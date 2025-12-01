Perú

Revelan video inédito del accidente fatal que causó la muerte de hincha de Palmeiras en Barranco

Las imágenes difundidas ofrecen nuevas perspectivas sobre el hecho que involucra a un aficionado brasileño, ocurrido durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores

Guardar
Imágenes inéditas captadas en la Costa Verde muestran el momento exacto del accidente que cobró la vida del hincha brasileño Caue Brunelli Dezotti. | Panorama

Un hincha del Palmeiras falleció en Lima después de caer desde un mirabús durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025. El caso ha generado impacto tanto en el entorno deportivo brasileño como peruano y pone bajo la lupa la seguridad de los servicios turísticos ofrecidos en la capital.

El médico brasileño Caue Brunelli Dezotti perdió la vida tras sufrir un accidente a bordo de un bus panorámico en la Costa Verde, en el distrito de Barranco. Mientras acompañaba a otros hinchas en vísperas del partido definitorio del torneo continental, el aficionado se accidentó al chocar contra un puente peatonal y precipitarse a la vía pública.

El momento del accidente

Imágenes recientemente difundidas muestran el instante en que Caue Brunelli Dezotti, junto a un grupo de aficionados, permanecía de pie en la parte superior del mirabús mientras avanzaba por la Costa Verde. Durante la travesía, la cámara capta la caída del médico tras impactar su cabeza contra la estructura del puente Bajada de Baños. En la secuencia también se observa a otro joven que intenta recoger una gorra caída sobre la pista, mientras una persona le advierte del peligro. Este registro visual se ha convertido en una pieza clave para las autoridades a fin de esclarecer el accidente.

El mirabús turístico donde ocurrió
El mirabús turístico donde ocurrió la tragedia no contaba con autorización vigente, según confirmó la ATU. | Panamericana

El hecho ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre, cuando el grupo de hinchas transitaba por el balneario limeño celebrando con cánticos y saltos. Según los testigos, Caue Brunelli Dezotti se encontraba bajo los efectos del alcohol en el segundo piso del vehículo, que carecía de techo. Tras el impacto y posterior caída, sus compañeros descendieron rápidamente y aguardaron la llegada de la Policía Nacional del Perú. Más tarde, el hincha fue trasladado a la clínica Maison de Santé, donde solo confirmaron su fallecimiento.

Accidente en medio de los festejos por la final de la Copa Libertadores

La tragedia tuvo lugar en el marco de los eventos de hinchas brasileños llegados a Lima para animar al Palmeiras antes de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. El recorrido turístico por la Costa Verde formaba parte de las actividades previas organizadas por el grupo de aficionados y contemplaba diferentes puntos emblemáticos de la ciudad, incluidos Barranco y Chorrillos.

La noticia generó conmoción entre los seguidores del club paulista y motivó que la Sociedade Esportiva Palmeiras compartiera un mensaje de condolencias en sus canales oficiales, expresando solidaridad con la familia y allegados del hincha. Directivos del club indicaron que la víctima había viajado a Lima para presenciar la definición del certamen sudamericano, y lamentaron el trágico desenlace.

Hinchas de Palmeiras murió tras
Hinchas de Palmeiras murió tras caer de un bus en Barranco.

Irregularidades en el servicio turístico

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que el bus de placa F4T-780, perteneciente a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., no contaba con permisos vigentes para operar servicios turísticos al momento del accidente. Si bien la compañía tiene autorización formal para la actividad, la unidad implicada no disponía de los documentos requeridos por la normativa y fue retirada de circulación.

Según la ATU, la empresa recibirá una infracción TU1 con una multa ascendente a S/21.400 (cuatro Unidades Impositivas Tributarias), además de la disposición de llevar el vehículo al depósito, donde será finalmente convertido en chatarra debido a su antigüedad superior a quince años. Asimismo, se aclaró que el conductor poseía licencia de conducir, pero no estaba habilitado para operar rutas turísticas, situación por la cual también enfrenta una infracción TU5-b. Por esta causa recibirá una multa de S/2.675 (el 50% de una UIT) y la unidad quedará inhabilitada permanentemente para el servicio de transporte turístico.

Trayectoria profesional y perfil del hincha fallecido

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

Caue Brunelli Dezotti, de treinta y ocho años, ostentaba una formación en Medicina y Cirugía General, además de especialización en urología y cirugía robótica. Había obtenido títulos académicos en el Instituto de Asistencia Médica al Servidor Público Estatal y en la Universidad de Ribeirão Preto. El profesional brasileño viajó a Perú acompañado de otros hinchas con el objetivo de alentar al Palmeiras en la final programada para el sábado 29 de noviembre.

La investigación sobre el accidente continúa y las imágenes recolectadas en la zona serán relevantes para determinar la secuencia real de los hechos y definir responsabilidades. La muerte del hincha extranjero ha situado a las autoridades en estado de alerta respecto a la seguridad y regulación de los servicios turísticos ofrecidos en la capital peruana.

Temas Relacionados

Copa Libertadores 2025PalmeirasPNPBarrancoperu-noticias

Más Noticias

Perú y Chile tratarán en un comité binacional la crisis de migración y seguridad en la frontera

Delegaciones de ambos países se reúnen este lunes 1 de diciembre para coordinar respuestas frente al aumento de migrantes, con énfasis en la gestión humanitaria y logística, tras militarización en los pasos fronterizos

Perú y Chile tratarán en

Sergio Peña reveló charla con Alex Valera tras supuesta polémica por su ausencia en la selección peruana: “Es imposible que diga algo así”

El mediocampista de Alianza Lima contó detalles de la conversación con el ‘Cholo’, cuando fue desconvocado en la última fecha de las Eliminatorias 2026

Sergio Peña reveló charla con

Hyundai, Pepsi y BYD: estas son las 10 megaempresas globales que podrían llegar con las ZEE al Perú, ¿Qué está faltando?

El dinamismo de los intercambios con mercados asiáticos posiciona al Perú entre los países latinoamericanos con mayor exposición comercial hacia el Pacífico, según la SNI

Hyundai, Pepsi y BYD: estas

¿El nuevo CLAE? Mujer es acusada de liderar gran estafa piramidal por 15 millones de soles en Lima

Una presunta orgnización criminal encabezada por Nathaly Ypanaqué Casimiro habría defraudado a decenas de personas, quienes entregaron los ahorros de toda su vida

¿El nuevo CLAE? Mujer es

Dólar: cotización de apertura hoy 1 de diciembre en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile tratarán en

Perú y Chile tratarán en un comité binacional la crisis de migración y seguridad en la frontera

25 ambulancias adquiridas en el Gobierno de Dina Boluarte para la PNP están abandonadas en cochera del Mininter

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, al 100% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Cazzu sorprendió al público con

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido y quedó impresionado, pero usuarios criticaron la presentación

Agatha Lys revela el doloroso abandono de su padre en ‘El valor de la verdad’: “Desde ahí empieza la parte más dura de mi vida”

El emotivo video de Mariella Zanetti junto a su hija Gamille Ode durante un vuelo internacional

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

DEPORTES

Sergio Peña reveló charla con

Sergio Peña reveló charla con Alex Valera tras supuesta polémica por su ausencia en la selección peruana: “Es imposible que diga algo así”

Figura de Géminis relató el impacto del llamado de atención de Natalia Málaga: “Nos mandó a la m… algunas se sintieron mal”

Giancarlo Granda criticó a Franco Navarro por inconvenientes la interna de Alianza Lima: “La ha pifiado con el comportamiento de algunos jugadores”

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”