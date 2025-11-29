Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

En medio de las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025, se reportó la muerte de un ciudadano brasileño hincha del Palmeiras. De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), este cayó del segundo piso de un Mirabus en donde festejaba junto a otros aficionados.

Testigos señalan que el simpatizante del ‘Verdao’, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.

Mientras el vehículo descubierto transitaba a la altura de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, la víctima comenzó a saltar y golpeó su cabeza contra el puente Bajada de Baños, perdiendo el equilibrio y cayendo a la vía de la Costa Verde.

Tras el accidente, compañeros del fallecido descendieron rápidamente del bus turístico para auxiliarlo. Sin embargo, tuvieron que esperar la llegada de las autoridades para proceder al traslado. Al ser llevado a la clínica Maison de Santé, los médicos solo pudieron certificar su muerte.

“Se trata de un accidente de tránsito especial, no vinculado a actos de violencia”, precisó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy.

Los seguidores del equipo brasileño realizaban un recorrido por la Costa Verde ya que este viernes tenían prevista una celebración en la playa La Herradura, ubicada en Chorrillos.

Personas cercanas a Caue Brunelli Dezotti relataron que había viajado a Lima para asistir al estadio Monumental y presenciar el encuentro entre Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores, programada para este sábado 29 de noviembre desde las 4 de la tarde.

Encuentro entre hinchadas

Hinchas del Palmeiras y Flamengo protagonizaron un momento de tensión en Miraflores, cuando un bus turístico, con seguidores del equipo verde, atravesó la zona donde los aficionados rojinegros se encontraban.

El cruce se produjo frente al centro comercial Larcomar donde cientos de fanáticos del Flamengo se habían congregado para alentar a su equipo a menos de 24 horas del importante cotejo.

Según imágenes de DirecTv, el paso del bus generó el lanzamiento de botellas y bombardas desde ambos grupos, pese a la presencia de niños y otros ciudadanos. El vehículo continuó su trayecto y la celebración de los hinchas del Flamengo prosiguió sin mayores incidentes.

Miraflores se ha consolidado como el principal punto de encuentro para la torcida rojinegra. El parque Kennedy, la Calle de las Pizzas y Larcomar son algunos de los lugares donde se han concentrado los hinchas brasileños, dispuestos a vivir la previa del duelo que definirá al campeón continental.

“El Flamengo tiene la hinchada más grande del mundo. Es muy lindo ver todo esto. Estoy muy emocionado. Quiero que empiece el partido ya. Vamos Flamengo, vamos a campeonar”, comentó un aficionado a Canal N.

Otra seguidora declaró: “El espectáculo de los hinchas es perfecto. Estoy muy feliz y Lima es muy bella. Los peruanos son personas maravillosas, por eso quiero que el ‘Mengao’ campeone aquí”.

Mientras tanto, los hinchas del Palmeiras se concentran principalmente en las calles de Barranco y Chorrillos, también en la capital peruana.

Para estos días, se espera el arribo de cerca de 50 mil turistas, así como una inversión turística estimada en 70 millones. Las autoridades monitorean el desarrollo de estas concentraciones para resguardar la seguridad y convivencia de los visitantes y residentes en una de las jornadas más intensas que vive Lima por la presencia de los clubes y sus hinchadas.