Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Expresidente del Congreso asegura que es un “animal político” y revela que recibió invitaciones para presentarse en las Elecciones 2026

Daniel Salaverry fue presidente del
Daniel Salaverry fue presidente del Congreso entre el 2018-2019. (Foto: IDL)

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, no descartó presentarse como candidato en las próximas Elecciones Generales 2026 tras ser absuelto por el Poder Judicial del delito de peculado doloso, por la presunta apropiación del dinero asignado para la semana de representación entre 2017 y 2018.

“Recupero todos mis derechos civiles. Yo podría, en caso lo decidiera, postular, pero no tengo en este momento previsto postular a ningún cargo a nivel nacional. Realmente lo primero que quiero hacer es recuperar y devolverle la tranquilidad a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, que muchas veces la familia es la que sufre más que unos. Así que lo otro ya vendrá, caerá por su propio peso. Hay tiempo todavía para tomar alguna decisión al respecto”, declaró Salaverry en entrevista con Canal N.

En esa línea, el expresidente del Congreso se calificó como un “animal político” y reveló que recibió “invitaciones” para postular, pero optó por resolver primero su proceso judicial.

“Yo la política la practico por vocación y siempre hay invitaciones para participar, siempre hay ofrecimientos, pero yo tenía muy claro que primero tenía que salir de este proceso judicial, dejar en claro que jamás cometí un delito, que se corrija en estos temas y ser absuelto por la Corte Suprema. Porque ¿qué hago yo planificando futuras campañas o elecciones si es que finalmente esto se confirmaba y yo iba a terminar preso? Que hubiera sido terrible realmente que esto ocurriera. Pero gracias a Dios, vuelvo a repetir, existen aún jueces probos y honorables en el Perú“, indicó.

Daniel Salaverry absuelto

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió este martes a Daniel Salaverry de la condena que lo sentenciaba a 8 años de prisión por el presunto delito de peculado doloso, al determinar que la asignación por semana de representación es de libre disposición para los congresistas.

El tribunal, presidido por César San Martín, concluyó que los 2.800 soles netos por semana que recibía Salaverry no constituían “caudal público sujeto a rendición de cuentas”, sino una retribución personal. En la lectura del fallo, San Martín precisó: “Se trata de una retribución por servicios personales, de un pago adelantado de un monto fijo por el que se tributa el impuesto a la renta, quinta categoría”.

Poder Judicial revoca la condena de 8 años de prisión contra el expresidente del Congreso.

La decisión de la Sala Suprema Penal Permanente revocó la sentencia de primera instancia que, en marzo, había condenado a Salaverry a 8 años de pena privativa de libertad y al pago de 119.577 soles como reparación civil. Los jueces de primera instancia consideraron que el excongresista debía justificar el uso del dinero asignado para la semana de representación, criterio que fue descartado por el tribunal supremo.

Respecto a la permanencia de Salaverry en Trujillo durante los cinco días de la semana de representación, el tribunal aclaró que solo era necesario que hubiera viajado, no que permaneciera todo el tiempo en la ciudad.

“Por estas razones, se declara fundado el recurso de apelación (…) En consecuencia, revocaron la sentencia de primera instancia (…) absolvieron a Daniel Enrique Salaverry Villa de la acusación fiscal formulada en su contra”, resolvió la Sala Suprema Penal Permanente.

