Cuarto del Rescate de Cajamarca: Mincetur y Mincul refuerzan accesibilidad y servicios turísticos

Una comitiva liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Cultura (Mincul) realizó una visita técnica al Cuarto del Rescate en Cajamarca para constatar el estado de las recientes mejoras a los servicios turísticos de este monumento emblemático.

En el recorrido participaron el secretario general de Mincetur, Carlos Zavala, y el titular de Cultura, Alfredo Luna, en el marco del viaje del presidente José Jerí a la región.

La supervisión se hizo con el objetivo de asegurar que los trabajos ejecutados en el sitio arqueológico respondan a los estándares requeridos para una atención óptima del público nacional y extranjero.

La intervención contempló el acondicionamiento de un sendero accesible con piso podotáctil, la instalación de una silla salvaescaleras, luminarias renovadas, baldosas de piedra laja, tableros en braille y un nuevo sistema de puertas, además de la construcción de una boletería y una estructura de cobertura para proteger el complejo histórico, según datos oficiales del Mincetur.

El proyecto, impulsado por la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), representó una inversión de S/ 551 576 y tiene como objetivo facilitar el acceso y la experiencia de más de 61 mil visitantes proyectados en la próxima década.

El rescate de Atahualpa es fundamental para entender la conquista del Perú, desde su captura hasta la distribución del oro y plata. (Pintura de Camilo Blas (1955). Archivo MALI)

Coordinación multisectorial

La visita de los funcionarios del Mincetur no se limitó a la inspección del Cuarto del Rescate. El secretario general se reunió con representantes empresariales en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, junto con los ministros de Cultura, Ambiente y la viceministra de Justicia, en busca de articular esfuerzos entre el sector público y privado.

El propósito del encuentro fue escuchar propuestas y necesidades del empresariado cajamarquino para seguir fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del turismo regional.

De acuerdo con información del Mincetur, la inversión total en la renovación y conservación de espacios turísticos en Cajamarca supera los S/ 30 millones, en línea con la estrategia del Gobierno por dinamizar la economía y fomentar una gestión responsable del patrimonio cultural.

Durante la gira de trabajo intergubernamental se contó con la presencia del presidente José Jerí, alcaldes distritales y funcionarios sectoriales, quienes revisaron propuestas y acciones conjuntas para optimizar la oferta de servicios turísticos y fortalecer la integración de la región con el desarrollo nacional.

El Cuarto del Rescate

El Cuarto del Rescate es una edificación incaica ubicada en el centro de Cajamarca. Es el único vestigio arquitectónico prehispánico conservado en la ciudad y se hizo célebre por ser el lugar donde el inca Atahualpa ofreció oro y plata a cambio de su liberación tras ser capturado por los españoles en 1532.

La habitación, de 11,8 metros de largo, 7,3 de ancho y cerca de 3 metros de alto, fue construida con bloques de piedra volcánica sin mortero, siguiendo las técnicas tradicionales incaicas.

Su historia simboliza el encuentro de dos culturas y es un emblema del periodo de conquista. Actualmente, el Cuarto del Rescate constituye una de las principales atracciones turísticas de la región, recibiendo a miles de visitantes cada año. Diversos trabajos de mantenimiento y restauración han garantizado su conservación.