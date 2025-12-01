Perú

Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, afirmó que el partido aún no fija una postura oficial sobre la situación del alcalde, pero anticipó que adoptará una decisión interna, probablemente mediante la comisión de ética

Guardar
La Primera Sala Penal de
La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, y ordenó su captura

El portavoz de Somos Perú y precandidato al Senado, Guillermo Aliaga, confirmó este lunes que Ulises Villegas, alcalde de Comas y militante del partido, permanece prófugo después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, y dispuso su ubicación y captura.

En diálogo con el programa Al Día con Willax, Aliaga declaró que la agrupación política aún no ha definido una postura y que la discusión se llevará a cabo “en las siguientes horas”.

“Desde Somos Perú primero nos solidarizamos con su familia, porque entendemos de que el momento familiar debe ser muy tenso”, dijo al mencionar que la organización escuchó los descargos difundidos por Villegas en redes sociales.

El vocero precisó que el caso debe analizarse desde la perspectiva judicial y que el “entorno político” del partido tomará una determinación interna, posiblemente a través de la comisión de ética.

“(Somos Perú) se va a reunir en las siguientes horas para poder tomar una posición. Hemos escuchado los descargos que ha presentado en TikTok, en los cuales (...) hace mención de que el Poder Judicial no habría evaluado tal vez algunos medios probatorios”, mencionó.

Fuente: TikTok

El mismo día que el Poder Judicial ratificó la condena, el burgomaestre presidió de forma virtual la sesión 21 del concejo municipal de Comas, en la que se abordó la aprobación de actas anteriores, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y pedidos de instituciones educativas sobre equipamiento municipal. Desde ese momento, su paradero sigue desconocido.

No tenemos conocimiento de dónde se encuentra el alcalde en este momento (...) Exhortamos a que pueda dar en el más breve plazo sus descargos cuando sea notificado”, declaró Aliaga.

Añadió que Villegas “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.

Descargos

Este domingo, dos días después de la ratificación de la sentencia, el alcalde reapareció en redes sociales y sostuvo que el fallo tiene motivaciones “políticas” e “ignora evidencia clave sobre una obra concluida”.

Guillermo Aliaga, vocero del partido,
Guillermo Aliaga, vocero del partido, afirmó que la agrupación evalúa internamente el caso y que una decisión se tomaría prontamente, posiblemente a través de la comisión de ética

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Jorge García Juárez detalló que, en 2017, UDEL Group obtuvo la adjudicación del proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)’.

El Ministerio Público aseguró que Villegas, vinculándose con funcionarios de la Municipalidad de Independencia y actuando en representación de UDEL Group, acordó entregar la obra aunque permanecía inconclusa, lo que generó un perjuicio económico al Estado.

La Fiscalía sustentó sus argumentos con el expediente técnico del proyecto, informes de la Contraloría General de la República, documentos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y peritajes en áreas de ingeniería civil, contabilidad y economía.

Por su parte, Villegas sostuvo que la obra está terminada y en funcionamiento. “¿Por qué los jueces pasan por alto las pruebas? ¿Por qué no se consideran los testimonios de la comunidad? Muchos vecinos afirman que se está usando este proceso para dañar la imagen de Ulises Villegas”, expuso en uno de sus videos difundidos en redes sociales.

“Ellos administran leyes y no han querido ver la realidad. Y es por eso que estamos preparando una defensa legal contundente. Yo sí creo en el Poder Judicial y yo sí creo en buenos jueces que aplican las leyes y las normas, pero desde acá rechazo tajantemente a aquellos jueces que no saben leer, que no saben escuchar y que no saben ver los medios probatorios”, añadió.

Temas Relacionados

Somos PerúUlises Villegasperu-politicaComasperu-noticias

Más Noticias

Policía de Perú expulsó a migrantes extranjeros que burlaron control a la frontera con Chile: decenas llevan días sin comida, agua ni atención

Más de 70 personas indocumentadas intentaron cruzar el control migratorio peruano. Luego de varias horas de tensión, la policía logró retirar de manera pacífica a los ilegales y los llevó hasta la zona de La Concordia

Policía de Perú expulsó a

Gran incendio en el Rímac: difícil acceso retrasó la labor de los bomberos en la vivienda afectada

La emergencia, registrada a las 14:22, se originó en una casa de material noble. La falta de vías impidió el ingreso oportuno de las unidades

Gran incendio en el Rímac:

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El extremo presume de peruanidad dejando en claro que quiere una oportunidad en el bloque a cargo, provisionalmente, por Manuel Barreto. Su club, entretanto, mencionó que fue “el mejor peruano en el campo” ante el Sidney FC de Piero Quispe

Aydan Hammond celebró triunfo en

Ni CrossFit ni Pilates: qué tipo de ejercicio realizan las personas que tienen una vida longeva

El movimiento diario no es solo una recomendación general, sino una estrategia clave para vivir más años y con mejor calidad

Ni CrossFit ni Pilates: qué

10 motivos para ir a una consulta médica con un urólogo

Los problemas urológicos incluyen desde infecciones urinarias recurrentes hasta enfermedades más complejas como cálculos renales o trastornos de la próstata

10 motivos para ir a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidato del APRA a la

Candidato del APRA a la presidencia afirma que salida del Perú de la CIDH: “es un debate estéril y tarda mucho tiempo”

Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña por presunta red que transfirió más de S/ 77 mil a Frigoinca

Vicente Tiburcio anunció uso de prueba del polígrafo en agentes y postulantes a la escuela de Policía Nacional

Luis Galarreta responde por personal del Congreso en el local de Fuerza Popular: “no hay nada de ilegalidad”

Enrique Valderrama se impone en la interna más reñida del APRA: “La militancia habló y pidió cambio”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina asegura que seguirá

Magaly Medina asegura que seguirá en la televisión en 2026, pero duda si con ATV

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

Melissa Lobatón revela que no tiene ninguna relación con Abel Lobatón: “No lo considero mi padre”

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

DEPORTES

Aydan Hammond celebró triunfo en

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

Alianza Lima quedó listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cuándo será su esperado debut en el torneo?

La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina