosas porque el cambio de terminología no me toca, porque esto es hacer un gol más que el adversario, y saber defender si estás encima; es criterio, inteligencia, planeamiento anticipado, por eso se llama estrategia”.

Por último, el ‘Diamante’ desestimó la idea de que los cambios semánticos definan el éxito en el fútbol: “¿Qué es modernidad? A no ser que el fútbol, por su modernidad, se saquen los arcos que están en vertical y se pongan en horizontel y se ataquen a los costados porque hoy se juega más a los costados que para adelante. ¿De qué modernidad me hablan? ¡No jodan! El fútbol es simple, hay que jugarlo, tener más tiempo la pelota para hacer gol y recuperarla para que no te lo hagan”.

PUBLICIDAD