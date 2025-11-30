IGP abre convocatoria laboral para este diciembre 2025

A esta convocatoria de trabajo solo pueden postular egresados técnicos o universitarios. Foto: Andina

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se dedica a investigar y monitorear los fenómenos naturales relacionados con la estructura y dinámica de la Tierra —como terremotos, actividad volcánica, movimientos de tierra, inundaciones, sequías o fenómenos climáticos como El Niño—, con el fin de generar conocimiento científico y datos técnicos útiles para reducir riesgos. Además, pone a disposición del público —y de autoridades a distintos niveles— plataformas de información geofísica, que permiten consultar mapas, historial sísmico, actividad volcánica y alertas, ayudando a planificar y tomar decisiones que protejan a la población.

El IGP ha lanzado una convocatoria laboral bajo la modalidad de contrato CAS, con vacantes dirigidas a técnicos titulados, bachilleres y profesionales universitarios titulados. Las labores se desarrollarán en Lima y las remuneraciones ofrecidas oscilan entre S/ 1.950 y S/ 3.500. Las plazas están orientadas a las especialidades de Computación, Electrónica, Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica y Sistemas.

Los puestos disponibles en el IGP

Estas son las dos vacantes disponibles en el IGP:

1. Ingeniero Electrónico de Cielo

Vacantes: 1

Formación académica: Título profesional universitario en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o carreras afines.

Experiencia general: Mínimo dos (02) años y medio en el sector público y/o privado.

Experiencia específica: Mínimo un (01) año en funciones relacionadas al puesto.

Conocimientos: Circuitos electrónicos digitales y analógicos; lenguajes de programación de alto nivel como Python, C y C#; diseño de prototipos; manejo básico de procesador de textos.

Habilidades y competencias: Análisis, planificación, iniciativa y organización de la información.

Lugar de prestación del servicio: Sede Jicamarca.

Remuneración: S/ 3.500.

Al ingeniero eléctrico de cielo le pagan S/ 3.500. Foto: difusión

2. Técnico Informático

Vacantes: 1

Formación académica: Egresado técnico superior en Computación, Informática o afines; o bachiller universitario en Computación, Informática, Sistemas, Electrónica o carreras relacionadas.

Experiencia general: Mínimo un (01) año en el sector público y/o privado.

Experiencia específica: Mínimo un (01) año en soporte técnico.

Conocimientos: Sistemas de información e informática; soporte técnico en computadoras; TCP/IP y configuración de dispositivos de red; ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos; cableado estructurado.

Habilidades y competencias: Organización de la información, comunicación oral, cooperación, empatía e iniciativa.

Lugar de prestación del servicio: Sede Camacho.

Remuneración: S/ 1.950.

¿Cómo postular a la convocatoria de trabajo del IGP?

El plazo para presentar la postulación vence el 4 de diciembre de 2025, siendo este el único día hábil habilitado para el registro de documentos. Los interesados deberán realizar su postulación únicamente dentro del horario establecido, que será desde las 00:00 hasta las 16:30 horas; cualquier envío efectuado fuera de este rango no será admitido en el proceso.

Para postular, se debe presentar de manera obligatoria la Ficha de Postulación (Anexo N.º 2.A) junto con los anexos 2.B (Solicitud de Postulación), Anexo 3 (Declaraciones Juradas) y Anexo 4 (Datos Laborales), todos en formato PDF. Asimismo, es requisito adjuntar el Currículum Vitae documentado, acompañado del Certificado Único Laboral, debidamente foliado y visado por el postulante.

Sede IGP de Camacho. Foto: RCR

Toda la documentación deberá ser enviada exclusivamente a través de la Mesa de Partes Virtual del Instituto Geofísico del Perú, consignando obligatoriamente como asunto del correo o registro: “PROCESO N.º 042-2025-IGP”, a fin de que la postulación sea correctamente identificada y considerada en la evaluación.