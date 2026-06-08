Expareja de Paul Michael acusa a Pamela López de levantarle la voz a su hija: “La puse en su sitio”

La expareja de Paul Michael, a la izquierda, denunció públicamente a Pamela López, a la derecha con Paul Michael, por un incidente con su hija, generando controversia en el ámbito mediático.

La controversia alrededor de Pamela López se intensifica tras las recientes declaraciones de Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, quien relató en una transmisión en TikTok un incidente que involucra a la actual pareja del cantante. Según la joven, presenció un episodio en el que la esposa de Christian Cueva levantó la voz a la menor, situación que la llevó a intervenir de inmediato.

Sofía Delgado, contactada por la creadora de contenido La Vitteri, compartió con la audiencia detalles inéditos sobre su relación con la pareja de Paul Michael. Durante la conversación, dejó claro que mantiene una postura firme respecto a cualquier situación que afecte a su hija.

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“Ella sabe que no puede hablar de mi hija porque yo al instante le escribo”, afirmó ante cientos de usuarios conectados.

Sofía Delgado reveló esta información en un live de TikTok con La Vitteri y aseguró que tiene clara sus distancias con la actual pareja de Paul Michael | TikTok

La joven relató que el conflicto surgió en el momento en que, durante una llamada con su hija, escuchó a Pamela López dirigiéndose a la menor en un tono elevado.

“Antes ya hemos tenido una discusión porque le levantó la voz a mi hija”, puntualizó. Delgado no dudó en comunicarse de inmediato con la influencer: “Al instante le escribí y la puse en su sitio. Yo ya le he dicho que si se mete con mi hija no hay denuncia que valga”, expresó.

Durante la transmisión, Delgado aseguró contar con pruebas del incidente y advirtió que no permitirá que situaciones de ese tipo se repitan. “Yo tengo pruebas”, sentenció, dejando en claro su disposición a defender a la menor ante cualquier eventualidad. El testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores debatieron el alcance de las acusaciones.

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La expareja de Paul Michael denunció públicamente a Pamela López por supuestamente levantarle la voz a su hija menor, generando controversia en redes sociales.

La polémica por la supuesta agresión de Pamela López a Paul Michael

El contexto de esta nueva controversia se remonta a la noche del viernes 5 de junio, durante una fiesta organizada en la casa del reality ‘La granja VIP’. Las cámaras registraron el momento en el que Paul Michael denunció haber sido arañado y golpeado por Pamela López en medio de una discusión en la habitación que compartían.

El cantante no ocultó su malestar y describió el hecho como intolerable. “No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, manifestó mientras recogía sus pertenencias para trasladarse a otro ambiente.

La escena quedó registrada en la transmisión, donde Paul Michael insistió en que no toleraría más faltas de respeto. “No puedo permitir más faltas de respeto”, declaró ante la audiencia, evidenciando el nivel de tensión que atravesaba la convivencia.

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El participante del reality de convivencia aseguró que todo fue un malentendido y que su relación con su pareja está completamente bien | TikTok

Horas más tarde, el cantante optó por retractarse durante el programa en vivo. “Lo tomé a la defensiva cómo me levantó. No, no hubo agresión, quiero retirar lo dicho. Uno a veces a la defensiva dice muchas cosas por cómo se levanta. Pero quiero retirar la palabra agresión, que es muy fuerte”, explicó en pantalla.

En su intervención, Michael profundizó sobre el origen del conflicto, señalando que el comportamiento de Pamela López estuvo condicionado por un episodio de nervios y que su reacción inicial se debió a la interpretación personal del momento. “Solo fue sus nervios y la manera como yo lo interpreté, que no fue la correcta. Quiero decirles que no fue agresión”, precisó.

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Este giro en la versión de los hechos reavivó el debate sobre la convivencia de los participantes en el reality y el impacto de las discusiones en la vida familiar de los involucrados.