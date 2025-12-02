Perú

PNP captura a dos investigados por generar material de abuso sexual infantil y rescatan a una menor

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de material de abuso sexual infantil en Ucayali y Nasca, durante un operativo simultáneo en el que además fue rescatada una menor identificada como víctima

Guardar
La Policía Nacional del Perú detuvo a dos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de material de abuso sexual infantil en Ucayali y Nasca, durante un operativo simultáneo en el que además fue rescatada una menor identificada como víctima - Buenos Días Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos sujetos implicados en una investigación por el presunto delito de tráfico y producción de material de abuso sexual infantil. La acción policial, realizada de manera simultánea en las regiones de Ucayali y Nasca, permitió además el rescate de una menor que había sido identificada como víctima en el curso de las pesquisas.

Operativo simultáneo en Nasca y Pucallpa

El despliegue de la PNP se concretó tras un seguimiento exhaustivo a una organización criminal identificada como Los Pedófilos de Yarinacocha, dedicada a delitos informáticos vinculados con la explotación sexual de menores. Los agentes coordinaron maniobras en las ciudades de Nasca y Pucallpa para intervenir de manera conjunta y desarticular la red.

La PNP señaló a Buenos Días Perú que, el primer detenido, Carlos Montenegro Chávez, conocido como “el Monstruo de Yarinacochas”, tiene treinta y un años y cumplía funciones de agente de seguridad. Este individuo fue capturado en la ciudad de Nasca después de intentar huir. Personal de la División de Ciberdelincuencia lo venía siguiendo y recolectando pruebas determinantes que lo vinculaban a la estructura criminal.

PNP captura a dos investigados
PNP captura a dos investigados por generar material de abuso sexual infantil y rescatan a una menor - PNP

La segunda intervención permitió la detención de Sócrates Platón Perea Díaz, apodado “el Monstruo de Callería”, quien se dedica al comercio independiente y es investigado por la comercialización, consumo y producción de archivos audiovisuales de material de abuso sexual infantil.

Incautación de pruebas y rescate de una menor

En el momento de las capturas, los agentes incautaron dispositivos electrónicos que almacenaban evidencias de actos delictivos contra menores. Equipos especializados de la División de Ciberprotección Infantil desplegaron acciones en Pucallpa y logaron intervenir y rescatar a una menor identificada previamente como víctima en la investigación.

La articulación de las diferentes unidades de la PNP fue fundamental para la eficacia de la operación. El apoyo de la comisaría de Yarinacocha y la Unidad de Criminalística de Ucayali resultó vital para lograr la identificación, geolocalización y captura de los implicados.

PNP captura a dos investigados
PNP captura a dos investigados por generar material de abuso sexual infantil y rescatan a una menor - PNP

Participación de organizaciones aliadas y neutralización de la red

La intervención contó también con el respaldo de organizaciones especializadas en protección de menores, como Children International Rescue Foundation, y distintas entidades locales. El trabajo conjunto permitió detener a los principales sospechosos, rescatar a las víctimas y desarticular la estructura criminal.

Según información brindada por los voceros policiales, se continuará con el análisis de los dispositivos decomisados para identificar otras posibles víctimas y colaboradores de la organización. Además, se ha dispuesto atención integral y soporte psicológico para la menor rescatada y para cualquier persona que pueda haber sido afectada por estos delitos.

Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de ciberprotección infantil y de colaboración entre la policía, autoridades judiciales y organizaciones de defensa de derechos humanos para enfrentar los delitos de alto impacto contra menores.

Las personas detenidas enfrentan cargos graves y, de ser halladas culpables, podrían recibir penas severas según la legislación vigente. Las autoridades recalcan el compromiso de garantizar que se aplique la justicia y se proteja la integridad de las víctimas de abuso sexual infantil en el país.

Temas Relacionados

material de abuso sexual infantilpornografía infantilPNPPucallpaNascaperu-noticias

Más Noticias

MEF anticipa incremento récord en recaudación fiscal: S/159.473 millones entre enero y noviembre, ¿Qué factores están detrás?

A falta de un mes para cerrar el año, el Perú logró recaudar 11,5% más tributos que hace exactamente un año, informó la ministra Denisse Miralles

MEF anticipa incremento récord en

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

La escuadra dirigida por Martín Escudero disputará su primer encuentro en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja

Perú vs Bolivia vóley: día,

Óscar Arriola, jefe de la PNP, revela detalles sobre el atentado contra Rafael Belaunde: Esto es lo que se sabe

El ataque contra el precandidato presidencial de Libertad Popular sucedió en Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, cuando se encontraba supervisando terrenos de su propiedad

Óscar Arriola, jefe de la

Elecciones Generales 2026: Más de 2,6 millones de peruanos mayores de 70 años tienen derecho al voto facultativo

Reniec informó que del total de electores facultativos, 5.011 son mujeres y 3.083 hombres que corresponden al grupo que supera los 100 años de edad

Elecciones Generales 2026: Más de

Presidente José Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

El mandatario busca participar en un encuentro clave con su par ecuatoriano, donde se abordarán lineamientos para fortalecer la cooperación bilateral y la agenda conjunta de ambos países

Presidente José Jerí pide permiso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí pide permiso al

Presidente Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

TC frena reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: Otorgan medida cautelar a la JNJ

Asaltantes armados intentaron robar auto de César Acuña en Chorrillos: Implicado fue detenido

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

ENTRETENIMIENTO

Hany Portocarrero, la peruana que

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Melissa Klug se pronuncia por separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Shin Hyun-Joon cantó el tema de pincipal de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

DEPORTES

Perú vs Bolivia vóley: día,

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuánto ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”