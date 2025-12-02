Perú

Trabajador contratado desde hace dos semanas roba S/ 100 mil en productos en SMP: “Se ganó la confianza”

Un empresario acusa a David Contreras Purisaca de ser quien se llevó mercadería de su almacén. El hecho ocurrió durante la noche y fue alertado por un vecino y colaborador de la empresa

Sustrae 100 mil soles a empresario que lo empleó hace 13 días| Latina Noticias

En solo ocho minutos, un trabajador recientemente contratado sustrajo alrededor de 100 mil soles en equipos para conexión de Internet de un almacén en la Urbanización Universo, en el distrito de San Martín de Porres. Según indicó Latina Noticias, el responsable, identificado como David Contreras Purisaca, había sumado solo trece días de labor en la empresa y aprovechó su acceso como encargado de almacén para ejecutar el robo.

El hecho ocurrió durante la noche y fue alertado por un vecino y colaborador de la empresa, quien notó la inusual presencia de un camión y cuatro personas fuera del local. El jefe de operaciones, Jonathan Gómez, llegó al lugar tras el aviso, pero los equipos ya habían sido retirados casi por completo.

La empresa detectó la desaparición de 298 routers valorizados en aproximadamente cien dólares por unidad, aunque en la revisión posterior también se hallaron cajas vacías y faltantes de otros dispositivos.

Empleado roba cien mil soles
Empleado roba cien mil soles en routers tras dos semanas en almacén en San Martín de Porres| Latina Noticias

De acuerdo con lo señalado por los representantes del almacén, David Contreras accedió al puesto recomendado por un extrabajador y superó los filtros de recursos humanos sin que figuraran antecedentes previos. Testimonios recabados por el medio aseguran que desde su llegada comenzaron a notarse sustracciones menores de conectores y cables, atribuidas inicialmente a extravíos internos.

Cámaras de seguridad registra el hecho

Durante el operativo, Contreras Purisaca desconectó el servicio de Internet del local creyendo que las cámaras de videovigilancia dejarían de grabar. Sin embargo, las imágenes continuaron registrando el desarrollo del robo, ya que la empresa contaba con una memoria externa. En los registros de seguridad se aprecia cómo “una persona alta, delgada, bastante espigada” retira las cajas y dialoga con un trabajador, a quien argumenta: “Solo me voy a llevar seis cajas”, aunque en realidad carga el camión con casi la totalidad de los equipos.

Sustrae 100 mil soles a
Sustrae 100 mil soles a empresario que lo empleó hace 13 días | Latina Noticias

Este robo pudo ser mayor, debido a que se visualizó otro camión contratado cuando los responsables de la empresa ya se encontraban en el lugar, lo que habría frustrado la sustracción de más equipos de alto valor. Otra persona vinculada al transporte aseguró que Contreras Purisaca lo había citado para trasladar material hacia el distrito de Villa María del Triunfo.

La empresa señaló al medio que, pese a no tener antecedentes visibles, Contreras Purisaca podría estar involucrado en robos previos en otras compañías del rubro, aunque en ocasiones anteriores los montos sustraídos fueran inferiores. El caso permanece bajo investigación policial para dar con su paradero.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita con los siguientes medios para reportar cualquier caso referente a inseguridad ciudadana.

  • Comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP): Las víctimas pueden acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia presencial. El personal policial registrará el hecho y brindará la asistencia correspondiente.
  • Central de emergencias 105: Se puede llamar gratis al número 105, disponible las 24 horas del día, para reportar robos, emergencias o solicitar intervención policial de inmediato.
  • Ministerio Público - Fiscalía: También es posible acudir a una sede del Ministerio Público para presentar una denuncia formal.

