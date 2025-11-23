Perú

Cuarto del Rescate de Cajamarca: Mincetur y Mincul refuerzan accesibilidad y servicios turísticos

Autoridades nacionales supervisan in situ la modernización de la infraestructura y la adecuación para personas con discapacidad en uno de los principales destinos históricos del país, buscando fortalecer el turismo y la inclusión en la región

Guardar

Una comitiva liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Cultura (Mincul) realizó una visita técnica al Cuarto del Rescate en Cajamarca para constatar el estado de las recientes mejoras a los servicios turísticos de este monumento emblemático.

En el recorrido participaron el secretario general de MinceturCarlos Zavala, y el titular de CulturaAlfredo Luna, en el marco del viaje del presidente José Jerí a la región.

La supervisión se hizo con el objetivo de asegurar que los trabajos ejecutados en el sitio arqueológico respondan a los estándares requeridos para una atención óptima del público nacional y extranjero.

La intervención contempló el acondicionamiento de un sendero accesible con piso podotáctil, la instalación de una silla salvaescaleras, luminarias renovadas, baldosas de piedra laja, tableros en braille y un nuevo sistema de puertas, además de la construcción de una boletería y una estructura de cobertura para proteger el complejo histórico, según datos oficiales del Mincetur.

El proyecto, impulsado por la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), representó una inversión de S/ 551 576 y tiene como objetivo facilitar el acceso y la experiencia de más de 61 mil visitantes proyectados en la próxima década.

El rescate de Atahualpa es
El rescate de Atahualpa es fundamental para entender la conquista del Perú, desde su captura hasta la distribución del oro y plata. (Pintura de Camilo Blas (1955). Archivo MALI)

Coordinación multisectorial

La visita de los funcionarios del Mincetur no se limitó a la inspección del Cuarto del Rescate. El secretario general se reunió con representantes empresariales en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, junto con los ministros de Cultura, Ambiente y la viceministra de Justicia, en busca de articular esfuerzos entre el sector público y privado.

El propósito del encuentro fue escuchar propuestas y necesidades del empresariado cajamarquino para seguir fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del turismo regional.

De acuerdo con información del Mincetur, la inversión total en la renovación y conservación de espacios turísticos en Cajamarca supera los S/ 30 millones, en línea con la estrategia del Gobierno por dinamizar la economía y fomentar una gestión responsable del patrimonio cultural.

Durante la gira de trabajo intergubernamental se contó con la presencia del presidente José Jerí, alcaldes distritales y funcionarios sectoriales, quienes revisaron propuestas y acciones conjuntas para optimizar la oferta de servicios turísticos y fortalecer la integración de la región con el desarrollo nacional.

El Cuarto del Rescate

El Cuarto del Rescate es una edificación incaica ubicada en el centro de Cajamarca. Es el único vestigio arquitectónico prehispánico conservado en la ciudad y se hizo célebre por ser el lugar donde el inca Atahualpa ofreció oro y plata a cambio de su liberación tras ser capturado por los españoles en 1532.

La habitación, de 11,8 metros de largo, 7,3 de ancho y cerca de 3 metros de alto, fue construida con bloques de piedra volcánica sin mortero, siguiendo las técnicas tradicionales incaicas.

Su historia simboliza el encuentro de dos culturas y es un emblema del periodo de conquista. Actualmente, el Cuarto del Rescate constituye una de las principales atracciones turísticas de la región, recibiendo a miles de visitantes cada año. Diversos trabajos de mantenimiento y restauración han garantizado su conservación.

Temas Relacionados

Cuarto del RescateCajamarcaMinceturMinculperu-noticias

Más Noticias

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Los visitantes a la Feria del Libro Ricardo Palma podrán participar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades para niños

Feria del Libro Ricardo Palma:

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el segundo set. El club ‘íntimo’ gana 1-0 al sexteto del Callao. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Solo el 56% de personas con hemofilia en Latinoamérica está diagnosticado: ¿cuántos casos se han reportado en Perú?

Organizaciones de pacientes alertan que la falta de información, la distancia a centros especializados y la escasa detección temprana agravan las complicaciones físicas

Solo el 56% de personas

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

El empresario conversó con Magaly Medina y compartió cómo la llegada de sus mellizos y su vínculo con Thalía Alva han transformado su vida, dejando atrás la fama de conquistador nocturno

Renzo Costa revela cómo la

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

La primera disciplina del atletismo en la justa continental tomará lugar en las calles de Lima. La Plaza Mayor marcará el inicio de la competencia, donde cuatro atletas nacionales buscarán sumar las primeras preseas para la delegación peruana

Maratón 42K de los Juegos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estuve presente y fui testigo”:

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

ENTRETENIMIENTO

Renzo Costa revela cómo la

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina: “Está estable”

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Magaly responde con ironía a las acusaciones de bots lanzadas por ‘La Manada’: “La televisión comercial no tiene nada que ver”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas