Estos son los 10 trabajos de Perú que serán reemplazados por la IA en el futuro, según INEI: lista incluye a contadores y administradores

El informe del INEI identifica los empleos en Perú más amenazados por la automatización y la inteligencia artificial generativa.

Por primera vez, un organismo del Estado peruano ha publicado una lista oficial con los trabajos que podrían dejar de ser necesarios en el futuro cercano debido al impacto de la automatización de procesos y la inteligencia artificial (IA) generativa.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los resultados de un estudio pionero elaborado por el investigador Omar Manky Bonilla, titulado “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”.

Este informe, basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y entrevistas a trabajadores, examina de forma inédita cómo los avances en tecnología, robótica e IA pueden transformar el empleo y dejar obsoletos muchos perfiles laborales en el país.

INEI revela empleos más amenazados por la IA en Perú: ¿Cuáles son?

La investigación proporciona dos listas principales: los trabajos más expuestos a la automatización tradicional y los más amenazados por la IA generativa. En el primer grupo —ocupaciones propensas a ser reemplazadas por máquinas, robots o sistemas automáticos debido al carácter repetitivo o manual de sus tareas— aparecen:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

Estibadores

En contraste, profesiones como profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores, ayudantes de costura, tejedores a mano y especialistas en belleza muestran baja exposición a la automatización clásica, ya que requieren contacto humano, creatividad o destrezas manuales difíciles de replicar por tecnología actual.

Respecto al avance de la inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, sistemas avanzados de automatización digital y herramientas de análisis de datos), el estudio identifica una nueva ola de ocupaciones vulnerables, especialmente en actividades técnicas y administrativas:

Técnicos en administración

Técnicos en contabilidad

Técnicos del derecho y servicios legales

Instructores en tecnología de la información

Especialistas programadores

Trabajos manuales y rutinarios, los más expuestos a la IA: ¿Quiénes están protegidos?

En cambio, labores como la de peones agrícolas y ganaderos, agricultores y trabajadores de cultivos mixtos, peones de construcción, vendedores de kioscos y mercados, y conductores de taxis y camionetas tienen una exposición baja, dado que dependen de contextos variables o tareas físicas poco predecibles.

El informe señala que el 20% de los trabajadores en Perú está en riesgo de ser reemplazado por automatización tradicional, principalmente aquellos en labores manuales y rutinarias.

De otro lado, INEI refiere que el 24,1% de la fuerza laboral está expuesta a reemplazo por IA generativa, sobre todo en áreas técnico-administrativas y en el sector formal.

¿Beneficio colateral? La informalidad frena el impacto de la IA entre los trabajadores del Perú, según INEI

No obstante, el propio estudio destaca que la transformación laboral en el Perú avanza a menor ritmo que en otros países. Esto se debe a que más del 70% de los trabajadores son informales, situación que frena la inversión en tecnología y digitalización.

La predominancia de microempresas y el bajo grado de estandarización de procesos hacen que muchas tareas sigan dependiendo del trabajo manual, lo cual por ahora frena el impacto inmediato del reemplazo automático, pero también obstaculiza la modernización del mercado laboral nacional.

La investigación, presentada por el Centro de Investigación y Desarrollo del INEI durante su evento anual de estudios ganadores 2024, marca un hito en la discusión pública sobre el futuro del empleo en el país.

Por primera vez, una entidad estatal advierte con evidencias concretas cuáles son las áreas y perfiles laborales donde la robotización y, especialmente, la inteligencia artificial, podrían cambiar la manera de trabajar —o incluso hacer desaparecer— miles de puestos en los próximos años.