Revelan video inédito del accidente fatal que causó la muerte de hincha de Palmeiras en Barranco

Imágenes inéditas captadas en la Costa Verde muestran el momento exacto del accidente que cobró la vida del hincha brasileño Caue Brunelli Dezotti. | Panorama

Un hincha del Palmeiras falleció en Lima después de caer desde un mirabús durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025. El caso ha generado impacto tanto en el entorno deportivo brasileño como peruano y pone bajo la lupa la seguridad de los servicios turísticos ofrecidos en la capital.

El médico brasileño Caue Brunelli Dezotti perdió la vida tras sufrir un accidente a bordo de un bus panorámico en la Costa Verde, en el distrito de Barranco. Mientras acompañaba a otros hinchas en vísperas del partido definitorio del torneo continental, el aficionado se accidentó al chocar contra un puente peatonal y precipitarse a la vía pública.

El momento del accidente

Imágenes recientemente difundidas muestran el instante en que Caue Brunelli Dezotti, junto a un grupo de aficionados, permanecía de pie en la parte superior del mirabús mientras avanzaba por la Costa Verde. Durante la travesía, la cámara capta la caída del médico tras impactar su cabeza contra la estructura del puente Bajada de Baños. En la secuencia también se observa a otro joven que intenta recoger una gorra caída sobre la pista, mientras una persona le advierte del peligro. Este registro visual se ha convertido en una pieza clave para las autoridades a fin de esclarecer el accidente.

El mirabús turístico donde ocurrió la tragedia no contaba con autorización vigente, según confirmó la ATU. | Panamericana

El hecho ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre, cuando el grupo de hinchas transitaba por el balneario limeño celebrando con cánticos y saltos. Según los testigos, Caue Brunelli Dezotti se encontraba bajo los efectos del alcohol en el segundo piso del vehículo, que carecía de techo. Tras el impacto y posterior caída, sus compañeros descendieron rápidamente y aguardaron la llegada de la Policía Nacional del Perú. Más tarde, el hincha fue trasladado a la clínica Maison de Santé, donde solo confirmaron su fallecimiento.

Accidente en medio de los festejos por la final de la Copa Libertadores

La tragedia tuvo lugar en el marco de los eventos de hinchas brasileños llegados a Lima para animar al Palmeiras antes de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. El recorrido turístico por la Costa Verde formaba parte de las actividades previas organizadas por el grupo de aficionados y contemplaba diferentes puntos emblemáticos de la ciudad, incluidos Barranco y Chorrillos.

La noticia generó conmoción entre los seguidores del club paulista y motivó que la Sociedade Esportiva Palmeiras compartiera un mensaje de condolencias en sus canales oficiales, expresando solidaridad con la familia y allegados del hincha. Directivos del club indicaron que la víctima había viajado a Lima para presenciar la definición del certamen sudamericano, y lamentaron el trágico desenlace.

Hinchas de Palmeiras murió tras caer de un bus en Barranco.

Irregularidades en el servicio turístico

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que el bus de placa F4T-780, perteneciente a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., no contaba con permisos vigentes para operar servicios turísticos al momento del accidente. Si bien la compañía tiene autorización formal para la actividad, la unidad implicada no disponía de los documentos requeridos por la normativa y fue retirada de circulación.

Según la ATU, la empresa recibirá una infracción TU1 con una multa ascendente a S/21.400 (cuatro Unidades Impositivas Tributarias), además de la disposición de llevar el vehículo al depósito, donde será finalmente convertido en chatarra debido a su antigüedad superior a quince años. Asimismo, se aclaró que el conductor poseía licencia de conducir, pero no estaba habilitado para operar rutas turísticas, situación por la cual también enfrenta una infracción TU5-b. Por esta causa recibirá una multa de S/2.675 (el 50% de una UIT) y la unidad quedará inhabilitada permanentemente para el servicio de transporte turístico.

Trayectoria profesional y perfil del hincha fallecido

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

Caue Brunelli Dezotti, de treinta y ocho años, ostentaba una formación en Medicina y Cirugía General, además de especialización en urología y cirugía robótica. Había obtenido títulos académicos en el Instituto de Asistencia Médica al Servidor Público Estatal y en la Universidad de Ribeirão Preto. El profesional brasileño viajó a Perú acompañado de otros hinchas con el objetivo de alentar al Palmeiras en la final programada para el sábado 29 de noviembre.

La investigación sobre el accidente continúa y las imágenes recolectadas en la zona serán relevantes para determinar la secuencia real de los hechos y definir responsabilidades. La muerte del hincha extranjero ha situado a las autoridades en estado de alerta respecto a la seguridad y regulación de los servicios turísticos ofrecidos en la capital peruana.