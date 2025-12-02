Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza se pronunció sobre los trascendidos de una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la cual se suspendería temporalmente la orden judicial que había dispuesto su reposición en el cargo de fiscal de la Nación. En declaraciones a Canal N, aseguró que aún no ha recibido notificación oficial de la resolución y criticó las “filtraciones” en redes y medios antes de que la información se comunique por canales institucionales.

Enfatizó que la falta de notificación formal afecta la seguridad jurídica y la transparencia institucional. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, afirmó. Consideró que, de confirmarse la medida, resultaría lamentable la intervención del TC porque interferiría, según ella, en un asunto de derechos fundamentales y no solo en disputas entre entidades del Estado.

En su análisis, Espinoza mencionó que la jurisprudencia previa del TC determina que la intervención solo procede cuando están comprometidos derechos fundamentales, sin interferencia por cuestiones de competencia institucional. Recordó que, el año pasado, el máximo intérprete de la carta magna se pronunció al respecto.

Delia Espinoza no retornará como titular del Ministerio Público. | Fotocomposición: Infobae Perú

Bajo esa perspectiva, la suspendida fiscal considera que el fallo de Juan Torres Tasso, quien dispuso su reposición, tenía como objetivo proteger sus derechos fundamentales, por lo que la decisión del Tribunal supondría una intromisión sobre garantías constitucionales. Sostuvo además que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó.

“Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, mencionó.

En cuanto a los pasos procesales siguientes, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, precisó que, mientras no se cuente con el texto íntegro y la notificación formal de la resolución del TC, mantendrá una estrategia cauta y expectante. Explicó que buscarán que el juez garantice su fallo y, superado el plazo para la reincorporación, solicitarán ejecutar la resolución judicial. Puntualizó: “Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto”.

Pérez también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos —Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce y Rodríguez Monteza— quienes sí fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. Señaló que el Tribunal restituyó este año a Tomás Gálvez y advirtió que una contradicción en los criterios deslegitimaría resoluciones anteriores.

De confirmarse medida a favor de la JNJ, designación de Tomás Gálvez quedaría sin efecto, según defensa de Delia Espinoza. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Confirma presencia ante el Congreso

La defensa de Espinoza confirmó su asistencia ante el Congreso de la República. Pérez destacó que, además de la más reciente notificación por el caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, existe otra denuncia sobre el denominado caso “doble sueldo”, en el que Espinoza acusó cobros irregulares de congresistas y por el que se evalúa su inhabilitación por diez años.

La abogada no solo rechazó la acusación principal al asegurar no haber firmado ni participado en la elaboración del reglamento cuestionado, sino que criticó la premura del Congreso en su proceso, enfatizando que, mientras a ella se le acusa y se recomienda la inhabilitación, otros fiscales involucrados no enfrentan la misma sanción.

“A la que no hizo nada, la que no firmó... le quieren inhabilitar. Es obviamente una movida política, una movida... de venganza, de revancha, porque yo he venido presentando importantes denuncias constitucionales e investigaciones graves contra varios altos funcionarios”, declaró en Canal N.