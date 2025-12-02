PNP captura a dos investigados por generar material de abuso sexual infantil y rescatan a una menor

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de material de abuso sexual infantil en Ucayali y Nasca, durante un operativo simultáneo en el que además fue rescatada una menor identificada como víctima - Buenos Días Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos sujetos implicados en una investigación por el presunto delito de tráfico y producción de material de abuso sexual infantil. La acción policial, realizada de manera simultánea en las regiones de Ucayali y Nasca, permitió además el rescate de una menor que había sido identificada como víctima en el curso de las pesquisas.

Operativo simultáneo en Nasca y Pucallpa

El despliegue de la PNP se concretó tras un seguimiento exhaustivo a una organización criminal identificada como Los Pedófilos de Yarinacocha, dedicada a delitos informáticos vinculados con la explotación sexual de menores. Los agentes coordinaron maniobras en las ciudades de Nasca y Pucallpa para intervenir de manera conjunta y desarticular la red.

La PNP señaló a Buenos Días Perú que, el primer detenido, Carlos Montenegro Chávez, conocido como “el Monstruo de Yarinacochas”, tiene treinta y un años y cumplía funciones de agente de seguridad. Este individuo fue capturado en la ciudad de Nasca después de intentar huir. Personal de la División de Ciberdelincuencia lo venía siguiendo y recolectando pruebas determinantes que lo vinculaban a la estructura criminal.

La segunda intervención permitió la detención de Sócrates Platón Perea Díaz, apodado “el Monstruo de Callería”, quien se dedica al comercio independiente y es investigado por la comercialización, consumo y producción de archivos audiovisuales de material de abuso sexual infantil.

Incautación de pruebas y rescate de una menor

En el momento de las capturas, los agentes incautaron dispositivos electrónicos que almacenaban evidencias de actos delictivos contra menores. Equipos especializados de la División de Ciberprotección Infantil desplegaron acciones en Pucallpa y logaron intervenir y rescatar a una menor identificada previamente como víctima en la investigación.

La articulación de las diferentes unidades de la PNP fue fundamental para la eficacia de la operación. El apoyo de la comisaría de Yarinacocha y la Unidad de Criminalística de Ucayali resultó vital para lograr la identificación, geolocalización y captura de los implicados.

Participación de organizaciones aliadas y neutralización de la red

La intervención contó también con el respaldo de organizaciones especializadas en protección de menores, como Children International Rescue Foundation, y distintas entidades locales. El trabajo conjunto permitió detener a los principales sospechosos, rescatar a las víctimas y desarticular la estructura criminal.

Según información brindada por los voceros policiales, se continuará con el análisis de los dispositivos decomisados para identificar otras posibles víctimas y colaboradores de la organización. Además, se ha dispuesto atención integral y soporte psicológico para la menor rescatada y para cualquier persona que pueda haber sido afectada por estos delitos.

Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de ciberprotección infantil y de colaboración entre la policía, autoridades judiciales y organizaciones de defensa de derechos humanos para enfrentar los delitos de alto impacto contra menores.

Las personas detenidas enfrentan cargos graves y, de ser halladas culpables, podrían recibir penas severas según la legislación vigente. Las autoridades recalcan el compromiso de garantizar que se aplique la justicia y se proteja la integridad de las víctimas de abuso sexual infantil en el país.