Elecciones 2026: paso a paso para registrarte correctamente y participar mediante el voto digital

El Voto Digital será una de las grandes novedades de las Elecciones Generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un sistema que permitirá a miles de ciudadanos emitir su voto desde una computadora o celular, siempre que cumplan ciertos requisitos. El registro es obligatorio para quienes deseen usar esta modalidad y estará disponible solo hasta el 13 de diciembre de 2025. A continuación, te explicamos paso a paso cómo registrarte, qué necesitas y quiénes pueden acceder a este sistema.

Paso a paso: así puedes registrarte para participar en el Voto Digital 2026

El proceso de registro es completamente virtual, pero requiere cumplir con varios requisitos técnicos y documentarios. Este es el paso a paso:

1. Verifica si cumples los requisitos

Antes de iniciar con el registro, debes confirmar que tu información y tus dispositivos son compatibles con la plataforma del Voto Digital. La ONPE habilitará un módulo de verificación entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre de 2025. En este periodo podrás comprobar si tu DNI electrónico (DNIe) tiene certificados digitales vigentes y si tu equipo cumple con las especificaciones necesarias.

2. Reúne todos los requisitos obligatorios

Para registrarte, debes contar con:

Conexión estable a internet.

DNI electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes hasta el 8 de junio de 2026 , además de su PIN registrado ante Reniec . DNIe versión 1 : chip en la parte delantera. Funciona solo con lector de DNIe en PC, Mac o laptop. DNIe versión 2 y 3 : chip en la parte posterior. Compatible con lector de DNIe en computadora y con celulares con tecnología NFC (ISO 14443-B).

Pertenecer a un grupo prioritario (detallados en la siguiente sección).

Aplicativo ONPEID instalado.

Correo electrónico activo.

Un equipo compatible : Windows o macOS (PC, Mac, laptop) o un celular con Android o iOS.

Lector físico de DNIe (si usas computadora).

Celular con NFC (si usas la opción de lectura con teléfono).

3. Regístrate en el padrón del Voto Digital

Si cumples con los requisitos, podrás iniciar el registro del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2025. Para ello, deberás coordinar con la institución a la que perteneces (si corresponde) o seguir las indicaciones disponibles en el portal oficial de la ONPE.

Tras enviar tu solicitud, recibirás por correo electrónico el estado de tu registro entre el 14 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Más adelante, podrás consultar la confirmación directamente en la página del Voto Digital.

Importante: una vez registrado, no podrás cambiar de modalidad de votación, ni para la primera ni para la eventual segunda vuelta.

4. Practica con el módulo de prueba

Para evitar errores el día de la votación, la ONPE habilitará un módulo de práctica del 15 de enero al 10 de abril de 2026. Allí podrás simular el proceso electoral sin consecuencias reales.

5. Vota en línea durante las fechas oficiales

El periodo de votación será continuo: del 11 de abril a las 17:00 hasta el 12 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Solo podrás votar con tu DNIe y su PIN; ningún otro documento será aceptado.

¿Quiénes pueden acceder al Voto Digital?

El Voto Digital no está abierto a todos los ciudadanos. La ONPE ha establecido una lista de grupos prioritarios que podrán registrarse para esta modalidad en las Elecciones 2026. Entre ellos están:

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Peruanos residentes en el extranjero.

Personal asistencial y administrativo de centros de salud públicos y privados.

Personal del INPE, Defensoría del Pueblo y Cancillería.

Bomberos voluntarios del Perú.

Trabajadores del JNE, Reniec y ONPE.

Personas con discapacidad registradas ante Conadis o según padrón electoral.

Ciudadanos cuyo domicilio figure en el Cercado de Lima.

Personal de Migraciones.

Si perteneces a alguno de estos grupos y cumples con los requisitos técnicos, podrás inscribirte en el padrón del Voto Digital dentro del plazo señalado.

Etapas clave del Voto Digital

El proceso del Voto Digital se desarrollará en cuatro fases principales:

Verificación de requisitos (29 de septiembre – 28 de octubre de 2025): Sirve para comprobar la vigencia del DNIe y la compatibilidad de tus equipos. Registro oficial (29 de octubre – 13 de diciembre de 2025): Este paso es obligatorio para poder votar virtualmente. Confirmación del registro (14 de diciembre – 5 de enero de 2026): La ONPE informará si tu solicitud fue aceptada. Práctica y votación (enero – abril de 2026): Permite familiarizarte con la plataforma antes del día oficial.

Todo el sistema ha sido diseñado con múltiples capas de seguridad que garantizan la protección del voto, la privacidad del usuario y la integridad del proceso electoral.