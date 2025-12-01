Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, y ordenó su captura

El portavoz de Somos Perú y precandidato al Senado, Guillermo Aliaga, confirmó este lunes que Ulises Villegas, alcalde de Comas y militante del partido, permanece prófugo después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, y dispuso su ubicación y captura.

En diálogo con el programa Al Día con Willax, Aliaga declaró que la agrupación política aún no ha definido una postura y que la discusión se llevará a cabo “en las siguientes horas”.

“Desde Somos Perú primero nos solidarizamos con su familia, porque entendemos de que el momento familiar debe ser muy tenso”, dijo al mencionar que la organización escuchó los descargos difundidos por Villegas en redes sociales.

El vocero precisó que el caso debe analizarse desde la perspectiva judicial y que el “entorno político” del partido tomará una determinación interna, posiblemente a través de la comisión de ética.

“(Somos Perú) se va a reunir en las siguientes horas para poder tomar una posición. Hemos escuchado los descargos que ha presentado en TikTok, en los cuales (...) hace mención de que el Poder Judicial no habría evaluado tal vez algunos medios probatorios”, mencionó.

Fuente: TikTok

El mismo día que el Poder Judicial ratificó la condena, el burgomaestre presidió de forma virtual la sesión 21 del concejo municipal de Comas, en la que se abordó la aprobación de actas anteriores, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y pedidos de instituciones educativas sobre equipamiento municipal. Desde ese momento, su paradero sigue desconocido.

“No tenemos conocimiento de dónde se encuentra el alcalde en este momento (...) Exhortamos a que pueda dar en el más breve plazo sus descargos cuando sea notificado”, declaró Aliaga.

Añadió que Villegas “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.

Descargos

Este domingo, dos días después de la ratificación de la sentencia, el alcalde reapareció en redes sociales y sostuvo que el fallo tiene motivaciones “políticas” e “ignora evidencia clave sobre una obra concluida”.

Guillermo Aliaga, vocero del partido, afirmó que la agrupación evalúa internamente el caso y que una decisión se tomaría prontamente, posiblemente a través de la comisión de ética

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Jorge García Juárez detalló que, en 2017, UDEL Group obtuvo la adjudicación del proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)’.

El Ministerio Público aseguró que Villegas, vinculándose con funcionarios de la Municipalidad de Independencia y actuando en representación de UDEL Group, acordó entregar la obra aunque permanecía inconclusa, lo que generó un perjuicio económico al Estado.

La Fiscalía sustentó sus argumentos con el expediente técnico del proyecto, informes de la Contraloría General de la República, documentos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y peritajes en áreas de ingeniería civil, contabilidad y economía.

Por su parte, Villegas sostuvo que la obra está terminada y en funcionamiento. “¿Por qué los jueces pasan por alto las pruebas? ¿Por qué no se consideran los testimonios de la comunidad? Muchos vecinos afirman que se está usando este proceso para dañar la imagen de Ulises Villegas”, expuso en uno de sus videos difundidos en redes sociales.

“Ellos administran leyes y no han querido ver la realidad. Y es por eso que estamos preparando una defensa legal contundente. Yo sí creo en el Poder Judicial y yo sí creo en buenos jueces que aplican las leyes y las normas, pero desde acá rechazo tajantemente a aquellos jueces que no saben leer, que no saben escuchar y que no saben ver los medios probatorios”, añadió.