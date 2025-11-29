Perú

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

La previa de la Copa Libertadores 2025 en Lima se tiñó de luto tras el fallecimiento de un ciudadano brasileño hincha del Palmeiras, quien sufrió un accidente al caer de un Mirabus turístico en la zona de Barranco

Guardar
Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

En medio de las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025, se reportó la muerte de un ciudadano brasileño hincha del Palmeiras. De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), este cayó del segundo piso de un Mirabus en donde festejaba junto a otros aficionados.

Testigos señalan que el simpatizante del ‘Verdao’, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.

Mientras el vehículo descubierto transitaba a la altura de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, la víctima comenzó a saltar y golpeó su cabeza contra el puente Bajada de Baños, perdiendo el equilibrio y cayendo a la vía de la Costa Verde.

Tras el accidente, compañeros del fallecido descendieron rápidamente del bus turístico para auxiliarlo. Sin embargo, tuvieron que esperar la llegada de las autoridades para proceder al traslado. Al ser llevado a la clínica Maison de Santé, los médicos solo pudieron certificar su muerte.

“Se trata de un accidente de tránsito especial, no vinculado a actos de violencia”, precisó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy.

Los seguidores del equipo brasileño realizaban un recorrido por la Costa Verde ya que este viernes tenían prevista una celebración en la playa La Herradura, ubicada en Chorrillos.

Personas cercanas a Caue Brunelli Dezotti relataron que había viajado a Lima para asistir al estadio Monumental y presenciar el encuentro entre Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores, programada para este sábado 29 de noviembre desde las 4 de la tarde.

Hinchas de Palmeiras murió tras
Hinchas de Palmeiras murió tras caer de un bus en Barranco.

Encuentro entre hinchadas

Hinchas del Palmeiras y Flamengo protagonizaron un momento de tensión en Miraflores, cuando un bus turístico, con seguidores del equipo verde, atravesó la zona donde los aficionados rojinegros se encontraban.

El cruce se produjo frente al centro comercial Larcomar donde cientos de fanáticos del Flamengo se habían congregado para alentar a su equipo a menos de 24 horas del importante cotejo.

Según imágenes de DirecTv, el paso del bus generó el lanzamiento de botellas y bombardas desde ambos grupos, pese a la presencia de niños y otros ciudadanos. El vehículo continuó su trayecto y la celebración de los hinchas del Flamengo prosiguió sin mayores incidentes.

Miraflores se ha consolidado como el principal punto de encuentro para la torcida rojinegra. El parque Kennedy, la Calle de las Pizzas y Larcomar son algunos de los lugares donde se han concentrado los hinchas brasileños, dispuestos a vivir la previa del duelo que definirá al campeón continental.

“El Flamengo tiene la hinchada más grande del mundo. Es muy lindo ver todo esto. Estoy muy emocionado. Quiero que empiece el partido ya. Vamos Flamengo, vamos a campeonar”, comentó un aficionado a Canal N.

Otra seguidora declaró: “El espectáculo de los hinchas es perfecto. Estoy muy feliz y Lima es muy bella. Los peruanos son personas maravillosas, por eso quiero que el ‘Mengao’ campeone aquí”.

Mientras tanto, los hinchas del Palmeiras se concentran principalmente en las calles de Barranco y Chorrillos, también en la capital peruana.

Para estos días, se espera el arribo de cerca de 50 mil turistas, así como una inversión turística estimada en 70 millones. Las autoridades monitorean el desarrollo de estas concentraciones para resguardar la seguridad y convivencia de los visitantes y residentes en una de las jornadas más intensas que vive Lima por la presencia de los clubes y sus hinchadas.

Temas Relacionados

Copa Libertadores 2025PalmeirasPNPperu-noticiasBarrancoperu-deportes

Más Noticias

Black Friday 2025 en Perú: todo lo que debes saber del día de ofertas y descuentos más esperado del año

El protagonismo del canal digital, el auge de rubros emergentes como el turismo y el aumento en la inversión en equipos tecnológicos definen el ritmo de esta temporada de ofertas

Black Friday 2025 en Perú:

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Miles de aficionados brasileños llenan Miraflores, Barranco y otros distritos de Lima Metropolitana con cánticos y banderolas, en la antesala del partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental

Final de Copa Libertadores 2025:

Riesgo de terremoto de magnitud 8 en Lima: ¿qué distritos están en mayor peligro y cuáles son los más seguros?

Expertos del IGP advierten que los casi 300 años de “silencio sísmico” incrementan la probabilidad de un movimiento telúrico de gran magnitud que pone en riesgo a distritos densamente poblados

Riesgo de terremoto de magnitud

Senamhi emite alerta por intenso frío nocturno en Lima y 15 regiones desde este domingo 30 de noviembre

El organismo meteorológico advierte sobre un marcado descenso de las temperaturas nocturnas, acompañado de vientos intensos y riesgo para la salud, especialmente en zonas rurales y comunidades agrícolas de altura

Senamhi emite alerta por intenso

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

El tiktoker apareció con el rostro totalmente hinchado y una venda en la cabeza, generando alarma en redes. Su familia reveló qué le ocurrió y por qué fue llevado de emergencia a una clínica.

Valentino Palacios preocupa a sus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú declara en emergencia frontera

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios preocupa a sus

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Pamela López confiesa por qué se realizó reducción de mamas y lipoescultura: “Me hice la mastopexia, era necesario”

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo

DEPORTES

Final de Copa Libertadores 2025:

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”