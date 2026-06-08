Pamela López habla de las discusiones con Paul Michael dentro de ‘La Granja VIP’: “Es parte de la convivencia”

Pamela López sonríe mientras habla sobre las discusiones con Paul Michael en 'La Granja VIP', confirmando que son parte de la convivencia.

Pamela López enfrenta los últimos días de competencia en ‘La Granja VIP’ mientras sostiene que su vínculo con Paul Michael permanece firme pese a los desacuerdos que han sido registrados por las cámaras del programa.

La participante, abordada por la prensa la tarde del 7 de junio tras emitir su voto durante la segunda vuelta electoral, se refirió tanto a los desafíos de la convivencia televisiva como a los rumores sobre su relación sentimental.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Trome, Pamela López destacó que las discusiones y episodios de tensión forman parte de la dinámica cotidiana dentro del reality. “Sí, es parte de la convivencia. Además, la final será reñida”, manifestó la concursante, quien se mostró agradecida con su círculo cercano.

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Pamela López se reencuentra con sus hijos y estalla en llanto por especial gesto previo a su cumpleaños. Captura: TikTok.

En la víspera de su cumpleaños número 40, López dedicó palabras de reconocimiento a su familia, a sus hijos y al denominado ‘Team Reales’ por los gestos de apoyo y celebración.

Durante el contacto con los medios, se abordó la relación que la une a la familia de Paul Michael, en particular con la “Tía Lisura”. La propia López sostuvo: “Ella siempre es muy linda conmigo y desde el inicio hemos conectado”, respuesta que buscó neutralizar especulaciones sobre posibles distanciamientos.

Consultada sobre los comentarios que circulan fuera del programa acerca de su trato con Paul Michael, López respondió: “Nosotros estamos incomunicados, no sé qué están diciendo”.

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Paul Michael denuncia agresión de Pamela López en ‘La granja VIP Perú’ y exige respeto.

El ambiente dentro de ‘La Granja VIP’ se ha visto marcado por opiniones cruzadas entre los equipos, como la declaración de Pati Lorena, quien acusó a López de manipular a su pareja. “Pati es del otro equipo, pero, a pesar de todo, siempre he dicho que la señora es muy trabajadora y por eso me quito el sombrero”, expresó la participante, según citó Trome.

Respecto al impacto de los desencuentros en su vínculo sentimental, Pamela López aseguró ante la consulta de la prensa: “Sí. Lo que han visto es parte de la convivencia, pero él es mi pareja y soporte en este momento”. La concursante subrayó que los episodios transmitidos no han puesto en riesgo la solidez de la relación.

Pamela López y sus recientes conflictos con Paul Michael

Uno de los episodios más comentados ocurrió la noche del 5 de junio, durante una fiesta realizada en la casa de ‘La Granja VIP’. Las cámaras del reality captaron a Paul Michael relatando una discusión con Pamela López en la habitación que compartían.

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“No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, afirmó el cantante mientras empacaba sus pertenencias para trasladarse a otro ambiente de la casa, en rechazo a lo que describió como un acto intolerable.

La transmisión del programa evidenció la tensión entre ambos, con Paul Michael reiterando ante la audiencia: “No puedo permitir más faltas de respeto”. Horas más tarde, el concursante optó por matizar sus declaraciones en vivo, al señalar que su reacción estuvo influida por la forma en que interpretó el episodio.

El participante de ‘La granja VIP Perú’ mostró su brazo tras un presunto arañazo, mientras López negó los hechos y reclamó por la exposición pública del conflicto. Panamericana TV/ YouTube

“Lo tomé a la defensiva cómo me levantó. No, no hubo agresión, quiero retirar lo dicho. Uno a veces a la defensiva dice muchas cosas por cómo se levanta. Pero quiero retirar la palabra agresión, que es muy fuerte”, expresó ante las cámaras.

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En su intervención, Paul Michael precisó que el comportamiento de Pamela López estuvo determinado por un episodio de nervios y que su percepción inicial no correspondió a lo ocurrido. “Solo fue sus nervios y la manera como yo lo interpreté, que no fue la correcta. Quiero decirles que no fue agresión”, aclaró durante la transmisión.

El cierre de temporada de ‘La Granja VIP’ se presenta con una convivencia marcada por diferencias y reconciliaciones, mientras sus protagonistas se preparan para la final y celebraciones personales.