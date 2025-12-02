Aceptación radical: qué es y cómo desarrollar esta habilidad psicológica que mejora la autoestima

La aceptación radical consiste en aceptar la realidad con sus emociones, pensamientos y sensaciones, tal como es, sin tratar de negarla, cambiarla o juzgarla (Imagen Ilustrativa Infobae).

Hoy en día se habla cada vez más de la importancia de la autoestima como base de una buena salud mental y emocional. En el Perú, esta preocupación es también un asunto de salud pública. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), en 2024 los establecimientos públicos atendieron más de 1 millón 300 mil casos relacionados con trastornos de salud mental y problemas psicosociales.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) reportó en el mismo periodo más de 169 mil atenciones en salud mental. Estos datos muestran que muchas personas (especialmente jóvenes y adultos) atraviesan dificultades emocionales, inseguridades o conflictos internos, lo que hace más urgente promover herramientas psicológicas que fortalezcan la autoestima y el bienestar emocional. Una de ellas es la habilidad conocida como aceptación radical.

La aceptación radical

La aceptación radical es un enfoque psicológico desarrollado en el marco de la Terapia Dialéctico Conductual (DBT), ideada por la psicóloga Marsha Linehan. Esta práctica consiste en aceptar la realidad (con sus emociones, pensamientos y sensaciones) tal como es, sin tratar de negarla, cambiarla o juzgarla. No se trata de resignación ni de aprobación pasiva de lo que nos duele o nos incomoda, sino de reconocer lo que sucede con claridad, dejando de alimentar la resistencia interna.

Usar la atención plena o mindfulness consiste en centrar la atención en el presente (Imagen ilustrativa Infobae)

Al adoptar esta actitud consciente y sin juicio, liberamos energía destinada a la lucha emocional, evitando que el sufrimiento crezca. Así permitimos que nuestras respuestas sean más centradas, conscientes y acordes a nuestros valores.

Cómo desarrollar la aceptación radical

Practicar la aceptación radical requiere esfuerzo, constancia y autoconocimiento. Aquí algunos pasos o técnicas útiles:

Observar sin juzgar : cuando surja un sentimiento doloroso (como tristeza, miedo, culpa o frustración), en lugar de negarlo o reprimirlo, reconocer su presencia con curiosidad y sin calificativos. Solo aceptar: “esto está ocurriendo” sin añadir “esto no debería estar ocurriendo”. La aceptación radical no busca eliminar la emoción, sino cambiar nuestra relación con ella.

Usar la atención plena (mindfulness) : centrar la atención en el presente (la respiración, las sensaciones corporales, el entorno) ayuda a distanciarnos de pensamientos rumiantes sobre el pasado o la ansiedad anticipatoria sobre el futuro.

Práctica gradual y consciente : al principio puede costar aceptar emociones dolorosas. Por eso, es válido empezar con situaciones pequeñas o cotidianas: frustraciones leves, errores menores, dudas. Con el tiempo, la práctica fortalece la tolerancia al malestar y la claridad mental.

Separar dolor de sufrimiento añadido : muchas veces lo que duele no es solo la emoción sino la lucha interna contra ella. La aceptación radical permite disminuir ese sufrimiento extra, liberando recursos internos para actuar con mayor coherencia y compasión.

Autocompasión y flexibilidad emocional: aceptar nuestras imperfecciones, limitaciones, errores o heridas con amabilidad y sin juicio rígido. Comprender que ser humano implica dolor, crecimiento, fallas y aprendizajes.

Para desarrollar la aceptación radical es válido empezar con situaciones pequeñas o cotidianas: frustraciones leves, errores menores, dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No significa conformarse con situaciones injustas ni dejar de actuar cuando hay algo que sí se puede cambiar, sino reconocer lo que no depende de nosotros y elegir, con conciencia, cómo responder.

Impacto positivo de la aceptación radical en la autoestima

Practicar la aceptación radical puede transformar profundamente nuestra relación con nosotras mismas y potenciar la autoestima, por varias razones:

Reducción de la autocrítica : al dejar de juzgar pensamientos y emociones, disminuye la voz interior que repite “no soy suficiente”, “esto estuvo mal”, “debería ser distinto”. Esa compasión interna genera un espacio más amable para reconocerse, aprender y crecer.

Mayor resiliencia emocional : al aceptar las propias vulnerabilidades y las dificultades externas, desarrollamos capacidad para enfrentar adversidades con calma, claridad y fortaleza. Esto refuerza la seguridad interna y la confianza en la propia capacidad de enfrentar lo que venga.

Equilibrio emocional y estabilidad psicológica : la aceptación radical ayuda a regular emociones intensas, reducir ansiedad, angustia o desesperanza, promoviendo bienestar mental. Cuando la mente descansa de la lucha constante contra lo inevitable, hay espacio para el autoconocimiento y la serenidad.

Autenticidad y autoaceptación profunda : permite reconocerse en totalidad (fortalezas y limitaciones) y aceptarse como un ser en proceso, sin exigir perfección. Esa aceptación honesta aumenta la autoestima basada en la realidad, no en idealizaciones.

Mejor toma de decisiones según valores propios: al liberarnos del peso emocional del miedo, la culpa o la vergüenza, ganamos claridad para actuar alineadas con lo que realmente importa, lo que refuerza el respeto propio y una identidad coherente.