Perú

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Suspendida fiscal de la Nación adelantó que acudirá a ejercer su defensa ante el Congreso de la República, el cual analizará su inhabilitación el próximo miércoles 3 de diciembre

Guardar

La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza se pronunció sobre los trascendidos de una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la cual se suspendería temporalmente la orden judicial que había dispuesto su reposición en el cargo de fiscal de la Nación. En declaraciones a Canal N, aseguró que aún no ha recibido notificación oficial de la resolución y criticó las “filtraciones” en redes y medios antes de que la información se comunique por canales institucionales.

Enfatizó que la falta de notificación formal afecta la seguridad jurídica y la transparencia institucional. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, afirmó. Consideró que, de confirmarse la medida, resultaría lamentable la intervención del TC porque interferiría, según ella, en un asunto de derechos fundamentales y no solo en disputas entre entidades del Estado.

En su análisis, Espinoza mencionó que la jurisprudencia previa del TC determina que la intervención solo procede cuando están comprometidos derechos fundamentales, sin interferencia por cuestiones de competencia institucional. Recordó que, el año pasado, el máximo intérprete de la carta magna se pronunció al respecto.

Delia Espinoza no retornará como
Delia Espinoza no retornará como titular del Ministerio Público. | Fotocomposición: Infobae Perú

Bajo esa perspectiva, la suspendida fiscal considera que el fallo de Juan Torres Tasso, quien dispuso su reposición, tenía como objetivo proteger sus derechos fundamentales, por lo que la decisión del Tribunal supondría una intromisión sobre garantías constitucionales. Sostuvo además que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó.

“Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, mencionó.

En cuanto a los pasos procesales siguientes, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, precisó que, mientras no se cuente con el texto íntegro y la notificación formal de la resolución del TC, mantendrá una estrategia cauta y expectante. Explicó que buscarán que el juez garantice su fallo y, superado el plazo para la reincorporación, solicitarán ejecutar la resolución judicial. Puntualizó: “Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto”.

Pérez también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos —Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce y Rodríguez Monteza— quienes sí fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. Señaló que el Tribunal restituyó este año a Tomás Gálvez y advirtió que una contradicción en los criterios deslegitimaría resoluciones anteriores.

De confirmarse medida a favor
De confirmarse medida a favor de la JNJ, designación de Tomás Gálvez quedaría sin efecto, según defensa de Delia Espinoza. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Confirma presencia ante el Congreso

La defensa de Espinoza confirmó su asistencia ante el Congreso de la República. Pérez destacó que, además de la más reciente notificación por el caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, existe otra denuncia sobre el denominado caso “doble sueldo”, en el que Espinoza acusó cobros irregulares de congresistas y por el que se evalúa su inhabilitación por diez años.

La abogada no solo rechazó la acusación principal al asegurar no haber firmado ni participado en la elaboración del reglamento cuestionado, sino que criticó la premura del Congreso en su proceso, enfatizando que, mientras a ella se le acusa y se recomienda la inhabilitación, otros fiscales involucrados no enfrentan la misma sanción.

A la que no hizo nada, la que no firmó... le quieren inhabilitar. Es obviamente una movida política, una movida... de venganza, de revancha, porque yo he venido presentando importantes denuncias constitucionales e investigaciones graves contra varios altos funcionarios”, declaró en Canal N.

Temas Relacionados

Delia EspinozaTCCongreso de la RepúblicaTribunal Constitucionalperu-politica

Más Noticias

Congresista Kira Alcarraz vuelve a estallar contra reportero: “Todos los periodistas son una mier...”

La legisladora fue grabada en Cajamarca mientras respondía con un exabrupto a un comunicador que cuestionó su labor parlamentaria, generando rechazo inmediato entre la prensa peruana

Congresista Kira Alcarraz vuelve a

Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

La Fiscalía y la municipalidad identificaron cables expuestos, óxido en estructuras y fallas de señalización

Clausuran Mall del Sur por

¿Cuál es la diferencia entre dieta y régimen alimenticio?

Aunque en el lenguaje cotidiano se emplean como si fueran términos equivalentes, existe una diferencia fundamental entre dieta y régimen alimenticio

¿Cuál es la diferencia entre

Todo Good se disculpa con Magaly Medina tras ola de críticas por rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

El elenco del programa de streaming sorprendió al dirigirse a la ‘Urraca’ con un pedido de disculpas que buscó calmar las fricciones surgidas por un rumor, mientras dejaron entrever su intención de recomponer la relación con la conductora

Todo Good se disculpa con

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

La conductora resaltó su rol como madrina y aprovechó para lanzar una chiquita sobre el pasado del futbolista

Magaly Medina le enrostra a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Representante de mineros informales encabeza

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

ENTRETENIMIENTO

Todo Good se disculpa con

Todo Good se disculpa con Magaly Medina tras ola de críticas por rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?