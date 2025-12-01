Vicente Tiburcio anunció uso de prueba del polígrafo en agentes y postulantes a la escuela de Policía Nacional

Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, anuncia la aplicación del polígrafo en personal PNP. (Video: RPP)

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la puesta en marcha de pruebas de polígrafo para agentes en servicio y postulantes a la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto como parte de una estrategia al interior de la institución para fortalecer la transparencia.

El titular del Mininter indicó que la medida comprende la aplicación de pruebas de control y confiabilidad, como el polígrafo, que se utilizará tanto para el personal policial en actividad como a quienes aspiran a ingresar a la escuela de formación de la PNP.

El ministro también señaló que esta acción forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a depurar la institución y garantizar la idoneidad de sus miembros.

“En primer lugar, hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad, como el polígrafo, a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial. En segundo lugar, se ha dispuesto la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional y se ha creado en Lima la Oficina Disciplina Especial”, indicó el ministro Tiburcio.

Más de 500 casos de corrupción policial

En torno al alcance de la corrupción policial, Tiburcio reconoció la presencia de al menos 570 casos en los que estarían implicados agentes de la PNP. Así mismo, informó que entre el 1 de enero y el 23 de noviembre del presente año, 4.188 efectivos han sido sancionados, con 1.456 enviados al retiro, 594 sujetos a separación temporal y 27 apartados de la institución.

Según explicó Tiburcio, esta nueva estructura busca reforzar el control interno y hacer más eficientes los procedimientos de investigación y sanción ante conductas impropias en la PNP. El ministro enfatizó la política de tolerancia cero frente a la corrupción institucional. “No se permitirá la protección de ningún agente involucrado en actos ilícitos ni se revertirán las medidas ya adoptadas”.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que existe un plan para impedir el ingreso de agentes inadecuados a la institución. Arriola detalló que la PNP incorpora filtros y controles adicionales, con el objetivo de que únicamente los postulantes aptos y comprometidos con la legalidad integren sus filas.

Estado de emergencia en la frontera con Chile

El ministro Tiburcio informó que el estado de emergencia en la frontera con Chile tendrá inicialmente entre treinta y sesenta días, aunque su extensión dependerá de la evolución de la situación.

“El estado de emergencia va a ser evaluado de acuerdo a la pertinencia y el desarrollo de los hechos. En Suaramaya es de sesenta días; este estado de emergencia será de treinta a sesenta días. Vamos a ver”, detalló el ministro.

A la labor de la Policía Nacional se sumaron las Fuerzas Armadas, Migraciones, SUNAT, el gobierno regional y los municipios locales, en un esfuerzo conjunto para cubrir toda la frontera. Tiburcio destacó que el número de efectivos será ajustado según las necesidades identificadas en terreno: “Dispondremos de todos los efectivos que sean necesarios, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, para dar la cobertura adecuada”, afirmó.