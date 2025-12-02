Perú

Elecciones 2026: paso a paso para registrarte correctamente y participar mediante el voto digital

El sistema cuenta con diferentes medidas de seguridad que aseguran que tu voto esté protegido, que tus datos personales se mantengan privados y que todo el proceso electoral se realice de manera confiable

Guardar
(Video: Canal N)

El Voto Digital será una de las grandes novedades de las Elecciones Generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un sistema que permitirá a miles de ciudadanos emitir su voto desde una computadora o celular, siempre que cumplan ciertos requisitos. El registro es obligatorio para quienes deseen usar esta modalidad y estará disponible solo hasta el 13 de diciembre de 2025. A continuación, te explicamos paso a paso cómo registrarte, qué necesitas y quiénes pueden acceder a este sistema.

Paso a paso: así puedes registrarte para participar en el Voto Digital 2026

El proceso de registro es completamente virtual, pero requiere cumplir con varios requisitos técnicos y documentarios. Este es el paso a paso:

1. Verifica si cumples los requisitos

Antes de iniciar con el registro, debes confirmar que tu información y tus dispositivos son compatibles con la plataforma del Voto Digital. La ONPE habilitará un módulo de verificación entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre de 2025. En este periodo podrás comprobar si tu DNI electrónico (DNIe) tiene certificados digitales vigentes y si tu equipo cumple con las especificaciones necesarias.

Voto digital
Voto digital

2. Reúne todos los requisitos obligatorios

Para registrarte, debes contar con:

  • Conexión estable a internet.
  • DNI electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes hasta el 8 de junio de 2026, además de su PIN registrado ante Reniec.
    • DNIe versión 1: chip en la parte delantera. Funciona solo con lector de DNIe en PC, Mac o laptop.
    • DNIe versión 2 y 3: chip en la parte posterior. Compatible con lector de DNIe en computadora y con celulares con tecnología NFC (ISO 14443-B).
  • Pertenecer a un grupo prioritario (detallados en la siguiente sección).
  • Aplicativo ONPEID instalado.
  • Correo electrónico activo.
  • Un equipo compatible: Windows o macOS (PC, Mac, laptop) o un celular con Android o iOS.
  • Lector físico de DNIe (si usas computadora).
  • Celular con NFC (si usas la opción de lectura con teléfono).
Voto digital: todo lo que
Voto digital: todo lo que debes hacer para registrarte antes del plazo final 2026

3. Regístrate en el padrón del Voto Digital

Si cumples con los requisitos, podrás iniciar el registro del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2025. Para ello, deberás coordinar con la institución a la que perteneces (si corresponde) o seguir las indicaciones disponibles en el portal oficial de la ONPE.

Tras enviar tu solicitud, recibirás por correo electrónico el estado de tu registro entre el 14 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Más adelante, podrás consultar la confirmación directamente en la página del Voto Digital.

Importante: una vez registrado, no podrás cambiar de modalidad de votación, ni para la primera ni para la eventual segunda vuelta.

4. Practica con el módulo de prueba

Para evitar errores el día de la votación, la ONPE habilitará un módulo de práctica del 15 de enero al 10 de abril de 2026. Allí podrás simular el proceso electoral sin consecuencias reales.

5. Vota en línea durante las fechas oficiales

El periodo de votación será continuo: del 11 de abril a las 17:00 hasta el 12 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Solo podrás votar con tu DNIe y su PIN; ningún otro documento será aceptado.

¿Quiénes pueden acceder al Voto Digital?

El Voto Digital no está abierto a todos los ciudadanos. La ONPE ha establecido una lista de grupos prioritarios que podrán registrarse para esta modalidad en las Elecciones 2026. Entre ellos están:

  • Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
  • Peruanos residentes en el extranjero.
  • Personal asistencial y administrativo de centros de salud públicos y privados.
  • Personal del INPE, Defensoría del Pueblo y Cancillería.
  • Bomberos voluntarios del Perú.
  • Trabajadores del JNE, Reniec y ONPE.
  • Personas con discapacidad registradas ante Conadis o según padrón electoral.
  • Ciudadanos cuyo domicilio figure en el Cercado de Lima.
  • Personal de Migraciones.
Paso a paso del voto
Paso a paso del voto digital 2026: cómo inscribirte y quiénes pueden acceder

Si perteneces a alguno de estos grupos y cumples con los requisitos técnicos, podrás inscribirte en el padrón del Voto Digital dentro del plazo señalado.

Etapas clave del Voto Digital

El proceso del Voto Digital se desarrollará en cuatro fases principales:

  1. Verificación de requisitos (29 de septiembre – 28 de octubre de 2025): Sirve para comprobar la vigencia del DNIe y la compatibilidad de tus equipos.
  2. Registro oficial (29 de octubre – 13 de diciembre de 2025): Este paso es obligatorio para poder votar virtualmente.
  3. Confirmación del registro (14 de diciembre – 5 de enero de 2026): La ONPE informará si tu solicitud fue aceptada.
  4. Práctica y votación (enero – abril de 2026): Permite familiarizarte con la plataforma antes del día oficial.

Todo el sistema ha sido diseñado con múltiples capas de seguridad que garantizan la protección del voto, la privacidad del usuario y la integridad del proceso electoral.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026voto digitalDNI electrónicoperu-noticiasElecciones Perú 2026

Más Noticias

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Una temporada llena de shows navideños, teatro, experiencias inmersivas, música y propuestas tecnológicas, brindando opciones para todas las edades

Navidad 2025 en Lima: agenda

Precio del dólar baja: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar baja: Así

¿Usas bandejas de aluminio para el pavo navideño? Minsa alerta sobre posibles riesgos para la salud

El Ministerio de Salud advirtió que cocinar pavo en contacto directo puede aumentar la ingesta de este metal, sobre todo a altas temperaturas y con ingredientes ácidos

¿Usas bandejas de aluminio para

Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Puré de papas: cuáles son

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede tiene todo determinado para realizar su presentación oficial frente a toda su hinchada de cara al arranque de la próxima temporada. Entérate de los detalles

Alianza Lima vs Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

Esto dijo Jaime Villanueva tras archivarse el caso contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Víctor Polay seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica la ley 32107 que fue validada por el TC

Proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado cuenta con autorización de la ATU, afirma Renzo Reggiardo

Dina Boluarte: PJ admite demanda para anular su vacancia y fija audiencia para marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Navidad 2025 en Lima: agenda

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

Mayra Goñi es captada cariñosa con el mexicano Rodrígo Brand, su coprotagonista de Valentina Valiente

Christian Cueva envía saludo a Magaly Medina en concierto y ella reacciona: “Falta que me diga madrina nomás”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Julio César Uribe confirmó continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal y avisó si es que fichará a Luis Advíncula en 2026

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026