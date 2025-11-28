Perú

Arequipa: IGP entregará informe sobre zonas expuestas al peligro volcánico del Misti

El estudio identifica las áreas de mayor riesgo ante una posible erupción del volcán Misti y ofrece a la Municipalidad de Paucarpata información científica esencial para mejorar su planificación y respuesta ante emergencias

Guardar
Integrantes del equipo científico del
Integrantes del equipo científico del IGP revisando información geológica y cartográfica usada en la evaluación del Misti. Foto: IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) entregará un informe determinante para Arequipa: una evaluación detallada de las zonas del distrito de Paucarpata que podrían verse afectadas por una eventual actividad volcánica del Misti. El documento brinda evidencia científica actualizada que permitirá a las autoridades tomar decisiones mejor informadas y fortalecer su capacidad de respuesta frente a uno de los volcanes activos más vigilados del país.

El Ministerio del Ambiente presentará el informe técnico “Evaluación de la exposición del distrito de Paucarpata frente a los peligros volcánicos del Misti y su contribución en un Plan de Gestión Reactiva”, elaborado por el equipo científico del IGP. Se trata de un insumo imprescindible para la toma de decisiones en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), pues detalla cuáles son las zonas más vulnerables ante un eventual escenario eruptivo.

“El Misti es un volcán activo y esta información científica permitirá a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Paucarpata tomar decisiones informadas y responsables frente a un eventual escenario eruptivo”, señaló el doctor Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.

Equipo técnico del Instituto Geofísico
Equipo técnico del Instituto Geofísico del Perú analizando depósitos volcánicos como parte del estudio entregado a la Municipalidad de Paucarpata. Foto: IGP

Un estudio integral para identificar áreas vulnerables

El informe es el resultado de un trabajo multidisciplinario que buscó identificar, con precisión, las zonas expuestas al peligro volcánico dentro de la jurisdicción de Paucarpata. Según explicó Tavera, el estudio se desarrolló con el fin de contar con información científica actualizada y validada, capaz de orientar estrategias preventivas y fortalecer la planificación territorial con un enfoque de gestión del riesgo.

Para ello, el equipo realizó inspecciones de campo, análisis detallados de depósitos volcánicos y recopilación de datos sobre viviendas e infraestructura crítica. Estos insumos fueron integrados en una base cartográfica que permitió elaborar mapas de exposición para escenarios de riesgo alto, moderado y bajo.

Capacitación y trabajo conjunto con autoridades locales

El proceso no se limitó al análisis científico. El IGP también desarrolló talleres de capacitación, sensibilización y validación con autoridades locales y representantes de instituciones vinculadas a la GRD. De esta manera, el conocimiento técnico se transformó en una herramienta comprensible y útil para quienes deben gestionar posibles emergencias.

Especialistas del IGP realizaron inspecciones
Especialistas del IGP realizaron inspecciones en Paucarpata para evaluar las zonas expuestas al peligro volcánico del Misti. Foto: IGP

“Cuando el conocimiento científico se comprende y aplica correctamente, se convierte en una herramienta clave para proteger a la población. La información generada permitirá priorizar acciones en las zonas de mayor exposición”, destacó Tavera.

En agosto, las instituciones participantes de Paucarpata revisaron y validaron los resultados preliminares del estudio, lo que permitió consolidar un informe alineado con los siete procesos de la GRD, asegurando su utilidad para la gestión pública y la optimización de recursos.

El estudio fortalece una gestión del riesgo basada en evidencia técnica y ofrece herramientas concretas para mejorar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Paucarpata.

La entrega oficial del documento representa un paso importante para que las autoridades locales puedan anticiparse, planificar y responder con mayor eficacia frente a los peligros asociados al Misti, uno de los volcanes más emblemáticos y activos del país.

Temas Relacionados

Volcán MistiIGPArequipaperu-noticias

Más Noticias

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

El histórico productor agradeció a conductores y colaboradores del programa por la experiencia compartida desde 2020 y afrontará una nueva etapa profesional junto a GV Producciones

Armando Tafur deja América Hoy

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: las sentencias de los cuatro expresidentes peruanos condenados por corrupción

Las recientes sentencias contra Pedro Castillo y Martín Vizcarra completaron un episodio histórico: por primera vez, cuatro exmandatarios purgan prisión efectiva al mismo tiempo

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta

Delia Espinoza pide a la Defensoría del Pueblo intervenir ante proceso de inhabilitación del Congreso

La fiscal suspendida denunció diversas irregularidades durante el proceso y aseguró que se vulneraron sus derechos constitucionales. El pleno debatirá la sanción el 3 de diciembre

Delia Espinoza pide a la

Pablo Sánchez niega haber votado por Delia Espinoza a cambio de que ella archive su investigación

Fiscal supremo afirma que votó por Espinoza porque le convenció el plan de trabajo que ella planteó para su gestión como titular del Ministerio Público

Pablo Sánchez niega haber votado

Aníbal Torres pierde los papeles e insulta a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

El ex premier reaccionó con insultos y descalificaciones cuando la prensa le pidió una declaración sobre su participación en la elaboración del mensaje golpista que leyó Pedro Castillo

Aníbal Torres pierde los papeles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobernador regional de Tacna pide

Gobernador regional de Tacna pide a José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile debido a migración irregular

JNE implementará la IA en las próximas Elecciones 2026: así se aplicará

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: las sentencias de los cuatro expresidentes peruanos condenados por corrupción

Delia Espinoza pide a la Defensoría del Pueblo intervenir ante proceso de inhabilitación del Congreso

Pablo Sánchez niega haber votado por Delia Espinoza a cambio de que ella archive su investigación

ENTRETENIMIENTO

Armando Tafur deja América Hoy

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

DEPORTES

Adriana Barrón ganó medalla de

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025