Daniel Salaverry es absuelto por el PJ y no irá 8 años a prisión

Daniel Salaverry. Foto: Congreso de la República.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia de 8 años de prisión que se le impuso al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, y lo absolvió de la acusación por presuntamente haberse apropiado de viáticos de semana de representación entre 2017 y 2018.

Como se recuerda, en marzo de este año, la Sala Suprema Penal Especial condenó a Salaverry por el delito de peculado doloso por apropiación para sí y para otros, dictó 8 años de pena privativa de la libertad y 119.577 soles de reparación civil.

Para condenarlo, los jueces de primera instancia determinaron que el expresidente del Congreso estaba en la obligación de realizar actividades relacionadas a la semana de representación parlamentaria con el dinero que se le asignó para ello. Es decir, que el dinero no era de libre disposición. Sin embargo, el tribunal supremo que preside César San Martín discrepa de esta conclusión.

Para la Sala Suprema Penal Permanente, la asignación por semana de representación que recibía Salaverry –2.800 soles netos por semana– no constituía “caudal público sujeto a rendición de cuentas”, sino una retribución personal.

“Se trata de una retribución por servicios personales, de un pago adelantado de un monto fijo por el que se tributa el impuesto a la renta, quinta categoría”, expuso San Martín en la lectura del fallo.

Así, el tribunal supremo concluyó que, al tratarse de dinero de libre disposición del congresista, “no es un dinero objeto de administración, por el que debe justificarse a la administración del Congreso”. Por ello, concluyeron que, en el caso de Daniel Salaverry, no se dan las condiciones para imputar el delito de peculado doloso por apropiación.

Respecto a que Salaverry no permaneció los 5 días de semana de representación en Trujillo, el tribunal sostiene que esto no era obligatorio, sino únicamente que haya viajado.

“Por estas razones, se declara fundado el recurso de apelación (…) En consecuencia, revocaron la sentencia de primera instancia (…) absolvieron a Daniel Enrique Salaverry Villa de la acusación fiscal formulada en su contra”, resolvió la Sala Suprema Penal Permanente.

Noticia en desarrollo...