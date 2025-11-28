Arequipa: IGP entregará informe sobre zonas expuestas al peligro volcánico del Misti

Integrantes del equipo científico del IGP revisando información geológica y cartográfica usada en la evaluación del Misti. Foto: IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) entregará un informe determinante para Arequipa: una evaluación detallada de las zonas del distrito de Paucarpata que podrían verse afectadas por una eventual actividad volcánica del Misti. El documento brinda evidencia científica actualizada que permitirá a las autoridades tomar decisiones mejor informadas y fortalecer su capacidad de respuesta frente a uno de los volcanes activos más vigilados del país.

El Ministerio del Ambiente presentará el informe técnico “Evaluación de la exposición del distrito de Paucarpata frente a los peligros volcánicos del Misti y su contribución en un Plan de Gestión Reactiva”, elaborado por el equipo científico del IGP. Se trata de un insumo imprescindible para la toma de decisiones en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), pues detalla cuáles son las zonas más vulnerables ante un eventual escenario eruptivo.

“El Misti es un volcán activo y esta información científica permitirá a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Paucarpata tomar decisiones informadas y responsables frente a un eventual escenario eruptivo”, señaló el doctor Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.

Equipo técnico del Instituto Geofísico del Perú analizando depósitos volcánicos como parte del estudio entregado a la Municipalidad de Paucarpata. Foto: IGP

Un estudio integral para identificar áreas vulnerables

El informe es el resultado de un trabajo multidisciplinario que buscó identificar, con precisión, las zonas expuestas al peligro volcánico dentro de la jurisdicción de Paucarpata. Según explicó Tavera, el estudio se desarrolló con el fin de contar con información científica actualizada y validada, capaz de orientar estrategias preventivas y fortalecer la planificación territorial con un enfoque de gestión del riesgo.

Para ello, el equipo realizó inspecciones de campo, análisis detallados de depósitos volcánicos y recopilación de datos sobre viviendas e infraestructura crítica. Estos insumos fueron integrados en una base cartográfica que permitió elaborar mapas de exposición para escenarios de riesgo alto, moderado y bajo.

Capacitación y trabajo conjunto con autoridades locales

El proceso no se limitó al análisis científico. El IGP también desarrolló talleres de capacitación, sensibilización y validación con autoridades locales y representantes de instituciones vinculadas a la GRD. De esta manera, el conocimiento técnico se transformó en una herramienta comprensible y útil para quienes deben gestionar posibles emergencias.

Especialistas del IGP realizaron inspecciones en Paucarpata para evaluar las zonas expuestas al peligro volcánico del Misti. Foto: IGP

“Cuando el conocimiento científico se comprende y aplica correctamente, se convierte en una herramienta clave para proteger a la población. La información generada permitirá priorizar acciones en las zonas de mayor exposición”, destacó Tavera.

En agosto, las instituciones participantes de Paucarpata revisaron y validaron los resultados preliminares del estudio, lo que permitió consolidar un informe alineado con los siete procesos de la GRD, asegurando su utilidad para la gestión pública y la optimización de recursos.

El estudio fortalece una gestión del riesgo basada en evidencia técnica y ofrece herramientas concretas para mejorar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Paucarpata.

La entrega oficial del documento representa un paso importante para que las autoridades locales puedan anticiparse, planificar y responder con mayor eficacia frente a los peligros asociados al Misti, uno de los volcanes más emblemáticos y activos del país.