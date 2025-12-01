Perú

Alcalde Ulises Villegas se presenta como prófugo y desafía al Poder Judicial: “Estamos preparando una defensa contundente”

El burgomaestre de Comas cuestionó la resolución judicial en su contra y defendió la conclusión de la obra vinculada al caso. Tras participar de manera virtual en una sesión del concejo municipal, no volvió a aparecer públicamente y se mantiene vigente la orden para su captura

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, reapareció este domingo en redes sociales, dos días después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificara su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada y dispusiera su ubicación y captura.

A través de dos videos publicados en TikTok, plataforma en la que mantiene mayor interacción, el burgomaestre afirmó que su sentencia responde a motivos “políticos” y que el fallo “ignora evidencia clave sobre una obra concluida”.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Jorge García Juárez explicó que, en 2017, la empresa UDEL Group recibió la adjudicación para el proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)’.

El Ministerio Público indicó que Villegas, actuando por UDEL Group, junto con otros exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia, acordó entregar la obra, aunque permanecía inconclusa, lo que generó un perjuicio económico al Estado.

El alcalde apareció en TikTok
El alcalde apareció en TikTok y calificó el fallo de “político”, señalando que no se valoraron pruebas clave sobre la obra que motivó la sentencia

La Fiscalía presentó como principales fundamentos el expediente técnico de la obra, informes de la Contraloría General de la República, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y peritajes en ingeniería civil, contabilidad y economía.

No obstante, Villegas insistió en que la obra está terminada y operativa, y aseguró que fue inaugurada. “¿Por qué los jueces pasan por alto las pruebas? ¿Por qué no se consideran los testimonios de la comunidad? Muchos vecinos afirman que se está usando este proceso para dañar la imagen de Ulises Villegas”, expresó en uno de los videos.

“¿Crees que es justa la sentencia que me ha hecho el Poder Judicial? La obra ha sido concluida al cien por ciento, no es obra inconclusa. Ojo, no ha sido en la gestión como alcalde Ulises Villegas (...) Hemos presentado los medios probatorios a la sala correspondiente al Poder Judicial, medios probatorios que no han sido admitidos por los jueces”, añadió.

Fuente: TikTok

Villegas calificó la decisión judicial como un grave error. “Ellos administran leyes y no han querido ver la realidad. Y es por eso que estamos preparando una defensa legal contundente. Yo sí creo en el Poder Judicial y yo sí creo en buenos jueces que aplican las leyes y las normas, pero desde acá rechazo tajantemente a aquellos jueces que no saben leer, que no saben escuchar y que no saben ver los medios probatorios”, concluyó.

Sin rastro

El mismo día en que su condena fue ratificada, el burgomaestre encabezó de forma virtual la sesión 21 del concejo municipal de Comas, transmitida por Facebook. Durante la reunión se abordó la aprobación de actas previas, la revisión del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas sobre equipamiento municipal.

“Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana en unión familiar. Que Dios me los bendiga”, expresó al finalizar la sesión con los regidores. Desde aquel momento, se desconoce su paradero, mientras la orden de arresto permanece activa para su traslado a un penal.

