Bryan Torres deja entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor: “Nunca nadie me pondrá en contra tuya”

Torres negó infidelidad y aseguró que el conflicto se originó por el trato hacia su primogénita, mientras Samahara habla de una “falta de respeto”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La ruptura entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha tomado un giro inesperado y mucho más delicado del que muchos imaginaban cuando la influencer anunció, casi de manera sorpresiva, el fin definitivo de su relación. Lo que parecía ser un nuevo quiebre en una pareja conocida por sus constantes altibajos terminó derivando en una acusación que involucraría directamente a la hija mayor del cantante.

Todo comenzó cuando Samahara publicó un comunicado en Instagram donde daba por cerrada su relación con el padre de sus dos hijos. La influencer escribió que había descubierto una conducta que consideraba “una falta de respeto y compromiso”, afirmando que no permitiría nada que pusiera en riesgo la estabilidad de sus pequeños. Su mensaje, breve, pero contundente, causó revuelo inmediato, pues no ofrecía detalles y dejaba abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre lo ocurrido.

El cantante respondió que puso fin al vínculo y rechazó versiones sobre terceros, sostuvo que su decisión busca proteger a sus hijos y que seguirá adelante con serenidad pese al clima tenso. (samaharalobatonklug)

Bryan Torres comparte emotivo mensaje a su hija mayor

Sin embargo, lo que Samahara quizás no esperaba es que Bryan Torres también rompiera su silencio y decidiera contar su versión de la historia, una que no solo contradice el comunicado inicial, sino que introduce un motivo mucho más delicado: el presunto maltrato o mal ambiente que habría afectado a su hija mayor, fruto de una relación previa. Un señalamiento que de inmediato generó impacto entre los seguidores de ambos.

A través de su cuenta de Instagram, Bryan publicó un largo mensaje en el que empezó defendiendo a sus hijas y asegurando que no tenía intención de exponerlas.

“Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana, ¡sí! Galiana, y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también.”El cantante decidió subrayar el nombre de su primogénita, dejando claro que ella sería el centro del conflicto que motivó la separación.

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Lo más llamativo del comunicado fue cuando Torres aseguró que él fue quien tomó la decisión de terminar la relación, desmintiendo así la versión de Samahara.“Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más.”Con estas palabras marcó distancia emocional, dejando entrever que lo ocurrido venía gestándose desde hace tiempo.

Además, negó categóricamente cualquier tipo de infidelidad, respondiendo a las insinuaciones que muchos interpretaron en el anuncio de Samahara:“No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Seguiré con mi vida tranquila, como lo vengo haciendo, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos. Esto no me redactó nadie, lo hablo desde mi corazón.”

El mensaje dejó claro que Bryan buscaba defender no solo su nombre, sino también el bienestar de su hija mayor, a quien considera la pieza crucial de la ruptura. Como complemento a este impacto emocional, el cantante decidió compartir una fotografía de Galiana cuando era bebé, acompañada de un mensaje que terminó por reforzar su postura:“Galiana, te amo con mi alma. Y nadie nunca me pondrá en contra tuya.”

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Usuarios lo defienden

Esta publicación, cargada de emotividad, fue interpretada como una declaración directa de protección y la confirmación de que el quiebre con Samahara se habría dado por situaciones vinculadas al trato hacia la niña. Lo que comenzó como un comunicado aparentemente rutinario de separación se transformó en una exposición familiar con un trasfondo que aún no termina de esclarecerse, pero que ya ha disparado la controversia.

Ante ello, los recientes movimientos en la vida personal de Bryan Torres no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes volvieron a pronunciarse masivamente en redes sociales para destacar el rol paterno del cantante y expresar respaldo frente a la tensa relación que existiría entre su hija y su actual pareja.

“Los hijos se hacen respetar, y donde no reciban bien a tu hija, ahí definitivamente no es. Somos nosotros quienes tenemos que poner límites a terceros que se sienten con derecho sobre ellos”, aplaudiendo que el artista imponga límites cuando lo considere necesario.

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Otros seguidores resaltaron el papel de Torres como padre presente. “Primero padre y luego hombre, excelente Bryan”, escribió una usuaria, mientras que otra agregó que la complicidad entre Bryan y su hija es evidente: “Amo cómo priorizas en tomar tu tiempo para cada uno de tus hijos. Galiana se lleva los mejores recuerdos contigo”.

No faltaron las críticas indirectas hacia Samahara, recordando episodios previos en redes: “Samahara minimizó a tu hija en un live, no la quiere ni la acepta”, sostuvo una seguidora. Otra fue más frontal al señalar: “Nunca dejes que nadie le haga sentir mal a tu hija y menos excluida”, alentando al cantante a seguir firme en la defensa emocional de la menor.

Incluso hubo quienes destacaron la belleza y ternura de Galiana y la relación cercana que mantiene con su padre: “Por lo hermosa que es Galiana y la complicidad con su papá… bendiciones, Bryan, los hijos son primero”.

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG