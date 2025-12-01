Camioneros acusan a la PNP de cobrar 100 dólares por permitir el paso de migrantes en la frontera Perú - Chile

Camioneros peruanos han denunciado que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) exigen pagos de hasta USD 100 para permitir el paso de migrantes en la frontera entre Perú y Chile pese a los intentos del Gobierno del presidente José Jerí por reforzar el control fronterizo y evitar el paso de migrantes de forma irregular.

Testimonios recogidos por el medio chileno Teletrece incluyen las versiones de transportistas que señalaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto cobro ilegal a los migrantes para facilitar su paso al territorio peruano de forma irregular.

Alejandro, uno de los camioneros entrevistados, indicó que los agentes de la PNP “cobran hasta cien dólares para pasar. No sé cómo hacían pasar, pero lo hacían, eso es lo que decían. No sabían por dónde, otros pasaban caminando o por el cerro”. Otro conductor afirmó que la presencia policial coincide con el flujo migratorio: “De repente hay corrupción con la policía también, porque desde ahora, 10, 11 horas, pasan de cantidad, porque al día siguiente ya no se ve nada, está vacío y la gran pregunta es ¿Dónde están? (la policía)”.

Perú desplegará más policías y militares en Tacna para impedir ingresos irregulares, confirma el Mininter. (Foto: Agencia Andina)

El flujo de migrantes ha variado considerablemente en los últimos días. De acuerdo con testimonios, a principios de semana había cerca de cien personas en el sector de Chacalluta, pero para el fin de semana solo quedaban catorce. Esta disminución repentina ha alimentado las sospechas de corrupción policial.

Migrantes buscan acceso a servicios básicos

A pesar de la presencia militar, la situación en la frontera se mantiene y los migrantes enfrentan condiciones precarias que incluso atentan contra su salud. La mayoría de los ciudadanos proviene de Venezuela y Colombia, y aseguran que solo tienen la intención de cruzar el Perú para seguir su camino de regreso a sus países.

Yajaira Rivas, migrante venezolana, relató a Teletrece que “no tenemos dónde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades”. Por su parte, Miguel Ángel Herrera, un migrante colombiano, afirma que desea regresar a su país por motivos de salud, pero no tiene la documentación necesaria. “Me enfermé y me vine. Voy para Colombia, voy para Pereira. Y resulta que no me dan la salida que porque no estoy registrado. Y yo entré por ventanilla”.

Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

Las autoridades chilenas han hecho llamados al cumplimiento de la ley y la cooperación binacional. Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, manifestó a los medios de comunicación que “las personas tienen que cumplir su obligación y hacer ejercicio de su autonomía y cumplir las normas que rigen los distintos países”.

Para hoy, lunes 1 de diciembre, se ha programado una reunión del Comité Binacional de Fronteras entre Chile y Perú con el objetivo de discutir la crisis y buscar soluciones conjuntas. Las autoridades esperan que este encuentro permita establecer mecanismos más efectivos de control y asistencia para los migrantes, así como fortalecer la vigilancia fronteriza.

Migrantes piden un bus que los ayude a cruzar el Perú

En conversación con RPP, uno de los migrantes varados en la frontera afirmó que no poseen un visado o un documento que les permita el acceso al Perú y que están dispuestos a pasar por un control de antecedentes en el país para descartar que entre ellos haya un criminal.

“Ven si uno tiene antecedentes en Perú. Nosotros queremos regresarnos a nuestro país. No queremos quedarnos en ningún lado. O si no, un bus que lo coloquen aquí y lo vamos a pagar. Nosotros no estamos pidiendo que nos lo paguen y hacemos el paso, porque si fuera por otro lado, nosotros nos movemos, pero es que ¿por dónde vamos a pasar? Hay niños aquí (...)”, afirmó uno de los migrantes a RPP.